Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει την τέλεια καταιγίδα στον αγροτικό χώρο

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στήριξε τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ασκώντας πυρά κατά της κυβέρνησης για την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα.
  • Ο κ. Φάμελλος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό, ζητώντας να λογοδοτήσει για την «καταστροφή που βιώνουμε στη χώρα μας, στον αγροτικό τομέα και συνολικά στην ύπαιθρο».
  • Τόνισε ότι «ο κος Μητσοτάκης έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει την τέλεια καταιγίδα στον αγροτικό χώρο», με προβλήματα όπως απώλεια επιδοτήσεων και έλλειψη αποζημιώσεων για τους κτηνοτρόφους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος

Στις κινητοποιήσεις των αγροτών αναφέρθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για τα όσα συμβαίνουν στον πρωτογενή τομέα.

«Όλοι μας θέλουμε να επιστραφούν τα χρήματα στους αγρότες και να μπουν υπεύθυνοι στην φυλακή. Θεωρώ ότι είναι τίμια τα αιτήματα των αγροτών και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις τους. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα που ξεφεύγει από τον αγροτικό χώρο και αφορά πλέον όλη την πατρίδα, πρέπει να λυθεί», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μιλώντας το πρωί της Τρίτης (02/12) στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom.

Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, το μεσημέρι της της Δευτέρας, ο Σ. Φάμελλος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τον πρωθυπουργό, γιατί «πιστεύω», όπως ανέφερε, «ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να έρθει προσωπικά να λογοδοτήσει για την καταστροφή που βιώνουμε στη χώρα μας, στον αγροτικό τομέα και συνολικά στην ύπαιθρο.
Είναι ακραία τα προβλήματα. Συναντήθηκα και εχθές με τους αγρότες στα μπλόκα και συσκέψεις και επισκέφθηκα και το μπλόκο στα Μάλγαρα, το οποίο εξελισσόταν εκείνη τη στιγμή. Ήμουν ήδη στην περιοχή γιατί είχαν συνάντηση με κτηνοτρόφους, κτηνοτρόφους, αγρότες, γεωργούς και μικροκαλλιεργητές στην περιοχή. Οφείλω να σας πω ότι υπάρχει απόγνωση στην ελληνική περιφέρεια. Έχω επισκεφθεί τον τελευταίο μήνα πάνω από δέκα νομούς, έχω συναντηθεί σε όλους τους νομούς με τους αγρότες, αλλά και τα στελέχη του αγροτικού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αντίστοιχη συνομιλία. Υπάρχει μια κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής. Είναι πολλαπλά τα προβλήματα».

«Θα έλεγα ότι ο κος Μητσοτάκης έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει την τέλεια καταιγίδα στον αγροτικό χώρο, κάτι το οποίο είναι εθνικό πρόβλημα πλέον, γιατί ερημώνουν τα χωριά και δυστυχώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες ως εχθρούς. Αντί να πει μια συγγνώμη, παρατάσσει τα ΜΑΤ και ασκεί και βία κατά των αγροτών, οι οποίοι κυριολεκτικά ζητούν να υπάρχει επόμενη μέρα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνέχισε αναφέροντας: «Οι αγρότες βλέπουν να έχει κλαπεί ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ ταυτόχρονα το πρόβλημα που η κυβέρνηση δημιούργησε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με το action plan που καθυστερεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιτήρηση την οποία δεχθήκαμε, έχει στερήσει και τις επιδοτήσεις και του 24 και 25 από πάρα πολλή μεγάλη μερίδα αγροτών. Γιατί ακόμα και αυτή η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης που εξαγγέλθηκε έχει δοθεί σχεδόν μισή.

Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα σε σχέση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχαν τακτοποιηθεί οι χρηματοροές και το χρονοδιάγραμμα των ενισχύσεων, πάρα πολλοί αγρότες είναι εκτός ενισχύσεων. Άρα αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ένα ντόμινο πτωχεύσεων στον αγροτικό χώρο, σε πάρα πολλούς αγρότες, ιδιαίτερα κτηνοτρόφους. Και να προσθέσω και την ευλογιά εδώ και έναν χρόνο δεν έχουν κοπάδια, δεν έχουν εισόδημα και δεν έχουν πάρει ούτε αποζημίωση για τα ζώα που χάθηκαν, αλλά ούτε και ένα επίδομα επιβίωσης. Υπάρχουν αγρότες με πολυμελείς οικογένειες που δεν έχουν να δώσουν τίποτα στα παιδιά τους για να πάνε σχολείο».

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «το να υπάρχουν αγρότες στην ελληνική ύπαιθρο και να υπάρχουν ελληνικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα αφορά και τους καταναλωτές, αφορά και τους πολίτες που ζούνε στις πόλεις, αφορά και το εμπόριο, αφορά και το ΑΕΠ, δηλαδή συνολικά την οικονομική παραγωγή της χώρας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η κινητοποίηση η οποία εξελίσσεται, είναι μια κινητοποίηση για τα συμφέροντα όλης της χώρας. Δεν είναι κινητοποίηση μόνο για τα συμφέροντα ενός κλάδου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ελπιδοφόρα ανακάλυψη: Σταγόνες για τη μύτη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου

Μητσοτάκης για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Πολύ σύντομα η κ. Κεραμέως θα προσδιορίσει τα επόμενα βήματα

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από σήμερα το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (AES) -Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:19 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Στράτος Σιμόπουλος: Zητεί επέμβαση της αστυνομίας στα μπλόκα των αγροτών – «Να τελειώνει αυτή η ιστορία ακόμη και με τη βία»

Πυρά κατά των αγροτών για τον αποκλεισμό των αυτοκινητόδρομων εξαπέλυσε ο Στράτος Σιμόπουλος, ...
13:52 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: Εξαιρετικά θετική εξέλιξη σε μια εποχή έντασης και τοξικότητας

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την συμφωνία αναφορικά με τις συλλογικέ...
13:44 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας στον Realfm 97,8: «Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουμε το 1 δισ. ευρώ σε καταβολές μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις και την εξυγίανση του ΟΠΕ...
12:46 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στέλνει στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος τις καταθέσεις Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

Να σταλούν στη Δικαιοσύνη και την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις της Καλλιόπης ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»