Διπλωματικές διεργασίες: Ανοιχτοί δίαυλοι και στο βάθος ΑΟΖ

Νέες πολιτικές διαβουλεύσεις Ελλάδας – Αιγύπτου την Τρίτη στην Αθήνα. Στο προσεχές διάστημα ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων με τη Λιβύη.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου έρχεται στην Αθήνα αντιπροσωπεία του υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου για πολιτικές διαβουλεύσεις με ομόβαθμη ελληνική, της οποίας θα ηγείται η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν συνέχεια της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, στη Νέα Υόρκη, οι οποίες αφορούσαν διμερή θέματα, τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου και βεβαίως το θέμα της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Οι πολιτικές διαβουλεύσεις γίνονται, όμως, και στη σκιά των δύο τελευταίων παρεμβάσεων της Αιγύπτου για τα θέματα των θαλάσσιων ζωνών στην ανατολική Μεσόγειο. Πρώτον, της ρηματικής διακοίνωσης του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών από τις 8 Ιουλίου, με την οποία εκφράζονται γενικώς ενστάσεις της Αιγύπτου ως προς τα απώτατα δυνητικά όρια της ελληνικής ΑΟΖ όπως καταγράφονται στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Μάλιστα, επί λέξει η ρηματική διακοίνωση αναφέρει ότι «ορισμένες περιοχές που ορίζονται στον Ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (…) επικαλύπτονται με το πεδίο εφαρμογής της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στη Μεσόγειο Θάλασσα». Δεύτερον, της ρηματικής διακοίνωσης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στον ΟΗΕ, με την οποία απαντά στις αντίστοιχες ρηματικές διακοινώσεις της Λιβύης από τον Μάρτιο και τον Ιούνιο. Με τη διακοίνωση αυτή, η Αίγυπτος απορρίπτει πλήρως τους ισχυρισμούς της Λιβύης ως προς τα όρια των θαλάσσιων ζωνών της και δηλώνει την πλήρη αντίθεσή της τόσο στο τουρκολιβυκό σύμφωνο όσο και στο μνημόνιο συνεργασίας της τουρκικής κρατικής εταιρείας ΤΡΑΟ με τη λιβυκή NOC για έρευνες σε οικόπεδα τα οποία έχει χαράξει η Λιβύη. Πρόκειται για πολύ σημαντική για την Ελλάδα επιβεβαίωση της στάσης της Αιγύπτου απέναντι στο τουρκολιβυκό σύμφωνο, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία που βρίσκεται σε εξέλιξη η εξομάλυνση των σχέσεων Αιγύπτου και Τουρκίας.

Υπενθύμιση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά παρουσιάζει η παράγραφος της αιγυπτιακής ρηματικής διακοίνωσης η οποία αναφέρεται σε ενστάσεις σε σχέση με την ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης περί διεθνούς διαγωνισμού για τη χορήγηση αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Συγκεκριμένα στο κείμενο αναφέρεται: «Η Αίγυπτος απορρίπτει και δεν αναγνωρίζει οποιεσδήποτε διεκδικήσεις οποιουδήποτε μέρους που εμπίπτουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και αγνοούν τα εγγενή και αναπαλλοτρίωτα κυριαρχικά της δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές της, όπως αυτές εκτείνονται από τις γραμμές βάσης της στη Μεσόγειο Θάλασσα».

Οπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας πρόκειται για μία ακόμα έμμεση και ευγενική υπενθύμιση από την πλευρά της Αιγύπτου ότι εκκρεμεί οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών ανάμεσα στις δύο χώρες και δυτικά μερικής οριοθέτησης και ότι το Κάιρο δεν συμφωνεί με τη «μέση γραμμή», όπως αυτή αποτυπώνεται στους ελληνικούς χάρτες. Η συζήτηση αυτή εκκρεμεί. Είναι πάντως πολύ πιθανό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στις πολιτικές διαβουλεύσεις -που θα γίνουν την Τρίτη και οι οποίες θα αφορούν τόσο τις σχέσεις των δύο χωρών με τη Λιβύη όσο και τη διαδικασία του πολιτικού διαλόγου στη Λιβύη- να ξεκινήσει και η συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Εως τώρα οι Αιγύπτιοι δεν ήθελαν να συζητήσουν τίποτα για οριοθέτηση ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, επειδή δεν ήθελαν να πάρουν θέση στην αντιπαράθεση Ελλάδας – Τουρκίας, ωστόσο το τι συμβαίνει ανατολικά του 26ου μεσημβρινού σε συνδυασμό με τις κινήσεις της Λιβύης φαίνεται ότι τους «καίει» περισσότερο. Πάντως, όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, μέχρι τώρα δεν είχε οριστεί κάποιο χρονοδιάγραμμα γι’ αυτή τη συζήτηση, ούτε είχε συμφωνηθεί κάτι στις συναντήσεις των δύο υπουργών. Το ότι μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό.

Σε ό,τι αφορά τη Μονή Σινά μετά την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου, οι τεχνικές συνομιλίες είναι σε εξέλιξη. Οπως μάλιστα ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί και η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου στα Ιεροσόλυμα, στην οποία θα παραστεί ο υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Λιβύη, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λένα Ζωχιού, επιβεβαίωσε τη δεύτερη συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων και πως, μεταξύ άλλων, έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη εντός του φθινοπώρου. Οπως ανακοίνωσε η ίδια, ξεκινά εντός του προσεχούς διαστήματος και η απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης. Η Αθήνα προσπαθεί να προσεγγίσει το θέμα με τη Λιβύη από κάθε δυνατό διπλωματικό κανάλι και δεν είναι τυχαίο ότι στη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν εκτενώς για την πορεία της διαδικασίας εξεύρεσης λύσης στο λιβυκό πρόβλημα. Το ίδιο θέμα πάντως συζήτησε στη Νέα Υόρκη και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον ειδικό σύμβουλο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Αφρική, Μασάντ Μπούλος, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.