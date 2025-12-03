Τροχαίο με εγκατάλειψη 22χρονου οδηγού μηχανής στο Παλαιό Φάληρο – BINTEO

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, στο Παλαιό Φάληρο.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ στις 5.10 το πρωί, ένα λευκό ΙΧ παραβίασε STOP στη διασταύρωση των οδών Τερψιθέας και Σολωμού, στο Παλαιό Φάληρο και έπεσε πάνω σε ένα κόκκινο μηχανάκι που οδηγούσε ένας 22χρονος.

Τον παρέσυρε και για κάποια μέτρα τον είχε πάνω στο καπό και συνέχισε την πορεία του χωρίς να κόψει ταχύτητα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, τον άφησε πεσμένο και ελαφρά τραυματισμένο στο οδόστρωμα, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Το λευκό ΙΧ βρέθηκε από οικείους του 22χρονου στη συμβολή των οδών Γορτυνίας και Σωκράτους, ενώ η Τροχαία αναζητά τον ιδιοκτήτη.

