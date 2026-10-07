Ελεονώρα Μελέτη: Η νέα απάντηση για την τοποθέτησή της στο Ευρωκοινοβούλιο – «Τα γεγονότα είναι σαφή, η παραποίηση επίσης»

«Από χθες επιχειρείται να παρουσιαστώ ως “αντίπαλος” των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ υπήρξα σκιώδης εισηγήτρια σε φάκελο που αφορά ακριβώς την προστασία των εργαζόμενων και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία» αναφέρει σε ανάρτησή της η Ελεονώρα Μελέτη, απαντώντας εκ νέου στις αντιδράσεις που προκάλεσε η ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά την οποία είπε: «Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους;».

«Η απομόνωση μιας φράσης από την παρέμβασή μου αδικεί την πολιτική δουλειά που έγινε, τον ρόλο μου σε αυτήν, αποπροσανατολίζει από το ουσιαστικό ζήτημα και παραπληροφορεί τους πολίτες για τα δρώμενα και τους εργαζομένους για τα δικαιώματα τους» αναφέρει ακόμη η ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ συνοδεύει την ανάρτησή της με ένα βίντεο στο οποίο κάνει λόγο για «κοπτοραπτική και διαστρέβλωση» των λεγόμενών της, ενώ μιλάει και για «υποκίνηση μίσους που φτάνει μέχρι και σε απειλές κατά της ζωής στο διαδίκτυο».

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Ελεονώρα Μελέτη:

«Η Αριστερά για ακόμη μία φορά καταφεύγει στη γνωστή της τακτική. Κόβει-ράβει και διαστρεβλώνει τα λεγόμενα όσων δεν συμφωνούν μαζί της προκειμένου να κατασκευάσει μια βολική για την ίδια αφήγηση. Και στη συνέχεια ξεκινάει και η υποκίνηση μίσους που φτάνει μέχρι και σε απειλές κατά ζωής στο διαδίκτυο.

Η Αριστερά της συμπερίληψης, του δικαίου και των δικαιωμάτων. Επιλεκτικά πάντα και υπό όρους. Η ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι δημόσια και διαθέσιμη ολόκληρη σε οποίο θέλει να ενημερωθεί σωστά. Όπως δημόσια και διαθέσιμη είναι και η έκθεση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο ήμουν η εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την οποία στήριξαν σύσσωμοι όλοι οι σοσιαλιστές ευρωπαϊκές και οι βουλευτές της Αριστεράς.

Αν δεν είναι αυτή η υποκρισία, τότε τι είναι. Μη βιάζονται λοιπόν να μιλήσουν εξ ονόματος των εργαζομένων όσοι δεν είναι ενήμεροι. Έχω φροντίσει ήδη να μιλήσω για λογαριασμό τους και μάλιστα με επιτυχία. Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δήθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα και μετατρέπει ένα θέμα που αφορά σε όλους, όπως η ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας, σε ένα φθηνό σόου που όσοι βρίσκονται στο περιθώριο αναζητούν να γίνουν πρωταγωνιστές».