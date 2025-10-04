Δούκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μονόδρομος η διαγραφή, αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας

Διαγραφές σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, με αφορμή ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας και την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας που ακολούθησε.

«Κάθαρση στην πράξη. Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη. Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου. Αυτούς της ΝΔ»