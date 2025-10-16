Καιρίδης για Βελόπουλο: «Έχασε την ψυχραιμία του και εκστόμισε βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Δημήτρης Καιρίδης

Στο επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στον ίδιο και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, σε δηλώσεις τους στο περιστύλιο της Βουλής.

«Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα, ιδίως σε μία τόσο σοβαρή συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, είναι το υβρεολόγιο και η χυδαιολογία του Αρχηγού της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και εκστόμισε βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς τόσο εναντίον εμού όσο και πολλών άλλων συναδέλφων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καιρίδης.

Μαρινάκης για Βελόπουλο: Καλώ το σύνολο των κομμάτων να καταδικάσουν αυτές τις απαράδεκτες εκφράσεις

Τη στάση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, καυτηρίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Realfm 97,8.

«Θέλω να καταγγείλω την στάση του κ. Βελόπουλου στη Βουλή και τις εκφράσεις πεζοδρομίου που ακούστηκαν. Όσο σφοδρή και να είναι η πολιτική αντιπαράθεση, όσα και να θέλει να μας επιρρίψει η αντιπολίτευση, εμείς έχουμε πρόθεση να τα απαντήσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν κανέναν χώρο στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να αναβιώσουμε τις ημέρες ντροπής των προηγούμενων ετών και καλώ το σύνολο των κομμάτων να καταδικάσουν αυτές τις απαράδεκτες, για να μην πω κάτι πιο χοντρό, εκφράσεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης.

