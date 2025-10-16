Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταφεύγει στα ψέματα και στην παραπλάνηση και για την εξωτερική πολιτική

Δήμητρα Κόκκορη

πολιτική

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταφεύγει στα ψέματα και στην παραπλάνηση και για την εξωτερική πολιτική

Απάντηση στις θέσεις του πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική αλλά και στις επιθέσεις του κατά του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την δευτερολογία του στη Βουλή, λέγοντας ότι «ο πρωθυπουργός ήλθε με τοξικότητα να προσβάλλει την χώρα του για να καλύψει τις δικές του ευθύνες και τις αποτυχίες του στην εξωτερική πολιτική».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε απογοητευμένος από το επίπεδο της συζήτησης του πρωθυπουργού και εξήγησε: «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας χαρακτήρισε την χώρα του “ρεντίκολο” για το αγαπημένο του θέμα την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτούς τους όρους. Αλλά θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια χρεωκοπημένη χώρα, ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλαβε μια χρεωκοπημένη χώρα, αλλά μία χώρα που είχε 12 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης. Τώρα είμαστε ο καλύτερος πελάτης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το 70% των πολιτών θεωρεί ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν πρωθυπουργός όταν το Ούρουτς Ρέις το πήρε ο αέρας, με το Μπαρμπαρός επί δικής μας κυβέρνησης δεν είχε συμβεί αυτό. Επί κυβέρνησης Μητσοτάκη παρακολουθείτο ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο κ. Φάμελλος επέμεινε στο ότι η Ελλάδα ήταν απούσα από μία σειρά διασκέψεις για το Λιβυκό και για την Μέση Ανατολή και πρόσθεσε ότι «όπου συμμετείχε ο κ. Μητσοτάκης ήταν ντεκόρ».

Για την πρόταση του πρωθυπουργού για σύγκλιση διάσκεψης των χωρών της Μεσογείου, ρώτησε εάν θα υπάρχει προϋπόθεση για την συμμετοχή των χωρών, ο σεβασμός του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Τουρκίας. Σημείωσε ότι η σημερινή πρόταση του πρωθυπουργού ήταν απροετοίμαστη και έγινε για να δείξει κάποια πρωτοβουλία ο πρωθυπουργός.

Αμφισβήτησε ότι η μείωση των παραβιάσεων του εναέριου χώρου ήταν αποτέλεσμα της Διακήρυξης των Αθηνών και παρέθεσε στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό έγινε νωρίτερα, ήδη μέσα στο 2023, μετά τους σεισμούς στην Τουρκία, και εξυπηρετούσε και την Τουρκία. «Τα ήρεμα νερά είναι βάλτος, για να μην πω ότι είναι κρύα του λουτρού που άφησε ο κ. Ερντογάν τον κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη».

Kατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί «παραπλάνηση και ψέματα σε όλα τα θέματα και στην Εξωτερική Πολιτική» και πρόσθεσε ότι «Δεν είπατε τίποτε για τους όρους βιώσιμης λύσης στην Γάζα και για την φράση του Κύπριου προέδρου ότι “δεν εκβιάζεται”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοσοκομείο Λάρισας: Χορηγήθηκε λάθος χημειοθεραπεία σε ασθενή-Τι αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου

Τρεις νέοι θάνατοι από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα

Μητσοτάκης στο TikTok: «Πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης – Στο 1,10 ευρώ το λίτρο φέτος από 1,37...

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,1% ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2024- Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ΑΕΠ

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό της ακολουθίας σε 30 δευτερόλεπτα;

Το κρυφό μενού Wi-Fi στα κινητά Samsung που δεν γνώριζες – Πώς να το ενεργοποιήσεις
περισσότερα
19:02 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης σε ΣΥΡΙΖΑ: Υπερασπίζεστε την πολιτική Τσίπρα που σας άφησε στα κρύα του λουτρού

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στρατό στην Ουκρανία τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τριτο...
18:46 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης σε Κουτσούμπα: «Τώρα που σας παραχώρησα τη θέση μου θα αναθεωρήσετε το “Αυτοί είστε”;» – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αστείο περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Βουλή κατά την συζήτηση για την εξωτερική πολιτική. Ο π...
18:08 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης στο TikTok για το πετρέλαιο θέρμανσης: «Στο 1,10 ευρώ το λίτρο φέτος στην Αττική – Το 2023 ήταν στο 1,37»

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη...
18:05 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Βουλή – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ουραγός στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα

Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στη Βουλή, κατά την προ η...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης