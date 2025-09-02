Η Νότια Κορέα φλερτάρει με τα ελληνικά ναυπηγεία

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Η Νότια Κορέα φλερτάρει με τα ελληνικά ναυπηγεία

Ο πρέσβης της Νοτίου Κορέας πραγματοποίησε μία επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας, όπου ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψει των αμυντικών προγραμμάτων SAFE και ReARM.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Ελλάδα έχει αρχίσει και μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη ενδιαφέροντος της ναυπηγικής βιομηχανίας, μετά τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα στο κομμάτι της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας αλλά και των δυνατοτήτων που παρουσιάζει για την ναυπήγηση πλοίων.

Ειδικά τα ναυπηγεία Ελευσίνας – Σύρου, που αποτελούν το θαύμα της τελευταίας πενταετίας, έχοντας αναγεννηθεί πλήρως από τη σκουριά τους από την αμερικανική ΟΝΕΧ, με το αμερικανικό δημόσιο, μέσω της Κρατικού Χρηματοδοτικού Οργανισμού Επενδύσεων (DFC) να έχει επενδύσει 125 εκατ., για πρώτη φορά στην ιστορία του σε αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται εκτός ΗΠΑ.

Έπειτα από σειρά χωρών, που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τα ελληνικά ναυπηγεία, η Νότια Κορέα φαίνεται ότι εξετάζει σοβαρά την Ελλάδα ως πύλη εισόδου στην αγορά της ΕΕ.

Όπως έγινε γνωστό, ο Πρέσβης της Νοτίου Κορέας στην Ελλάδα, Τζου-σογκ Λιμ (Juseong Lim), πραγματοποίησε επίσκεψη στα Ναυπηγεία του Ομίλου ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα, αναδεικνύοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πύλης της Ευρώπης στη Μεσόγειο και της Νοτίου Κορέας ως παγκόσμιας βιομηχανικής υπερδύναμης, σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς ισορροπίες και η τεχνολογική μετάβαση καθιστούν αναγκαίες νέες στρατηγικές συνεργασίες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Κορεάτης Πρέσβης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων, ενημερώθηκε για τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου Onex Shipyards & Τechnologies και Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, κ. Πάνο Ξενοκώστα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας στους τομείς της ναυπηγικής, της ναυτιλίας και της αμυντικής βιομηχανίας όπου οι δύο χώρες κατέχουν ηγετική θέση και μπορούν να διαμορφώσουν πρότυπα διεθνούς συνεργασίας. Ο πρέσβης συζήτησε επίσης για τα περιθώρια συνεργασίας στις κοινές δράσεις σχετικά με τις πράσινες τεχνολογίες και τα εναλλακτικά καύσιμα, που αποτελούν προτεραιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια και τη βιωσιμότητα της διεθνούς ναυτιλίας.

