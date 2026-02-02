ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Φωτογραφία: INTIME

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπo κ. Παύλο Μαρινάκη

12:16 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Μαρινάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Εκκινεί η κορυφαία διαδικασία – Οι πολιτικές δυνάμεις θα αναμετρηθούν με την ιστορία

«Εκκινεί η κορυφαία διαδικασία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση» τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπο...
11:41 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Συνταγματική Αναθεώρηση: Η επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τα μέλη της ΚΟ της ΝΔ – Τα άρθρα που βρίσκονται στο επίκεντρο

Με μία ιστορική αναδρομή ξεκινάει η επιστολή του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη προς τα μέλη...
11:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Άννα Διαμαντοπούλου: «Οτιδήποτε γίνεται για να εντείνει την εσωστρέφεια, είναι σαν να αυτοκτονούμε» – Τα «καρφιά» για τον Χάρη Δούκα

«Καρφιά» ενάντια στον Χάρη Δούκα από την υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντ...
11:01 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πρόθεσή μας είναι μία γενναία, μία τολμηρή Συνταγματική Αναθεώρηση – Είναι καιρός για μεγάλες τομές

«Σήμερα ανοίγουμε τον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κάνοντας πράξη μία ακόμη θεσμική...
