Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπo κ. Παύλο Μαρινάκη.
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο
2 ώρες πριν
Παναγόπουλος: Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από επιτροπή – Οι απαντήσεις για τα προγράμματα κατάρτισης
1 ώρα πριν
Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή άλλοι 8 κατηγορούμενοι – Ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
2 ώρες πριν
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Αποκλείστηκε ο Ουκρανός αθλητής για το «κράνος μνήμης» – «Σκοτώθηκαν, αλλά η φωνή τους είναι δυνατή»
53 λεπτά πριν
«Βιολάντα»: Ολοκληρώθηκε η αυτοψία της ΔΑΕΕ στο εργοστάσιο – Ξεκινά και νέος γύρος καταθέσεων
1 ώρα πριν
Κοπή πίτας στο υπουργείο Εξωτερικών: Ο διάλογος Γεραπετρίτη – Λοβέρδου για το «πρωτόκολλο» και η τυχερή υπάλληλος
8 ώρες πριν
«Διάλογος με όρια, χωρίς αυταπάτες» – Ανάλυση του Δημήτρη Σταθακόπουλου για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
3 ώρες πριν
Βουλή: Στα έδρανα της Νέας Αριστεράς η Ελένη Καραγεωργοπούλου μετά την αποχώρηση από την Πλεύση Ελευθερίας
7 ώρες πριν
Χειμερινή εκπαίδευση και διαβίωση: Το κολασμένο πρόγραμμα των αυριανών Υπαξιωματικών στο βουνό – Δείτε φωτογραφίες
9 λεπτά πριν
Σούπερ προσφορά* για κάθε πόντο του Σάσα Βεζένκοφ από το Pamestoixima.gr στον αγώνα Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας
14 λεπτά πριν
Κιμ Γιονγκ Ουν: Επέλεξε την έφηβη κόρη του ως διάδοχο
20 λεπτά πριν