Τροχαίο με εγκατάλειψη 22χρονου οδηγού μηχανής στο Παλαιό Φάληρο – BINTEO

Σύνοψη από το

  • Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, στο Παλαιό Φάληρο, όταν ένα λευκό ΙΧ παραβίασε STOP.
  • Το ΙΧ έπεσε πάνω σε ένα κόκκινο μηχανάκι που οδηγούσε ένας 22χρονος, τον παρέσυρε και τον άφησε ελαφρά τραυματισμένο στο οδόστρωμα, εγκαταλείποντας το σημείο.
  • Το λευκό ΙΧ βρέθηκε από οικείους του 22χρονου στη συμβολή των οδών Γορτυνίας και Σωκράτους, ενώ η Τροχαία αναζητά τον ιδιοκτήτη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο με εγκατάλειψη 22χρονου οδηγού μηχανής στο Παλαιό Φάληρο – BINTEO
Πηγή φωτογραφίας: EΡΤ

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, στο Παλαιό Φάληρο.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ στις 5.10 το πρωί, ένα λευκό ΙΧ παραβίασε STOP στη διασταύρωση των οδών Τερψιθέας και Σολωμού, στο Παλαιό Φάληρο και έπεσε πάνω σε ένα κόκκινο μηχανάκι που οδηγούσε ένας 22χρονος.

Τον παρέσυρε και για κάποια μέτρα τον είχε πάνω στο καπό και συνέχισε την πορεία του χωρίς να κόψει ταχύτητα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, τον άφησε πεσμένο και ελαφρά τραυματισμένο στο οδόστρωμα, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Το λευκό ΙΧ βρέθηκε από οικείους του 22χρονου στη συμβολή των οδών Γορτυνίας και Σωκράτους, ενώ η Τροχαία αναζητά τον ιδιοκτήτη.

Δείτε το βίντεο:

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Επιπλέον χρηματοδότηση 240 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ από το Ταμείο Δανείων- Όλα όσα είπε ο Παπαθανάσης

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,03% η απόδοση των ετήσιων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου – Αναλυτικά τα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:56 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ταξί: Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή η απεργία στην Αττική

Την παράταση της απεργίας τους ανακοίνωσαν οι οδηγοί ταξί της Αττικής. Οι αυτοκινητιστές ανακο...
16:48 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις είναι οι αγρότες της χώρας, με χιλιάδες τρακτέρ...
16:40 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 32χρονη και 44χρονος έπειτα από καταγγελία για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών τους 

Μια σοβαρή υπόθεση με επίκεντρο οικογένεια με οχτώ ανήλικα παιδιά, ερευνούν τις τελευταίες ώρε...
15:34 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κορινθία: Πέθανε ξαφνικά 28χρονος συνοριοφύλακας

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Κορινθία η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 28χρονου συνοριο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»