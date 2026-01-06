Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τα Θεοφάνια αναζωπυρώνουν την ελπίδα για το 2026» – Ευχές από την πρέσβειρα των ΗΠΑ

«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνια – μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στο Χ.

«Ο Αγιασμός των Υδάτων που εορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», προσθέτει.

I wish all the very best to friends, partners, and colleagues in Greece celebrating Theofania — a day that offers us time for spiritual reflection and reignites hope for the year to come. The Blessing of the Waters celebrated across Greece today reminds us of the enduring… pic.twitter.com/5yVPbGIufb — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 6, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ