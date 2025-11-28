Καραχάλιος: Υπάρχουν μετρήσεις που δίνουν στο «Κύμα» έως 8% – Αν έρθει η Μαρία Καρυστιανού, θα φτάσει στο 20%

Enikos Newsroom

πολιτική

Καραχάλιος

Στον πολιτικό φορέα, με την ονομασία «Κύμα» και τη σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/11) ο Νίκος Καραχάλιος υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν μετρήσεις που «βάζουν» το «Κύμα» στη Βουλή. «Κάποιες μετρήσεις λένε ότι μπορεί να πάρει 7-8% και αν έρθει η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να φτάσει 20%».

Όπως είπε στο Kontra Channel και την εκπομπή Kontra 24, «το «Κύμα» κατεβαίνει όχι ως “φονέας των γιγάντων” και των άλλων κομμάτων, το “Κύμα” κατεβαίνει με αίτημα της κοινωνίας. Αν δεν έβλεπα όλη αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο δεν θα συνέχιζα, γιατί στην αρχή είχαμε ένα μίνι στραβοπάτημα, αλλά μου λένε τώρα ότι καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις».

«Η κυρία Καρυστιανού ευλόγησε ουσιαστικά το Κύμα γιατί το Κύμα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η Μαρία Καρυστιανού. Το Κύμα της κοινωνίας, αυτό που λέω κινηματική αντιπολίτευση, η κυρία Καρυστιανού το προσωποποίησε», τόνισε.

«Καταλαβαίνω ότι τις ημέρες που ανακοινώθηκε η Μαρία προβληματίστηκε γιατί είχαμε το σοκ της θετική αντίδρασης με 800.000 impressions από το logo. Εμείς θέλουμε η Μαρία να αισθανθεί το κύμα σαν τον φυσικό της χώρο. Η Μαρία του έδωσε ουσιαστικά τη γέννηση. Μόλις συνήλθε από το σοκ από το τσουνάμι και τις κάποιες αντιδράσεις που είχε από γονείς, είπε ότι θα προχωρήσει σε δημιουργία κινήματος. Γιατί να κάνει δεύτερο κίνημα ενώ υπάρχει το Κύμα; Αν θέλει να κάνει κόμμα θα πρέπει να είναι προσεκτική, όπως και εμείς» είπε ακόμα ο κ. Καραχάλιος προσθέτοντας ότι «αφού δεν τσακωνόμαστε δημοσίως, νομίζω ναι ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας, εγώ το θεωρώ ενδοοικογενειακό καβγαδάκι. Έχω μιλήσει με συνεργάτες της».

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι «η Μαρία έλεγε στην αρχή δεν θα κάνει κάτι, μετά ότι θα κάνει κίνημα και τώρα είπε ότι θα πολιτευτεί και θεωρεί τον εαυτό της πολιτικό πρόσωπο».

Κλείνοντας, είπε ότι «η κυρία Καρυστιανού στο Κύμα έχει τον ρόλο επίτιμης, μπορεί να έρθει και εκείνη και η συνεργάτιδά της γιατί μαζί το γεννήσαμε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

Black Friday: Οδηγίες στους εμπόρους για την ορθή εφαρμογή της μείωσης τιμών – Αναλυτικά παραδείγματα

Επιστροφή ενοικίου: Πιστώθηκαν 199,5 εκατ. ευρώ σε 886.883 δικαιούχους – Πόσο είναι το μέσο ενοίκιο που δηλώνουν και πληρών...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:53 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Bloomberg: Ο Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να διεκδικήσει την προεδρία του Eurogro...
13:52 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης και Μέτσολα στα εγκαίνια του Europa Experience: Είμαστε ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι

«Είμαστε πολύ ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι και η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη», τόνι...
12:20 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Επίσημη ομολογία επιβράδυνσης της οικονομίας πίσω από το κυβερνητικό success story

Με ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επικρίνει την οικονομική πολιτική...
11:19 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Χατζηδάκης: Η Ελλάδα δεν χάνει χρήματα και οι ειλικρινείς αγρότες θα πάρουν περισσότερες επιδοτήσεις

«Το βασικό μήνυμα είναι ότι η χώρα δεν θα χάσει ούτε 1 ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις και ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»