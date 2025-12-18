Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Παπασταύρου: Δώσαμε κατεύθυνση στον Σημανδράκο για τήρηση της νομιμότητας – Τι είπε για τη σχέση με τον Αυγενάκη

Γύρω από τη σχέση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη εστίασε στην αρχή της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Συγκεκριμένα κατά την εναρκτήρια τοποθέτηση του ο Σταύρος Παπασταύρου εξήγησε ότι θα καταθέσει για την περίοδο που ήταν υπουργός Επικρατείας από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι τον Μάρτιο του 2024.

«Κατ’ αρχήν θα ήθελα να πω ότι προσέρχομαι με πλήρη σεβασμό στις εργασίες της επιτροπής», ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου. Και συνέχισε: «Όπως γνωρίζετε δεν ήμουν στη λίστα στους αρχικούς μάρτυρες, όμως, θεωρώ θετική εξέλιξη γιατί έχω περιορισμένη σχέση με τη λειτουργία του οργανισμού όμως θεωρώ θετική εξέλιξη ότι έρχομαι. Η διαχρονική παθογένεια στις αγροτικές επιδοτήσεις νομίζω ότι είναι κάτι που μας απασχολεί όλους και γι’ αυτό η πρόταση του πρωθυπουργού που έγινε στη συζήτηση του Προϋπολογισμού για μια διακομματική επιτροπή με διακομματική προεδρείο ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναδιαρθρώσουμε τον πρωτογενή τομέα ελπίζω ότι θα έχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση».

«Όσον αφορά την επιτροπή θεωρώ ότι υπάρχει ένας κοινός και διττός σκοπός. Οι όποιοι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες να τιμωρηθούν και να επιστραφούν τα χρήματα και συγχρόνως να δούμε ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται ούτως ώστε αυτές οι παθογένειες να διορθωθούν και στο μέλλον να έχουμε έναν διαφανή, αποτελεσματικό και απλοποιημένο τρόπο επιδοτήσεων για τους αγρότες μας», τόνισε ο υπουργός.

Έπειτα από ερώτηση του προέδρου της Εξεταστικής, Ανδρέα Νικολακόπουλο για την προσωπική ανάμειξη του στην υπόθεση ο Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι «όπως σας είπα δεν είχα ανάμειξη στη λειτουργία του οργανισμού. Συμμετείχα σε δύο συναντήσεις που έγιναν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023 με τον κ. Σημανδράκο, συναντήσεις οι οποίες έγιναν – η πρώτη νομίζω 6 Νοεμβρίου μετά από μία επιστολή που είχε στείλει ο ίδιος, στην οποία επιστολή επισήμαινε τη διαφοροποίηση που είχε, τη διένεξη που είχε, την αντιδικία θα έλεγα που είχε με τον τότε υπουργό τον κ. Αυγενάκη και ζήτησε από τον κ. Μπρατάκο να γίνει μία συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συζητήσουμε την κατάσταση η οποία επικρατούσε. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση που κάναμε».

«Στη συνάντηση αυτή μας παρουσίασε τις πληρωμές τις οποίες είχε κάνει και τις πληρωμές τις οποίες είχε να κάνει και του είπαμε να προχωρήσει τις πληρωμές, όπως εκείνος έκρινε σωστό. Να πω ότι η δεύτερη συνάντηση έγινε στις 28 Δεκεμβρίου όταν πια είχαν ολοκληρωθεί οι πληρωμές για εκείνη την περίοδο, όπου η διένεξη πια των δύο είχε φτάσει στο απροχώρητο με δημόσιες αντιπαραθέσεις και σε εκείνη τη συνάντηση υπήρχε η συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να γεφυρωθεί για το εάν θα μπορούσε να γεφυρωθεί η σχέση του που είχε διαρραγεί με τον κ. Αυγενάκη. Αυτές τις δύο συναντήσεις είχα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχω οποιαδήποτε άλλη σχέση άμεση ή έμμεση με πληρωμές, με σύστημα πληρωμών, με τη λειτουργία του οργανισμού», σημείωσε ο υπουργός.



Σε ερώτηση ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτών των δύο συναντήσεων ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε: «Κοιτάξτε στην πρώτη συνάντηση καταλάβαμε πόσο σύνθετο είναι το θέμα των πληρωμών γιατί είναι διαφορετικές πληρωμές. Μάλιστα εκείνη την περίοδο μας εξηγούσε και ο κ. Σημανδράκος ότι υπήρχε και μία επίσκεψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι’ αυτό προκρίναμε ομόφωνα να προχωρήσει, να κάνει τη δουλειά του όπως εκείνος έκρινε καλύτερο και πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας, πράγμα το οποίο το έκανε και νομίζω το κατέθεσε και ο ίδιος στην εξεταστική».

«Όσον αφορά τη δεύτερη συνάντηση νομίζω ότι ήταν πια σαφές και στον ίδιο ότι ήταν πολύ δύσκολο να βρει μία γραμμή επικοινωνίας με τον πολιτικό του προϊστάμενο με τον κ. Αυγενάκη και λόγω αυτού υπέβαλε και την παραίτησή του. Η κατεύθυνση που του δώσαμε στη συνάντηση του Νοεμβρίου ήταν να πράξει τα δέοντα όπως εκείνος θεωρεί σωστό», υπογράμμισε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης ρώτησε πότε ενημερώθηκε για τα προβλήματα λειτουργίας του οργανισμού. «Όσον αφορά την παθογένεια των αγροτικών επιδοτήσεων νομίζω ότι είναι κάτι που το γνωρίζουμε όλοι συνολικά τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι κάτι που δυστυχώς η χώρα μας δεν τα έχει καταφέρει με συνολικά πρόστιμα που ξεπερνούν τα 2,5 δισ. και διαδοχικές επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», είπε ο κ. Παπασταύρου.

Και πρόσθεσε: «Όσον αφορά τη δυσλειτουργία της σχέσης του κ. Σημανδράκου με τον κ. Αυγενάκη αυτό έγινε την περίοδο – κατ’ αρχήν έγινε στη συνάντηση που είχαμε στις 6 Νοεμβρίου- αλλά είχαν υπάρξει και δημοσιεύματα στον Τύπο όπου αυτό είχε έρθει στην επιφάνεια».

«Όσον αφορά όμως το βάθος του προβλήματος δηλαδή αυτή τη λειτουργία ομάδων επιτηδείων οι οποίοι καταχράστηκαν και εκμεταλλεύτηκαν αυτό ήταν κάτι που και εγώ το πληροφορήθηκα όταν βγήκε η δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως», εξήγησε ο υπουργός.

Για την πρώτη συνάντηση με τον κ. Σημανδράκο και αν συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι «το κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν η διάδραση στη σχέση του με τον κ. Αυγενάκη ή μάλλον σύμφωνα με αυτά που μας μετέφερε ο κ. Σημανδράκος η μη ύπαρξη της σχέσης με τον κ. Αυγενάκη. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Σημανδράκου δεν είχαν συνεργαστεί από τον Ιούλιο που είχε οριστεί. Υπήρχε αναφορά και στην επιστολή του στις πόσες πληρωμές έκανε και ότι υπήρχαν 9.500 ΑΦΜ τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Μάλιστα νομίζω αυτή την ορολογία χρησιμοποιεί και στην επιστολή του ο κ. Σημανδράκος και προφανώς όταν έρχεται ο πρόεδρος του οργανισμού και σου λέει ότι υπάρχουν 9.500 ΑΦΜ τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Του λες αφού δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, πράξε ό,τι θεωρείς σωστό. Δεν ήταν αντικείμενο της συζήτησης τα 9.500 που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Κανείς δεν διανοήθηκε να συζητήσει οποιαδήποτε άλλη επιλογή παρά να τηρηθεί η νομιμότητα, πράγμα το οποίο προς τιμήν του ο κ. Σημανδράκος ανέφερε και στην εξεταστική. Τώρα αυτοί λοιπόν ήταν άλλο ένα σημείο σύγκρουσης άλλο ένα σημείο διένεξης με τον κ. Αυγενάκη και προφανώς εκείνη τη στιγμή αυτό το οποίο προείχε ήταν να γίνουν πληρωμές σωστά και σύμφωνα με την νομιμότητα και αυτή η κατεύθυνση δόθηκε στον κ. Σημανδράκο».

Σε εκείνο το σημείο ο κ. Λαζαρίδης ρώτησε εάν σε αυτή τη συνάντηση ζητήθηκε η παραίτηση του κ. Σημανδράκου. «Νομίζω και εκείνος είπε στη κατάθεση του το αντικείμενο της συζήτησης είναι ότι με την κατάσταση όπως είχε δημιουργηθεί συμφωνήσαμε ότι ή θα έπρεπε να βρουν μία γραμμή επικοινωνίας ή αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα έπρεπε να υπάρξει μία παραίτηση για να μπορέσει να λειτουργήσει ο οργανισμός», τόνισε ο υπουργός.

Ερωτηθείς εάν ενημέρωσε για τις συναντήσεις τον πρωθυπουργό ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «εγώ όχι αλλά από ό,τι γνωρίζω σίγουρα μετά τη συνάντηση της 6ης Νοεμβρίου από ό,τι μου έχει πει δηλαδή τον ενημέρωσε ο κ. Μπρατάκος. (…) Ο κ. Μπρατάκος μπορώ να καταθέσω αυτό που μου είπε, μου είπε ότι ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και για την επιστολή που είχε λάβει 4 Νοεμβρίου και για το ό,τι το αντικείμενο ότι η σχέση πια είχε διαρραγεί και ότι η κατεύθυνση που δόθηκε ήταν να τηρηθεί η νομιμότητα και να γίνουν οι πληρωμές όπως ακριβώς προβλέπει ο πρόεδρος του οργανισμού».

Αναφορικά με το εάν θεωρεί ότι έγιναν λάθη στο σύστημα εποπτείας συνολικά ο κ. Παπασταύρου είπε ότι «πολλά τεράστια. Θεωρώ ότι είναι μία αποτυχία. Δεν τα καταφέραμε. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε αφενός μεν να αντιμετωπίσει – προσπάθησε, έγιναν διασταυρώσεις από το ’19, υπήρξαν μέτρα αλλά συνολικά εκ του αποτελέσματος αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς εκεί η κυβέρνηση δεν πέτυχε. Έχει πετύχει σε πολλούς άλλους τομείς αλλά στον συγκεκριμένο δεν πέτυχε».

Σε ερώτηση αν είχε κατανοήσει ποια ήταν η δυσλειτουργία που είχε προκύψει μεταξύ των κ.κ. Σημανδράκου και Αυγενάκη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε ότι «έχουμε έναν υπουργό με έναν επικεφαλής ενός οργανισμού που έχει να κάνει πληρωμές σε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες ύψους 3 δισ. οι οποίοι δεν μιλιούνται, οιο0ποίοι ο ένας καταλογίζει στον άλλον πράγματα δυσλειτουργικά, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Ήταν μία κατάσταση η οποία δεν μπορούσε να συνεχίσει έτσι και ούτε μπορεί η προεδρία της κυβέρνησης να έχει μία καθημερινή διαμεσολάβηση μεταξύ του προέδρου ενός οργανισμού και του υπουργείου».

Για το εάν ο κ. Σημανδράκος ανέφερε ότι δεχόταν πιέσεις για αποδέσμευση ΑΦΜ ή πληρωμές σε συγκεκριμένα ΑΦΜ ο κ. Παπασταύρου απάντησε αρνητικά.

Τέλος σε ερώτηση αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Παπασταύρου τόνισε: «Κοιτάξτε εκ του αποτελέσματος υπήρξαν επιτήδειοι που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες για οικονομικό όφελος. Αυτό είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο, ναι».

Πηγές ΝΔ: «Παπασταύρου: Διαχρονική παθογένεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανάγκη για ουσιαστικές τομές»

«Ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή, ότι μοναδικός του στόχος είναι η ουσιαστική συνδρομή στην αναζήτηση της αλήθειας. Όπως διευκρίνισε, δεν είχε ούτε έχει οποιαδήποτε θεσμική ή άλλη σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που εξηγεί και γιατί δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό κατάλογο μαρτύρων. Παρ’ όλα αυτά, χαρακτήρισε θετική την κλήση του, τονίζοντας ότι προσέρχεται αποκλειστικά για να συμβάλει στο έργο της επιτροπής». Αυτό αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες, «ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι η οργανωτική και λειτουργική κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί διαχρονική παθογένεια της δημόσιας διοίκησης, με ρίζες στο παρελθόν, η οποία επί σειρά ετών δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά και δυστυχώς επέτρεψε σε ορισμένους να την εκμεταλλευτούν».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο μάρτυρας «υπογράμμισε την ανάγκη να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσει η χώρα σε ουσιαστικές τομές, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση ενός προβλήματος τέτοιας φύσης δεν μπορεί να είναι αποσπασματική ή συγκυριακή. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέδειξε ως ιδιαίτερα σημαντική την πρόταση του πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εθνικής σημασίας που απαιτεί συνεννόηση πέρα και πάνω από κομματικές γραμμές».

Τέλος, «επανέλαβε ότι ο στόχος πρέπει να είναι κοινός και διττός: Αφενός η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των επιδοτήσεων, η απόδοση ευθυνών και η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση, αφετέρου η οριστική εξυγίανση των διαχρονικών παθογενειών στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ» προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ.