Πώς να δημιουργήσετε έναν «κήπο» μέσα στο σπίτι σας – Τα καλύτερα φυτά για διαμέρισμα

Ακόμη και αν το διαμέρισμά σας είναι μικροσκοπικό, μπορείτε να καλλιεργήσετε φυτά, εξασκώντας το χόμπι της κηπουρικής. Εκτός από τα κλασικά φυτά εσωτερικού χώρου, υπάρχουν βότανα, φρούτα και λαχανικά που μπορούν να ευδοκιμήσουν σε έναν «κήπο διαμερίσματος».

Ενδεικτικά, μπορείτε να καλλιεργήσετε:

Βότανα,

Σαλατικά,

Ντομάτες,

Πιπεριές,

Λεμόνια Meyer,

Φράουλες

Πώς να ξεκινήσετε σωστά τον κήπο σας σε περιορισμένο χώρο

Αν και ορισμένα φυτά είναι πιο ανθεκτικά και συγχωρούν πιο εύκολα τα λάθη των αρχάριων κηπουρών, όλα τα φυτά έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις καλλιέργειας που πρέπει να τηρούνται.

Παράγοντες όπως η πρόσβαση στο ηλιακό φως και το βάρος των γλαστρών σας είναι σημαντικοί και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ακολουθούν κάποια βασικά στοιχεία που πρέπει να σκεφτείτε όταν επιλέγετε ποια φυτά να καλλιεργήσετε στο διαμέρισμα:

Φυσικό φως

Τα περισσότερα φυτά που παράγουν καρπούς ή άνθη χρειάζονται πλήρη ηλιοφάνεια, δηλαδή έξι έως οκτώ ώρες άμεσου ήλιου την ημέρα. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο σε ένα διαμέρισμα, ειδικά σε πόλεις όπου οι πολυκατοικίες εμποδίζουν τον ήλιο για μέρος της ημέρας. Τα μπαλκόνια και οι ταράτσες προσφέρουν τις καλύτερες πιθανότητες για επαρκή ηλιοφάνεια.

Αν βάζετε τα φυτά στο περβάζι του παραθύρου, μπορείτε είτε να επιλέξετε φυτά που απαιτούν λιγότερο φως, όπως ορισμένα σαλατικά και μυρωδικά , είτε να προσθέσετε μία ειδική λάμπα ανάπτυξης για να μιμηθείτε τις ακτίνες του ήλιου.

Χώμα

Τα φυτά εξαρτώνται από το χώμα για νερό, οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Επειδή ο κήπος σας στο διαμέρισμα θα περιλαμβάνει πιθανώς γλάστρες, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικό χώμα κήπου, καθώς θα συμπιέζεται στις γλάστρες, οπότε είναι απαραίτητο ένα μείγμα χώματος για γλάστρες με καλή αποστράγγιση.

Το μείγμα για γλάστρες είναι ελαφρύ και αφράτο, κάνοντας το οξυγόνο και το νερό να κυκλοφορούν αποτελεσματικά για να διατηρούν τις ρίζες υγιείς. Είναι επίσης κάπως αποστειρωμένο, οπότε δεν θα χρειαστεί να ανησυχείτε για την εισαγωγή ασθενειών ή παρασίτων στο διαμέρισμά σας.

Νερό

Τα φυτά σε γλάστρες χρειάζονται πολύ νερό, συχνά αρκετές φορές την ημέρα, οπότε επιλέξτε ένα σημείο για τον μικρό κήπο σας σε γλάστρες με εύκολη πρόσβαση σε πηγή νερού. Το να κουβαλάτε ποτιστήρια συνεχώς μπορεί να γίνει κουραστικό, ειδικά αν έχετε πολλές γλάστρες

Αν είναι εφικτό, σκεφτείτε να αγοράσετε έναν εύκαμπτο σωλήνα που να μπορεί να συνδεθεί με την βρύση. Είναι πρακτικός όταν τον χρειάζεστε και αποθηκεύεται εύκολα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Υγρασία

Αν καλλιεργείτε τα φυτά σας σε περβάζι παραθύρου μέσα στο σπίτι, ίσως χρειαστεί να παρέχετε λίγη επιπλέον υγρασία, ειδικά όταν είναι ανοιχτή η θέρμανση.

Η τοποθέτηση ενός υγραντήρα κοντά στα φυτά θα βοηθήσει, ή μπορείτε να τοποθετήσετε τις γλάστρες σε μια λεκάνη με νερό για να αυξηθεί η υγρασία γύρω τους.

Αέρας

Ο άνεμος μπορεί να σκίσει τα φύλλα ή να αναποδογυρίσει γλάστρες με ψηλό κέντρο βάρους, οπότε αν τα φυτά σας εκτίθενται σε ισχυρούς ανέμους – ειδικά σε ταράτσα ή μπαλκόνι – οι γλάστρες μπορεί να χρειάζονται επιπλέον προστασία.

Μπορείτε να τοποθετήσετε κάποιο προστατευτικό από τον άνεμο, όπως ένα πανί ή κάγκελο, ή να βεβαιωθείτε ότι οι γλάστρες είναι φαρδιές και βαριές ώστε να σταθεροποιούν τα φυτά.

Βάρος

Οι γλάστρες γεμάτες χώμα είναι ήδη βαριές, και όταν είναι κορεσμένες με νερό το βάρος τους μπορεί να τριπλασιαστεί. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος στον οποίο τοποθετείτε τις γλάστρες μπορεί να αντέξει αυτό το βάρος.

Οι ζαρντινιέρες παραθύρου θα πρέπει να στερεωθούν στο περβάζι του παραθύρου. Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν «κήπο» σε μπαλκόνι ή ταράτσα (σαν roof garden), είναι σημαντικό να ενημερωθείτε από τον ιδιοκτήτη σχετικά με τυχόν περιορισμούς βάρους.

Τα καλύτερα φυτά για το διαμέρισμα

Μπορείς να φυτέψετε σχεδόν οποιοδήποτε φυτό σε γλάστρα μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Για παράδειγμα, μια κανονική μηλιά δεν χωράει σε γλάστρα, αλλά υπάρχουν ποικιλίες που μπορούν να τοποθετηθούν σε μια γωνία ενός τετραγωνικού μέτρου στο μπαλκόνι σας.

Σκεφτείτε τι σας αρέσει να τρώτε και στη συνέχεια επιλέξτε μερικά είδη φυτών για να πειραματιστείτε. Μπορείτε να ξεκινήσετε με σπόρους, που προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία και είναι φθηνότεροι ή μικρά φυτά από φυτώριο.

Βότανα

Αν και πολλά βότανα αναπτύσσονται καλά σε γλάστρες, δεν θα γίνουν τόσο πολύ και πυκνά όσο αν ήταν σε εξωτερικό χώρο στο έδαφος. Και ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε τα φυτά σας, αν τα συλλέγετε συχνά.

Ωστόσο, είναι υπέροχο να έχετε φρέσκα βότανα κοντά για το μαγείρεμα. Μερικές κορυφαίες επιλογές για κήπο σε διαμέρισμα περιλαμβάνουν τη μέντα, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον μαϊντανό, τη λεβάντα, το βασιλικό και το θυμάρι.

Σαλατικά

Τα αγαπημένα σαλατικά, όπως το μαρούλι, το σπανάκι και η ρόκα, είναι φυτά που αναπτύσσονται γρήγορα και έχουν ρηχές ρίζες.

Δεν είναι πολύ απαιτητικά ως προς τις συνθήκες ανάπτυξης, αρκεί να λαμβάνουν άφθονο νερό.

Ντομάτες

Τα φυτά ντομάτας μπορούν να γίνουν μεγάλα και βαριά, αλλά αναπτύσσονται καλά σε γλάστρες. Θα αναπτυχθεί καλύτερα σε γλάστρα που έχει τουλάχιστον 35 εκατοστά διάμετρο, αλλά ακόμα μεγαλύτερη γλάστρα είναι καλύτερη.

Μπορείτε να καλλιεργήσετε ποικιλίες μπαλκονιού σε κρεμαστά καλάθια. Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε γλάστρα – νάνο ή καθορισμένη ποικιλία ντομάτας.

Πιπεριές

Αν σας αρέσει η ένταση, οι καυτερές πιπεριές αναπτύσσονται πολύ καλά σε γλάστρες και μπορούν να παράγουν καρπούς καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε να καλλιεργήσετε γλυκές πιπεριές σε γλάστρες, αλλά συνήθως δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά όσο οι καυτερές πιπεριές.

Λεμόνια Meyer

Τα πιο εύκολα φρούτα για να καλλιεργήσετε σε γλάστρα είναι τα εσπεριδοειδή δέντρα – νάνοι. Οι λεμονιές Meyer τα πάνε καλά σε εσωτερικούς χώρους αν παίρνουν έξι έως οκτώ ώρες ήλιου καθημερινά, μαζί με λίγη υγρασία.

Τοποθετήστε κάτι κάτω από τη γλάστρα για να προστατεύσετε τα δάπεδα και τα έπιπλα σας, καθώς οι λεμονιές εκκρίνουν μια κολλώδη ρητίνη.

Φράουλες

Ένα παράθυρο με φράουλες είναι όμορφο όσο και νόστιμο. Τα φυτά φράουλας γενικά χρειάζονται τουλάχιστον έξι ώρες ήλιου καθημερινά και συνεχώς υγρό (αλλά όχι βρεγμένο) χώμα για να παράγουν τα καλύτερα φρούτα τους.

Δουλειές που θα χρειάζεται να κάνετε τακτικά για να διατηρήσετε τον κήπο σας

Πότισμα

Η πιο σημαντική εργασία στον κήπο είναι το πότισμα. Ακόμα κι αν ο κήπος σας εκτίθεται στη βροχή, αυτό πιθανότατα δεν θα είναι αρκετό νερό. Το χώμα στις γλάστρες στεγνώνει γρήγορα, ειδικά καθώς το φυτό μεγαλώνει.

Δοκιμάστε το χώμα βυθίζοντας το δάχτυλό σας σε βάθος ενός ή δύο εκατοστών. Αν το αισθάνεστε ξηρό, χρειάζεστε πότισμα.

Λίπασμα

Θα χρειαστεί να λιπάνετε τα φυτά σας με τακτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις ατομικές τους απαιτήσεις ανάπτυξης. Ένα λιπάσμα διαλυμένο στο νερό που μπορεί να προστεθεί κατά το πότισμα είναι συνήθως η πιο εύκολη μέθοδος.

Επίσης, ελέγξτε αν το μείγμα χώματος για γλάστρες περιέχει ήδη λίπασμα, καθώς αυτό συνήθως καθυστερεί την ανάγκη να λιπάνετε τα φυτά σας.

Προβλήματα

Τα παράσιτα και οι ασθένειες έχουν τρόπο να βρίσκουν τα φυτά, ανεξαρτήτως του που τα καλλιεργείτε, και δεν υπάρχουν φυσικοί θηρευτές για τα έντομα σε εσωτερικούς χώρους.

Ελέγξτε τα φυτά σας για προβλήματα κάθε φορά που τα ποτίζετε ή μαζεύετε καρπούς. Αν παρατηρήσετε σημάδια παρασίτων ή ασθενειών, όπως αποχρωματισμό ή τρύπες στα φύλλα, απομακρύνετε το φυτό από τα υπόλοιπα μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

Συγκομιδή

Μάθετε πότε τα συγκεκριμένα φυτά σας είναι έτοιμα για συγκομιδή και μην καθυστερείτε να μαζέψετε τους καρπούς του κόπου σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η συγκομιδή βοηθά το φυτό να παράγει ακόμα περισσότερη τροφή για να μαζέψετε.

Τα διαμερίσματα δεν προσφέρουν πάντα τεράστιες εκτάσεις για να απολαύσετε την κηπουρική. Ωστόσο, σίγουρα θα υπάρχει μια ηλιόλουστη γωνιά όπου μπορείτε να δοκιμάσετε το ταλέντο σας στην κηπουρική και να απολαύσετε τους καρπούς των κόπων σας.