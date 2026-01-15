Αιχμές Φάμελλου για Καρυστιανού – «Η απάντηση στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική»

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «διεφθαρμένη, αποτυχημένη και ανεπαρκή» εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικής Γραμματείας. «Είναι απονομιμοποιημένη και επικίνδυνη για τα λαϊκά και εθνικά συμφέροντα και πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε, δίχως να το κατονομάσει, στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, στην οποία είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν είναι η χώρα σε σταθερότητα με τον κ. Μητσοτάκη. Τα μόνα που είναι σταθερά είναι η διαπλοκή, τα σκάνδαλα, η κλεψιά και η αδικία. Η ασφάλεια των πολιτών και η ελπίδα της χώρας είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με το αίτημα των εκλογών και την παραίτηση της κυβέρνησης. Να φύγουν να γλυτώσουμε λέει ο λαός», είπε ο κ. Φάμελλος.

Αναγκαιότητα οι εκλογές

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει θέσει με κάθετο τρόπο το αίτημα των εκλογών ως βασική κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα», και τοποθετήθηκε απέναντι στο εγχείρημα της Μαρία Καρυστιανού, δίχως να την κατονομάσει: «Ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου είναι επιλογή που ευνοεί το σημερινό καθεστώς εξουσίας. Η απάντηση στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική. Ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτές εκτιμήσεις ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν τις ίδιες ευθύνες. Η ανάγνωση ότι όλοι είμαστε το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες οδηγεί στη διαιώνιση των προβλημάτων της κοινωνίας και της κοινωνικής αδικίας. Δεν είναι το ίδιο τα καρτέλ και οι εργαζόμενοι. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της ΝΔ που χρεωκόπησε τη χώρα και τώρα βάζει πλάτη στην αισχροκέρδεια και του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν είναι ίδιες οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τις υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Δεν είναι ίδιες οι πολιτικές της Δεξιάς της κοινωνικής αδικίας και του μεγάλου κεφαλαίου με τις πολιτικές της προοδευτικής παράταξης της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτές οι λογικές το μόνο που πετυχαίνουν είναι να εκτονώνουν την δικαιολογημένη οργή της κοινωνίας αλλά την ίδια ώρα να κρύβουν κάτω από το χαλί τις ανισότητες και τις αδικίες και στο τέλος να συντηρείται το στάτους κβο».

Άφησε αιχμές και για τις προοδευτικές δυνάμεις που αρνούνται την συνεργασία: «Σε αυτό το περιβάλλον ο προοδευτικός χώρος δεν έχει την πολυτέλεια να επιμένει σε επιμέρους διαφωνίες, εγωισμούς, σε διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος ή να εφευρίσκονται νέες διαχωριστικές γραμμές σήμερα».

Αφήνοντας αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ είπε: «Η απάντηση στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να είναι ούτε οι καθυστερήσεις, ούτε ανεδαφικές εκτιμήσεις του τύπου “θα κερδίσω μόνος μου τον κ. Μητσοτάκη“».

Έκανε συγκεκριμένη αναφορά «στις προγραμματικές προτάσεις της Λούκας Κατσέλη, την πρόσφατη τοποθέτηση του Νίκου Κοτζιά, ή τις πρωτοβουλίες της πολιτικής Οικολογίας και της πρότασης του Κόσμος και του Πέτρου Κόκκαλη».

Ο Σωκράτης Φάμελλος, παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας τα εξής: «Είναι σημαντικός σε αυτή την κοινή ενωτική προσπάθεια για προοδευτική κυβερνητική διέξοδο ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι εμείς οι παραπάνω οφείλουμε να κάνουμε ότι μπορούμε σήμερα για την κοινή έκφραση και συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων».

«Είναι πλέον η χρονιά και η ώρα των αποφάσεων. Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις. Απαιτούνται υπερβάσεις. Η κοινωνία δεν αναζητά μία καλύτερη προοδευτική αντιπολίτευση. Θέλει μία λύση κυβερνητικής προοπτικής για να υπάρχει πρόοδος και ευημερία», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Για αγρότες: Ελπίζω να μην εφεύρει άλλη υπεκφυγή ή υπονόμευση του διαλόγου ο κ. Μητσοτάκης

Αναφερόμενος στο αγροτικό ζήτημα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δυναμίτισε τον διάλογο «με μία απροκάλυπτα στημένη παρέμβαση στην εκπροσώπηση των αγροτών και με μία συνάντηση προχθές που δεν εκπροσωπεί τα μπλόκα. Και είναι νίκη του αγροτικού κινήματος ότι ο διάλογος θα γίνει, ελπίζω να μην εφεύρει άλλη υπεκφυγή ή υπονόμευση του διαλόγου ο κ. Μητσοτάκης».

Ακολούθως απάντησε στα επιχειρήματα του πρωθυπουργού: «Τον ρωτώ καθαρά. Προσβάλει τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας το μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος, που θα μειώσει ελάχιστα τα κέρδη της ΔΕΗ, χωρίς επίπτωση στον προϋπολογισμό, και όχι τα 2 δισεκατομμύρια κέρδη της ΔΕΗ που στερεύουν την αγορά;

Προσβάλουν τον δημοσιονομικό χώρο τα αιτήματα των αγροτών για βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία, για να παράγεται ελληνικό γάλα, γιαούρτι και τυρί και όχι τα γαλάζια παιδιά που παίρνουν απευθείας αναθέσεις και μοιράζονται τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης;

Αν θέλει πράγματι να βρει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο εμείς του έχουμε προτείνει να φορολογήσει τα τραπεζικά καρτέλ, τους 1.500 πολύ πλούσιους που δηλώνουν 4 δισ. Ευρώ σε μερίσματα και έτσι θα μπορέσει να στηρίξει και τους αγρότες και τους καταναλωτές και τους μικρομεσαίους. Για να μην αναφερθώ ότι έχει ήδη δημοσιονομικό χώρο από το υπερπλεόνασμα που έχει μαζέψει το 2025 πάνω από το αναγκαίο πλεόνασμα, άδικα από έμμεσους φόρους που μπορούν να επιστρέψουν στην κοινωνία».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε τις προτάσεις του κόμματος:

Επτά λεπτά στο αγροτικό ρεύμα. Και να δίνονται άδειες για ΑΠΕ κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς.

‘Αμεσα Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο από ΕΦΚ στην αντλία με κάρτα αγρότη, και όχι από το Νοέμβριο.

Καθαρή δήλωση απόρριψης της Mercosur.

Πλήρης αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου μετά την ευλογιά για να έχουμε κτηνοτροφία και ελληνικά προϊόντα.

Πλήρης αποζημίωση του απολεσθέντος εισοδήματος των κτηνοτρόφων μέχρι να ξαναγίνουν παραγωγικά τα ελληνικά κοπάδια.

Να επιστραφούν στους τίμιους αγρότες τα καταχρασθέντα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μπει πλαφόν στα κέρδη στα αγροεφόδια.

Να θεσμοθετηθεί παρατηρητήριο τιμών από το χωράφι μέχρι το ράφι.

Να δοθούν κίνητρα ώστε να συνεταιριστούν οι αγρότες και να εξασφαλίσουν δικαιότερες τιμές για τα προϊόντα τους

Να σταματήσουν τώρα όλα τα εκβιαστικά μέτρα κατάσχεσης και διοικητικών μέτρων για οφειλές των αγροτών προς Δημόσιο, τράπεζες, παρόχους.

Και να θεσμοθετηθεί εθνικό συμβούλιο αγροτικής πολιτικής, ώστε να εκπονηθεί ολοκληρωμένο και δίκαιο σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Και όχι αυτή η 4μηνη επιτροπή που επιδιώκει ο κ. Μητσοτάκης για να κρύψει και να ξεπλύνει τις ευθύνες του.

Για την συνταγματική αναθεώρηση

Αναφερόμενος στην αναθεώρηση του Συντάγματος, είπε: «Είναι σημαντική ευκαιρία των προοδευτικών δυνάμεων να αξιοποιήσουν τη Συνταγματική αναθεώρηση για να ξεκινήσει μια κοινωνική δημοκρατική συζήτηση, να βρεθούν κοινά σημεία και να αναδειχθούν ζητήματα σε μία προοδευτική κοινωνική ζύμωση».

Αφού ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει «κερκόπορτες για την κατεδάφιση δημοκρατικών κατακτήσεων, όπως η δεξιά επιδιώκει εδώ και χρόνια για το άρθρο 16 για τα δημόσια ΑΕΙ, το άρθρο 24 για το περιβάλλον ή για τη μονιμότητα των ΔΥ», έδωσε το περίγραμμα των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ: «Επιβάλλεται η κατάργηση της σημερινής πρόβλεψης του άρθρου 86 για το νόμο περί ευθύνης υπουργών και η αποσύνδεση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την εκάστοτε κυβερνητική/κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και αυτή η αλλαγή πρέπει να συνδυαστεί με την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. H πρότασή μας πρέπει να εξασφαλίζει ότι η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ο έλεγχος της δικαιοσύνης και η εξέλιξη και τοποθέτηση των δικαστικών δεν θα εξαρτώνται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Το νέο Σύνταγμα να μην επιτρέπει στην εκάστοτε κυβέρνηση να επιλέγει μονοκομματικό ΠτΔ, ακόμα και με 120 ψήφους και να οδηγεί σε ουσιαστικές συναινέσεις, όπως και στην επιλογή και κυρίως στη θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών που τόσο βάναυσα έχει προσβάλει η σημερινή κυβέρνηση.

Να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους, να προβλέπει την κατοχύρωση του ΕΣΥ, την εξασφάλιση στέγης και την ειδική προστασία για τους ευάλωτους. Να προστατεύει την εργασία, να κατοχυρώνει τις συλλογικές συμβάσεις και να προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα. Το Σύνταγμα θα πρέπει να κατοχυρώνει τις ατομικές ελευθερίες, το απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου, την προστασία, διαφύλαξη και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Να ενισχύσει τη δυνατότητα των πολιτών να φέρνουν προς συζήτηση νομοσχέδια. Θα πρέπει τέλος να ενισχύσει την αποκέντρωση και το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης, ενώ θα πρέπει να προβλέπει την προστασία της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του πολίτη από την τεχνολογία, την κοινωνικά χρήσιμη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τον έλεγχο της αυθαιρεσίας και της αδιαφάνειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη μαζική προπαγάνδα».

Για την Βενεζουέλα και το Ιράν

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις σε σχέση με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στην επέμβαση στην Βενεζουέλα λέγοντας: «H επίθεση (του Τραμπ στη βενεζουέλα) που δεν είναι ούτε “παρέμβαση για τη δημοκρατία”, ούτε πράξη καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών, όπως προσπαθούν να τη δικαιολογήσουν οι υποτελείς του προέδρου Τραμπ. Είναι ωμή άσκηση ιμπεριαλιστικής ισχύος. Για να ελέγξει τα πετρέλαια και τους φυσικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Βενεζουέλας».

Απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση είπε: «Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο. Δεν μπορεί να μετατρέπεται σε απολογητή επιθετικών στρατηγικών που υπονομεύουν τη σταθερότητα και προκαλούν ανασφάλεια παγκοσμίως. Και μάλιστα υποχωρώντας από εθνικές γραμμές και την ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ασκήθηκε μέχρι το 2019».

Σχετικά με τα γεγονότα στο Ιράν είπε: «Και από αυτό εδώ το βήμα θέλω να εκφράσω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την αμέριστη αλληλεγγύη στον ιρανικό λαό. Και η Ελλάδα και η Ευρώπη και η παγκόσμια κοινότητα έχει υποχρέωση να καταδικάσει την καταστολή και τις δολοφονικές επιθέσεις του θεοκρατικού καθεστώτος απέναντι στους διαδηλωτές και τις διαδηλώτριες που αγωνίζονται για δικαιώματα και ελευθερίες. Και είμαστε απόλυτα αντίθετοι σε κάθε σκέψη για στρατιωτική επέμβαση. Γιατί θα κάνει τα πράγματα χειρότερα».