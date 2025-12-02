Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει την τέλεια καταιγίδα στον αγροτικό χώρο

Στις κινητοποιήσεις των αγροτών αναφέρθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για τα όσα συμβαίνουν στον πρωτογενή τομέα.

«Όλοι μας θέλουμε να επιστραφούν τα χρήματα στους αγρότες και να μπουν υπεύθυνοι στην φυλακή. Θεωρώ ότι είναι τίμια τα αιτήματα των αγροτών και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις τους. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα που ξεφεύγει από τον αγροτικό χώρο και αφορά πλέον όλη την πατρίδα, πρέπει να λυθεί», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μιλώντας το πρωί της Τρίτης (02/12) στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom.

Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, το μεσημέρι της της Δευτέρας, ο Σ. Φάμελλος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τον πρωθυπουργό, γιατί «πιστεύω», όπως ανέφερε, «ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να έρθει προσωπικά να λογοδοτήσει για την καταστροφή που βιώνουμε στη χώρα μας, στον αγροτικό τομέα και συνολικά στην ύπαιθρο.

Είναι ακραία τα προβλήματα. Συναντήθηκα και εχθές με τους αγρότες στα μπλόκα και συσκέψεις και επισκέφθηκα και το μπλόκο στα Μάλγαρα, το οποίο εξελισσόταν εκείνη τη στιγμή. Ήμουν ήδη στην περιοχή γιατί είχαν συνάντηση με κτηνοτρόφους, κτηνοτρόφους, αγρότες, γεωργούς και μικροκαλλιεργητές στην περιοχή. Οφείλω να σας πω ότι υπάρχει απόγνωση στην ελληνική περιφέρεια. Έχω επισκεφθεί τον τελευταίο μήνα πάνω από δέκα νομούς, έχω συναντηθεί σε όλους τους νομούς με τους αγρότες, αλλά και τα στελέχη του αγροτικού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αντίστοιχη συνομιλία. Υπάρχει μια κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής. Είναι πολλαπλά τα προβλήματα».

«Θα έλεγα ότι ο κος Μητσοτάκης έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει την τέλεια καταιγίδα στον αγροτικό χώρο, κάτι το οποίο είναι εθνικό πρόβλημα πλέον, γιατί ερημώνουν τα χωριά και δυστυχώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες ως εχθρούς. Αντί να πει μια συγγνώμη, παρατάσσει τα ΜΑΤ και ασκεί και βία κατά των αγροτών, οι οποίοι κυριολεκτικά ζητούν να υπάρχει επόμενη μέρα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνέχισε αναφέροντας: «Οι αγρότες βλέπουν να έχει κλαπεί ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ ταυτόχρονα το πρόβλημα που η κυβέρνηση δημιούργησε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με το action plan που καθυστερεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιτήρηση την οποία δεχθήκαμε, έχει στερήσει και τις επιδοτήσεις και του 24 και 25 από πάρα πολλή μεγάλη μερίδα αγροτών. Γιατί ακόμα και αυτή η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης που εξαγγέλθηκε έχει δοθεί σχεδόν μισή.

Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα σε σχέση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχαν τακτοποιηθεί οι χρηματοροές και το χρονοδιάγραμμα των ενισχύσεων, πάρα πολλοί αγρότες είναι εκτός ενισχύσεων. Άρα αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ένα ντόμινο πτωχεύσεων στον αγροτικό χώρο, σε πάρα πολλούς αγρότες, ιδιαίτερα κτηνοτρόφους. Και να προσθέσω και την ευλογιά εδώ και έναν χρόνο δεν έχουν κοπάδια, δεν έχουν εισόδημα και δεν έχουν πάρει ούτε αποζημίωση για τα ζώα που χάθηκαν, αλλά ούτε και ένα επίδομα επιβίωσης. Υπάρχουν αγρότες με πολυμελείς οικογένειες που δεν έχουν να δώσουν τίποτα στα παιδιά τους για να πάνε σχολείο».

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «το να υπάρχουν αγρότες στην ελληνική ύπαιθρο και να υπάρχουν ελληνικά ποιοτικά αγροτικά προϊόντα αφορά και τους καταναλωτές, αφορά και τους πολίτες που ζούνε στις πόλεις, αφορά και το εμπόριο, αφορά και το ΑΕΠ, δηλαδή συνολικά την οικονομική παραγωγή της χώρας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η κινητοποίηση η οποία εξελίσσεται, είναι μια κινητοποίηση για τα συμφέροντα όλης της χώρας. Δεν είναι κινητοποίηση μόνο για τα συμφέροντα ενός κλάδου».