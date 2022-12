Εύα Καϊλή: Πολιτικός σεισμός μετά τις αποκαλύψεις για σκάνδαλο διαφθοράς – Αναμένονται ανακοινώσεις

Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει εν μέσω του Μουντιάλ στο Κατάρ το σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε στην καρδιά της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή. Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει προσαχθεί για ανάκριση, καθώς ερευνάται για δωροληψία, όπως αναφέρουν τα βελγικά ΜΜΕ. Για την υπόθεση αναμένονται επίσημης ανακοινώσεις σήμερα το απόγευμα.

Η προσαγωγή της κ. Καϊλή και άλλων τεσσάρων ατόμων, έγινε στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες από το Γραφείο Καταστολής Διαφθοράς, για μια υπόθεση διαφθοράς και χρηματισμού από αξιωματούχους του Κατάρ, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι βελγικές Αρχές πραγματοποίησαν την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, τουλάχιστον 17 έρευνες σε διάφορους δήμους των Βρυξελλών, μεταξύ των οποίων και στο σπίτι της Εύας Καϊλή. Σύμφωνα με πληροφορίες της βελγικής εφημερίδας “L’Echo”, η κ. Καϊλή πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο, καθώς στο σπίτι της βρέθηκαν «τσάντες με χαρτονομίσματα». Η ίδια εφημερίδα αναφέρει ότι η κ. Καϊλή συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ο οποίος είναι και ο μόνος δυνατός τρόπος να παρακαμφθεί η βουλευτική ασυλία που την προστατεύει. Οι ανακριτές, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, προσήγαγαν και τον πατέρα της κ. Καϊλή, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει με βαλίτσα γεμάτη χαρτονομίσματα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν κινητά και υπολογιστές.

«Μετά τις πρώτες συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής και την κατάσχεση 600.000 ευρώ σε μετρητά, οι ανακριτές συνέλαβαν τον πατέρα της κ. Καϊλή, ο οποίος είχε επίσης μια βαλίτσα γεμάτη χαρτονομίσματα και βρισκόταν σε διαδικασία μετακίνησης, αφού είχε προειδοποιηθεί για την έρευνα από συνεργούς, εκτιμούν οι ανακριτές», αναφέρει η L’ Εcho.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Soir», η κ. Καϊλή, όπως και οι υπόλοιποι τέσσερις προσαχθέντες που οδηγήθηκαν χθες σε ακρόαση, θα περάσουν εντός 48 ωρών από αρμόδιο Δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει για πιθανά εντάλματα σύλληψης. Όλοι θεωρούνται αθώοι.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, μέχρι στιγμής γίνεται λόγος για κράτηση έτσι ώστε να γίνει ανάκριση. Δεν γίνεται αναφορά σε σύλληψη και θα αποφασιστεί σε δεύτερο χρόνο αν θα μετατραπεί σε σύλληψη, είπε.

Επίσης, έχουν σφραγιστεί τα γραφεία της κυρίας Καϊλή όπως και τα γραφεία συνεργατών ακόμη δύο ευρωβουλευτών των Σοσιαλδημοκρατών. Η βελγική ομοσπονδιακή εισαγγελία δεν έχει επιβεβαιώσει τα ονόματα των συλληφθέντων, αλλά τονίζει ότι πρόκειται για «προσωπικότητες με στρατηγικές θέσεις».

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε την Εύα Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο έκανε και η ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες είναι ο σύντροφος της κ. Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ο οποίος ήταν παλαιότερα συνεργάτης του επίσης συλληφθέντος πρώην σοσιαλιστή ευρωβουλευτή (2004-2019), Πιερ Αντόνιο Πανκέρι. Συνελήφθη επίσης ο νεοδιορισθείς γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC), Luca Vincentini, ο οποίος επί 11 χρόνια ήταν ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC). Το πέμπτο πρόσωπο είναι ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα, διευθυντής της ΜΚΟ, «No Peace Without Justice».

Όπως μεταδίδουν όλα τα ΜΜΕ, παράλληλα χθες συνελήφθησαν στο Μπέργκαμο της Ιταλίας η σύζυγος και η κόρη του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή, Πιερ Αντόνιο Πανκέρι, ο οποίος είναι ο ιδρυτής μιας εκ των ΜΚΟ που ερευνά η βελγική αστυνομία, της «Fight Impunity», η οποία από το 2019 μάχεται κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο σπίτι του κ. Πανκέρι στις Βρυξέλλες βρέθηκαν 600.000 ευρώ, σύμφωνα με τη «Soir».

Έχει γίνει επίσης γνωστό ότι οι βελγικές αρχές διενήργησαν έρευνα στα σπίτια και τα γραφεία συνεργατών δύο Βέλγων ευρωβουλευτών, της Μαρί Αλένα, πρώην υπουργού του Βελγίου και του Μαρκ Ταραμπέλα, οι οποίοι επίσης ανήκουν στην ομάδα των Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αρχές κατέσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σφράγισαν τα γραφεία των βοηθών τους.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η ανακοίνωση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, αναφέρει ότι στο επίκεντρο της έρευνας των βελγικών Αρχών βρίσκονται οι ενέργειες του Κατάρ, όπου διεξάγεται αυτή τη στιγμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, FIFA, το οποίο θεωρείται ύποπτο ότι «επηρέασε τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πληρώνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά ή προσφέροντας σημαντικά δώρα».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται σθεναρά ενάντια στη διαφθορά, αναφέρει σε ανάρτησή της η Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε οποιεσδήποτε εν εξελίξει έρευνες παρά μόνο να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε συνεργαστεί και θα συνεργαστούμε πλήρως με όλες τις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την πορεία της δικαιοσύνης» σημειώνει η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου.

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.

At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.

We’ll do all we can to assist the course of justice.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 10, 2022