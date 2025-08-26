Δημοσιεύτηκε ΚΥΑ για πρόγραμμα πρακτικής άσκησης προσφύγων και μεταναστών – Βολουδάκη: «Δίνουμε την ευκαιρία να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία»

Enikos Newsroom

πολιτική

Σέβη Βολουδάκη

Με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης, μέσω της οργανωμένης ένταξης προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας, δημοσιεύτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νέου προγράμματος πρακτικής άσκησης για πρόσφυγες και μετανάστες, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Βολουδάκη: Η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας ανήλικων μεταναστών θα γίνεται με τρόπο τεκμηριωμένο

Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει σε πολίτες τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα τη δυνατότητα συμμετοχής σε πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις καλύπτουν βασικούς τομείς όπως η γεωργία, οι κατασκευές, ο τουρισμός, ενώ προβλέπονται ειδικά προγράμματα για γυναίκες, ενισχύοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

Την υλοποίηση έχει αναλάβει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, σχολιάζοντας το νέο πρόγραμμα, τόνισε: «Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία δίνουμε στους μετανάστες την ευκαιρία να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία, αποκτώντας ουσιαστικές δεξιότητες και προοπτικές απασχόλησης. Η πρακτική άσκηση, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την εργασία, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στην τοπική και εθνική ανάπτυξη».

Η δράση αναμένεται, όπως αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, να ωφελήσει σημαντικό αριθμό προσφύγων και μεταναστών, προσφέροντας παράλληλα στήριξη σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.

09:16 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

22:40 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

20:15 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

19:30 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

