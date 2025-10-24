Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας απαντά στον Χάρη Δούκα: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Enikos Newsroom

πολιτική

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη», απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στον Χάρη Δούκα, ο οποίος δήλωσε ότι ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα δικαστήρια για την υπόθεση ανάθεσης της ευθύνης καθαριότητας σε ιδιώτες.

«Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση», τονίζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι δηλώσεις Μαρινάκη και η ανακοίνωση του Δημάρχου Αθηναίων

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος» αναφέρει ο Χάρης Δούκας στη δήλωσή του.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Action 24, ρωτήθηκε εάν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου, που θεωρεί ότι η καθαριότητα είναι στην αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας και του Νίκου Δένδια που φέρεται να θεωρεί ότι πρέπει να ανατεθεί είτε στον Δήμο Αθηναίων είτε σε ιδιωτική εταιρεία. «Η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο θα επιμεληθεί την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου. Από εκεί και πέρα νομίζω το πιο κρίσιμο βραχυπρόθεσμα και στο εξής, το είπα και χθες, είναι η δουλειά που πρέπει για άλλη μία φορά με απόλυτο επαγγελματισμό η ελληνική αστυνομία για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο – αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις- να ακυρώσει στην πράξη στην τροπολογία», είπε.

Αναφορικά με τη δήλωση του Χάρη Δούκα, που ευχήθηκε «καλή τύχη» στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Το ‘καλή τύχη’ νομίζω ότι ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούν μέσα στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά».

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παιδίατροι αποκαλύπτουν τις τροφές που δεν θα έδιναν ποτέ στα παιδιά τους

Φυσικοθεραπεία: Επένδυση στην Υγεία και όχι δαπάνη-Αποτελέσματα μελέτης

Πόθεν Έσχες: Παράταση για την υποβολή δηλώσεων ζητεί η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Νέοι Τειρεσίες για τους πολίτες: Στα… Μητρώα ποιοι και πόσα χρωστούν – Πότε θα κάνουν πρεμιέρα

Τεστ προσωπικότητας: Αποκαλύπτοντας την κοσμική σας ταυτότητα – Είστε μετεωρίτης, φεγγάρι ή πλανήτης;

Τι σημαίνει η φράση «ο μη γένοιτο» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:23 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Βουλή – Κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη: «Μην πάρεις πάλι αναβολή στο δικαστήριο» – «Τι να κάνουμε, ο δικηγόρος μου έχει πολλές υποθέσεις»

Νέο επεισόδιο έντασης είχαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και o Παύλος Πολάκης στη Βουλή κατά τη συνεδρί...
12:52 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης για Ελεονώρα Ζουγανέλη: «Στα 14 δεν μπορείς να οδηγήσεις νόμιμα μηχανάκι στην Ελλάδα»

Απάντηση στον Νίκο Συρίγο για την Ελεονώρα Ζουγανέλη και το κράνος που δεν φόρεσε στη μηχανή α...
10:17 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Πρόβα τζενεράλε» για την εφαρμογή της τροπολογίας η φοιτητική πορεία στο Σύνταγμα – Και τώρα τα «βλέμματα» στις παρελάσεις

Η φοιτητική πορεία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στην πλατεία Συντάγματος ...
10:15 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Μαρινάκης για Κωνσταντοπούλου: «Κανένας δεν εξεπλάγην με την απόφασή της – Θέλει να σώσει την πολιτική της καριέρα»

Για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Αλέξη...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς