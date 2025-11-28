Καραχάλιος: Υπάρχουν μετρήσεις που δίνουν στο «Κύμα» έως 8% – Αν έρθει η Μαρία Καρυστιανού, θα φτάσει στο 20%

Στον πολιτικό φορέα, με την ονομασία «Κύμα» και τη σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/11) ο Νίκος Καραχάλιος υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν μετρήσεις που «βάζουν» το «Κύμα» στη Βουλή. «Κάποιες μετρήσεις λένε ότι μπορεί να πάρει 7-8% και αν έρθει η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να φτάσει 20%».

Όπως είπε στο Kontra Channel και την εκπομπή Kontra 24, «το «Κύμα» κατεβαίνει όχι ως “φονέας των γιγάντων” και των άλλων κομμάτων, το “Κύμα” κατεβαίνει με αίτημα της κοινωνίας. Αν δεν έβλεπα όλη αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο δεν θα συνέχιζα, γιατί στην αρχή είχαμε ένα μίνι στραβοπάτημα, αλλά μου λένε τώρα ότι καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις».

«Η κυρία Καρυστιανού ευλόγησε ουσιαστικά το Κύμα γιατί το Κύμα δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η Μαρία Καρυστιανού. Το Κύμα της κοινωνίας, αυτό που λέω κινηματική αντιπολίτευση, η κυρία Καρυστιανού το προσωποποίησε», τόνισε.

«Καταλαβαίνω ότι τις ημέρες που ανακοινώθηκε η Μαρία προβληματίστηκε γιατί είχαμε το σοκ της θετική αντίδρασης με 800.000 impressions από το logo. Εμείς θέλουμε η Μαρία να αισθανθεί το κύμα σαν τον φυσικό της χώρο. Η Μαρία του έδωσε ουσιαστικά τη γέννηση. Μόλις συνήλθε από το σοκ από το τσουνάμι και τις κάποιες αντιδράσεις που είχε από γονείς, είπε ότι θα προχωρήσει σε δημιουργία κινήματος. Γιατί να κάνει δεύτερο κίνημα ενώ υπάρχει το Κύμα; Αν θέλει να κάνει κόμμα θα πρέπει να είναι προσεκτική, όπως και εμείς» είπε ακόμα ο κ. Καραχάλιος προσθέτοντας ότι «αφού δεν τσακωνόμαστε δημοσίως, νομίζω ναι ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας, εγώ το θεωρώ ενδοοικογενειακό καβγαδάκι. Έχω μιλήσει με συνεργάτες της».

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι «η Μαρία έλεγε στην αρχή δεν θα κάνει κάτι, μετά ότι θα κάνει κίνημα και τώρα είπε ότι θα πολιτευτεί και θεωρεί τον εαυτό της πολιτικό πρόσωπο».

Κλείνοντας, είπε ότι «η κυρία Καρυστιανού στο Κύμα έχει τον ρόλο επίτιμης, μπορεί να έρθει και εκείνη και η συνεργάτιδά της γιατί μαζί το γεννήσαμε».