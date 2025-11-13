Δημήτρης Κυριαζίδης: «Από την βουλευτική αποζημίωση, μου μένουν 1.800 ευρώ – Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα»- ΒΙΝΤΕΟ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open και υποστήριξε ότι δεν τα «βγάζει» πέρα με τα 5.000 ευρώ της βουλευτικής αποζημίωσης, κάνοντας λόγο για «σκληρή πραγματικότητα».

«Είμαι πολύτεκνος, έχω τέσσερα παιδιά. Έχουμε την αίσθηση για τους βουλευτές ότι έχουν μία βουλευτική αποζημίωση που διασφαλίζει τα πάντα. Η βουλευτική αποζημίωση είναι 5.000 ευρώ , 1.000 ευρώ κρατάει το κόμμα. Έχω πολιτικό γραφείο στη Δράμα, δηλαδή νοίκια, ρεύμα, θέρμανση. Η Βουλή καλύπτει το γραφείο μου στην Αθήνα, όχι στη Δράμα. Ένα 1.000 έχει φύγει. Πάμε στα 3.000 ευρώ. Έχω τις βενζίνες, πάω Δράμα – Θεσσαλονίκη να ταξιδέψω. 400 χιλιόμετρα την εβδομάδα» είπε αρχικά ο Δημήτρης Κυριαζίδης.

«Ζω στην Αθήνα. Δεν θα πρέπει να φάω; Μου μένουν 1.800 ευρώ. Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα. Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει» πρόσθεσε ο βουλευτής της ΝΔ.

Δείτε το βίντεο (μετά το 1:01:00):