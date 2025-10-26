Γεωργιάδης: Οι «γνωστοί/άγνωστοι» τραμπούκοι της Άκρας Αριστεράς δεν σέβονται τίποτα – Η ανάρτηση για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη

Άγρια επίθεση δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) ο Μάκης Βορίδης, τη στιγμή που βρισκόταν με την οικογένειά του και φίλους, σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης. Το περιστατικό καταδίκασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ.
«Οι «γνωστοί/άγνωστοι» τραμπούκοι της Άκρας Αριστεράς στις αγαπημένες τους ασχολίες. Δεν σέβονται ούτε την παρουσία των οικογενειών, ούτε τίποτε. Φυσικά ο
Μάκης Βορίδης δεν πτοείται από τέτοια, αλλά είναι δηλωτικό του ήθους αυτών των ανθρώπων. Μάκη, είμαστε μαζί σου», τονίζει ο κ. Γεωργιάδης.
