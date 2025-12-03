Χαρίτσης: «Ούτε φέρετρα με σημαίες θέλουμε να δούμε, ούτε τους νέους ανθρώπους θα θυσιάσουμε στον βωμό μιας ανήθικης οικονομικής ανάπτυξης»

Σύνοψη από το

  • Ο Αλέξης Χαρίτσης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση από το βήμα της Βουλής, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις και κάνοντας λόγο για «απάτη στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων».
  • Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς συνέδεσε την αγροτική κρίση με την ευρωπαϊκή «τροχιά πολεμικής οικονομίας», επισημαίνοντας τη μείωση των πόρων της ΚΑΠ και την αύξηση των αμυντικών δαπανών.
  • Καταγγέλλοντας την αδιαφάνεια στην τροποποίηση της σύμβασης των Rafale, ο κ. Χαρίτσης διατύπωσε την πολιτική πρόταση της Νέας Αριστεράς για κοινωνικό κράτος και προστασία του πρωτογενούς τομέα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Χαρίτσης

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης από το βήμα της Βουλής, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Θα ξεκληριστεί όλος ο πρωτογενής τομέας. Δεν υπάρχει μέλλον. Τελείωσε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, στην ομιλία του στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αντικείμενο την τροποποίηση της σύμβασης υποστήριξης των μαχητικών αεροσκαφών Rafale.

«Και πώς απαντάει η κυβέρνηση; Με καταστολή. Με ξύλο και χημικά», είπε, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια ενοχοποίησης των αγροτών γίνεται για να συγκαλυφθεί «η απάτη στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και η ληστεία των ευρωπαϊκών πόρων» που έχει ονοματεπώνυμο: “Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης”».

Όπως δήλωσε, η Νέα Αριστερά είναι στο πλευρό των αγροτών ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους ενώ προανήγγειλε ότι και ο ίδιος θα ξαναβρεθεί στα μπλόκα στο πλευρό των αγροτών, συμπληρώνοντας ότι «αν σχηματιστεί κι άλλη δικογραφία σε βάρος μου, όπως πριν από μερικούς μήνες, δεν πειράζει. Τιμή μου».

Συνδέοντας την αγροτική κρίση με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η ΕΕ «έχει μπει σε τροχιά πολεμικής οικονομίας χωρίς να βρίσκεται σε πόλεμο», με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ να συνοψίζεται στη φράση: «Τανκς εναντίον τρακτέρ». Μείωση των πόρων της ΚΑΠ και αύξηση των αμυντικών δαπανών συνθέτουν, όπως είπε, μια «καταστροφική μετατόπιση», ενώ τόνισε από την ιδέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων «περάσαμε στην ελεύθερη κυκλοφορία στρατευμάτων και όπλων, στο αίτημα για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό στρατιωτικό χώρο – Στρατιωτική Σένγκεν».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε στη συνέχεια στο «νέο επιχειρηματικό μοντέλο άμυνας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας: «Η ΕΕ ζητά να κινητοποιηθεί ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα, private equity, venture capital, συνταξιοδοτικά ταμεία, ώστε να στηρίξει την αμυντική καινοτομία». Πρόκειται, είπε, για μια διαδικασία «όπου η ασφάλεια μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν», με σοβαρές συνέπειες στη δημοκρατία και τη λογοδοσία.

Αναφερόμενος στην τροποποίηση της σύμβασης των Rafale, ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι «αγοράζουμε κάτι σε μια τιμή και μετά εμφανίζονται τμηματικά νέα κόστη», καταγγέλλοντας «ελλιπή ενημέρωση, απόρρητα τμήματα και τον ορισμό της αδιαφάνειας».

Καταλήγοντας, ο κ. Χαρίτσης διατύπωσε την πολιτική πρόταση που εκφράζει η Νέα Αριστερά: «Ούτε φέρετρα με σημαίες θέλουμε να δούμε, ούτε τους νέους ανθρώπους θα θυσιάσουμε στον βωμό μιας ανήθικης οικονομικής ανάπτυξης. Θέλουμε κοινωνικό κράτος, αξιοπρεπείς μισθούς, ενίσχυση του ΕΣΥ, λύση στο στεγαστικό, προστασία του νερού και του πρωτογενούς τομέα. Πατριδοκάπηλοι για να ανεβαίνουν οι μετοχές των μεγάλων της πολεμικής βιομηχανίας, εμείς δεν θα γίνουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Επιπλέον χρηματοδότηση 240 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ από το Ταμείο Δανείων- Όλα όσα είπε ο Παπαθανάσης

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,03% η απόδοση των ετήσιων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου – Αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:45 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου: Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος της ήδη έκπτωτης διακυβέρνησης

«Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος της ήδη έκπτωτης διακυβέρνησης, και είμαστε πολύ κοντά σε μια κα...
16:25 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Φάμελλος: Ευθύνη μας μια ισχυρή Πολιτεία χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες για τους ανθρώπους με αναπηρία

«Είμαι χαρούμενος που είδα πολλά χαμογελαστά πρόσωπα και ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν να κά...
15:44 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Η απάντηση Δούκα σε Μπακογιάννη: Το άγχος του για μια «δήθεν» ρεβάνς τον οδηγεί στο να αυτοεκτίθεται

«Το μεγάλο φαγοπότι του κ. Μπακογιάννη τελείωσε. Το άγχος του για μια «δήθεν» ρεβάνς τον οδηγε...
15:18 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κόντρα Λαζαρίδη-Νατσιού στη Βουλή: «Όταν μιλάτε για ηθική χρεοκοπία της ΝΔ να κοιταχτείτε μεταξύ σας» – «Στίγμα για τη ΝΔ η ψήφος στον ψευτο-γάμο των ομοφυλοφίλων»

«Όταν μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι η ηθική χρεοκοπία της μεταπολίτευσης, να κοιταχτ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»