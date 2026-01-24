Η Realnews αυτής της Κυριακής (25/1/2026)

Με τίτλο: «Στην κόψη του ξυραφιού» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Οι επιθετικές κινήσεις Τραμπ φέρνουν κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης. Οι επιπτώσεις στα ελληνοτουρκικά.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Ισορροπία τρόμου: Η κυβέρνηση, χωρίς να αναιρεί τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, προσπαθεί να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη στρατηγική σχέση της με τις ΗΠΑ.

– Τι σηματοδοτεί η πρόταση του Αμερικανού Προέδρου για 17 κυρίαρχες βάσεις στη Γροιλανδία, σύμφωνα με το μοντέλο της Κύπρου.

– Η συμβιβαστική πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για το Συμβούλιο Ειρήνης και τη Γάζα.

– Κυριάκος Μητσοτάκης: «Οι διατλαντικές σχέσεις πρέπει να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο».

– Γράφουν στην «R»: Δημήτρης Αβραμόπουλος, Γιώργος Αλογοσκούφης.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Γιατί έχουμε πλημμύρες κάθε χρόνο! Ποιες είναι οι 15 περιοχές της Αττικής που βρίσκονται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας. Η «R» παρουσιάζει το αναθεωρημένο σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δείχνει ότι το 26% του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζει την απειλή καταστροφικών πλημμυρών. Τα «κόκκινα» σημεία μέσα στον αστικό ιστό, οι χρόνιες πολεοδομικές παθογένειες και τα έργα θωράκισης που δρομολογεί η περιφέρεια.

– Μητσοτάκης – Ερντογάν: Συνάντηση με κλειστά χαρτιά. Πώς διαμορφώνεται η ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που θα γίνει τον Φεβρουάριο στην Αγκυρα. Μπαράζ προκλήσεων από την Τουρκία, η οποία εξέδωσε δύο παράνομες NAVTEX διάρκειας δύο ετών!

– Πού το πάει η Καρυστιανού. Οι κόντρες για τις αμβλώσεις και οι εκλογικές δεξαμενές του υπό ίδρυση κόμματος.

– Τα νέα «κλειδιά» για αύξηση μισθών. Oι αλλαγές στις κλαδικές συμβάσεις ανοίγουν την πόρτα για υψηλότερες αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα. Ποιοι είναι οι 15 κλάδοι που έχουν συμφωνήσει στο νέο καθεστώς και ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αυξημένες αποδοχές από 15% έως 30%.

– Στεγαστική κρίση: Το σχέδιο για 1.940 κατοικίες σε 4 στρατόπεδα. Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για να αυξηθεί η προσφορά διαθέσιμων οικιών.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Χρίστος Δήμας, Χρήστος Γιαννούλης.

– «Ποτέ δεν έχουμε κακοποιήσει τη Λόρα». Η «R» αποκαλύπτει τι κατέθεσαν στις Αρχές οι γονείς της 16χρονης που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου.

– Φονικό στην Αιτωλοακαρνανία: Αποκαλύψεις για την ενέδρα! Τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο 44χρονος δράστης είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία του προέδρου της τοπικής κοινότητας Λιθοβουνίου.