Γεωργιάδης: Οι «γνωστοί/άγνωστοι» τραμπούκοι της Άκρας Αριστεράς δεν σέβονται τίποτα – Η ανάρτηση για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης

Άγρια επίθεση δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) ο Μάκης Βορίδης, τη στιγμή που βρισκόταν με την οικογένειά του και φίλους, σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης. Το περιστατικό καταδίκασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ.

«Οι «γνωστοί/άγνωστοι» τραμπούκοι της Άκρας Αριστεράς στις αγαπημένες τους ασχολίες. Δεν σέβονται ούτε την παρουσία των οικογενειών, ούτε τίποτε. Φυσικά ο
Μάκης Βορίδης δεν πτοείται από τέτοια, αλλά είναι δηλωτικό του ήθους αυτών των ανθρώπων. Μάκη, είμαστε μαζί σου», τονίζει ο κ. Γεωργιάδης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αέρια και φούσκωμα; Πότε μπορεί να συνδέονται με έμφραγμα και πρέπει να ανησυχήσουμε

Συναρπαστική ανακάλυψη: Πώς «καθαρίζεται» ο εγκέφαλος και ενισχύεται η μνήμη στον βαθύ ύπνο

Δώρο Χριστουγέννων 2025 από τη ΔΥΠΑ σε ανέργους: Αυτές είναι οι τρεις νέες αλλαγές που έρχονται στην καταβολή του

Ακίνητα: Τα 17 μέτρα από την Ευρώπη για φθηνή στέγη

To Microsoft Teams θα ενημερώνει την εταιρεία σας αν δεν βρίσκεστε στη δουλειά

Γιατί λείπει εντελώς ο 13ος όροφος σε πολλά κτίρια της Νέας ΥόρκηςQ
περισσότερα
09:44 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Πώς έγινε η επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη – «Ακροαριστεροί χουλιγκάνοι, δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου»

Ένταση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου στην Κρήτ...
09:19 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Βορίδης για την επίθεση που δέχθηκε: Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους

«Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», τονίζει ο Μάκης Βορί...
09:11 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Μαρινάκης για επίθεση σε Βορίδη: Οι «γνωστοί – άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί – άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη ...
01:47 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Επίθεση αγνώστων στον Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο με αυγά και πέτρες – Ήταν σε εστιατόριο με την οικογένειά του

Δεκάδες αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια εκσφενδονίστηκαν κατά της παρέας του πρώην υπουργού Μά...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς