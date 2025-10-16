Καιρίδης για Βελόπουλο: «Έχασε την ψυχραιμία του και εκστόμισε βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς»

Στο επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στον ίδιο και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, σε δηλώσεις τους στο περιστύλιο της Βουλής.

«Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα, ιδίως σε μία τόσο σοβαρή συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, είναι το υβρεολόγιο και η χυδαιολογία του Αρχηγού της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και εκστόμισε βαρύτατους προσωπικούς χαρακτηρισμούς τόσο εναντίον εμού όσο και πολλών άλλων συναδέλφων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καιρίδης.

Μαρινάκης για Βελόπουλο: Καλώ το σύνολο των κομμάτων να καταδικάσουν αυτές τις απαράδεκτες εκφράσεις

Τη στάση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, καυτηρίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Realfm 97,8.