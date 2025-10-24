Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας απαντά στον Χάρη Δούκα: Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη», απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στον Χάρη Δούκα, ο οποίος δήλωσε ότι ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα δικαστήρια για την υπόθεση ανάθεσης της ευθύνης καθαριότητας σε ιδιώτες.

«Θα πράξει ό, τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση», τονίζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι δηλώσεις Μαρινάκη και η ανακοίνωση του Δημάρχου Αθηναίων

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος» αναφέρει ο Χάρης Δούκας στη δήλωσή του.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Action 24, ρωτήθηκε εάν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου, που θεωρεί ότι η καθαριότητα είναι στην αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας και του Νίκου Δένδια που φέρεται να θεωρεί ότι πρέπει να ανατεθεί είτε στον Δήμο Αθηναίων είτε σε ιδιωτική εταιρεία. «Η ουσία βρίσκεται και στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Εκείνο με τον τρόπο που επιχειρησιακά θα αξιολογήσει ως καλύτερο θα επιμεληθεί την καθαριότητα, μέρος της φροντίδας είναι η καθαριότητα, όπως και για την ανάδειξη του μνημείου. Από εκεί και πέρα νομίζω το πιο κρίσιμο βραχυπρόθεσμα και στο εξής, το είπα και χθες, είναι η δουλειά που πρέπει για άλλη μία φορά με απόλυτο επαγγελματισμό η ελληνική αστυνομία για να περιφρουρήσει την εφαρμογή αυτής της διάταξης και να μην επιτρέψει σε κανέναν καλοθελητή, δήθεν αλληλέγγυο – αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα που πάνε πάντοτε να δημιουργήσουν εντάσεις- να ακυρώσει στην πράξη στην τροπολογία», είπε.

Αναφορικά με τη δήλωση του Χάρη Δούκα, που ευχήθηκε «καλή τύχη» στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Το ‘καλή τύχη’ νομίζω ότι ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούν μέσα στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά».