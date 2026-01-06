Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τα Θεοφάνια αναζωπυρώνουν την ελπίδα για το 2026» – Ευχές από την πρέσβειρα των ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στο Χ, ευχήθηκε «τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνια».
  • Η ίδια σημείωσε ότι η ημέρα αυτή «μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος».
  • Πρόσθεσε πως «ο Αγιασμός των Υδάτων που εορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Φωτογραφία: Intime

«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνια – μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στο Χ.

«Ο Αγιασμός των Υδάτων που εορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», προσθέτει.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Γρίπη: Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία- Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι

Νέες τιμές στα διόδια: Δείτε πόσα χρήματα θα δώσετε για ταξίδια με το αυτοκίνητο σε βασικές διαδρομές

Σούπερ μάρκετ: «Ποδαρικό» με αυξήσεις για το 2026 – Ποια προϊόντα πωλούνται ακριβότερα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:03 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη – «Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων»

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεί...
13:04 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κουτσούμπας για Θεοφάνια: Το φως βρίσκεται στην πάλη των λαών ενάντια σε πολέμους και εκμετάλλευση

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε μήνυμά του για ...
12:57 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Γεωργιάδης κατά Βαρουφάκη: «Είναι νάρκισσος, δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε» – Σφοδρή αντίδραση για τις δηλώσεις περί ecstasy

Έντονη αντίδραση από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη...
12:33 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κωνσταντίνος Τασούλας για Θεοφάνια: Φως και αλήθεια ως οδηγός προσωπικής και συλλογικής αναγέννησης

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας μετέβη στο λιμάνι του Πειραιά για την τελετή...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι