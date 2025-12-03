Χαρίτσης: «Ούτε φέρετρα με σημαίες θέλουμε να δούμε, ούτε τους νέους ανθρώπους θα θυσιάσουμε στον βωμό μιας ανήθικης οικονομικής ανάπτυξης»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης από το βήμα της Βουλής, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Θα ξεκληριστεί όλος ο πρωτογενής τομέας. Δεν υπάρχει μέλλον. Τελείωσε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, στην ομιλία του στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αντικείμενο την τροποποίηση της σύμβασης υποστήριξης των μαχητικών αεροσκαφών Rafale.

«Και πώς απαντάει η κυβέρνηση; Με καταστολή. Με ξύλο και χημικά», είπε, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια ενοχοποίησης των αγροτών γίνεται για να συγκαλυφθεί «η απάτη στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και η ληστεία των ευρωπαϊκών πόρων» που έχει ονοματεπώνυμο: “Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης”».

Όπως δήλωσε, η Νέα Αριστερά είναι στο πλευρό των αγροτών ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους ενώ προανήγγειλε ότι και ο ίδιος θα ξαναβρεθεί στα μπλόκα στο πλευρό των αγροτών, συμπληρώνοντας ότι «αν σχηματιστεί κι άλλη δικογραφία σε βάρος μου, όπως πριν από μερικούς μήνες, δεν πειράζει. Τιμή μου».

Συνδέοντας την αγροτική κρίση με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η ΕΕ «έχει μπει σε τροχιά πολεμικής οικονομίας χωρίς να βρίσκεται σε πόλεμο», με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ να συνοψίζεται στη φράση: «Τανκς εναντίον τρακτέρ». Μείωση των πόρων της ΚΑΠ και αύξηση των αμυντικών δαπανών συνθέτουν, όπως είπε, μια «καταστροφική μετατόπιση», ενώ τόνισε από την ιδέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων «περάσαμε στην ελεύθερη κυκλοφορία στρατευμάτων και όπλων, στο αίτημα για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό στρατιωτικό χώρο – Στρατιωτική Σένγκεν».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε στη συνέχεια στο «νέο επιχειρηματικό μοντέλο άμυνας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας: «Η ΕΕ ζητά να κινητοποιηθεί ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα, private equity, venture capital, συνταξιοδοτικά ταμεία, ώστε να στηρίξει την αμυντική καινοτομία». Πρόκειται, είπε, για μια διαδικασία «όπου η ασφάλεια μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν», με σοβαρές συνέπειες στη δημοκρατία και τη λογοδοσία.

Αναφερόμενος στην τροποποίηση της σύμβασης των Rafale, ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι «αγοράζουμε κάτι σε μια τιμή και μετά εμφανίζονται τμηματικά νέα κόστη», καταγγέλλοντας «ελλιπή ενημέρωση, απόρρητα τμήματα και τον ορισμό της αδιαφάνειας».

Καταλήγοντας, ο κ. Χαρίτσης διατύπωσε την πολιτική πρόταση που εκφράζει η Νέα Αριστερά: «Ούτε φέρετρα με σημαίες θέλουμε να δούμε, ούτε τους νέους ανθρώπους θα θυσιάσουμε στον βωμό μιας ανήθικης οικονομικής ανάπτυξης. Θέλουμε κοινωνικό κράτος, αξιοπρεπείς μισθούς, ενίσχυση του ΕΣΥ, λύση στο στεγαστικό, προστασία του νερού και του πρωτογενούς τομέα. Πατριδοκάπηλοι για να ανεβαίνουν οι μετοχές των μεγάλων της πολεμικής βιομηχανίας, εμείς δεν θα γίνουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ