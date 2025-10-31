Αντιπαράθεση Βούλτεψη – Λιακούλη on camera: «Είδαμε το επίπεδο σας στην κηδεία του Σαββόπουλου» – «Να μάθετε να σέβεστε»

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφίας Βούλτεψη και της Ευαγγελίας Λιακούλη.

Ήταν καλεσμένες στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 και συζητούσαν για τις ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όταν πήρε τον λόγο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η Σοφία Βούλτεψη άρχισε να παρεμβαίνει. Η Ευαγγελία Λιακούλη είπε : «Φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης». «Τα πρόστιμα που πληρώσαμε επί ΠΑΣΟΚ τα θυμάστε;» της απάντησε η Σοφία Βούλτεψη.

«Σας έχω ξαναπεί δεν είστε στη γειτονιά σας να μιλάτε με τη γειτόνισσα, είστε σε πάνελ. Ναι, κυρία Βούλτεψη να μάθετε να σέβεστε. Κρίνεστε συνεχώς», απάντησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

«Εσείς κριθήκατε και η βελόνα σας έχει κολλήσει πέντε χρόνια. Αν νομίζετε ότι έτσι θα ξεκολλήσει η βελόνα..», σχολίασε τότε η Σοφία Βούλτεψη.

Σε εκείνο το σημείο η Ευαγγελία Λιακούλη είπε: «Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο». «Το είδαμε το επίπεδό σας στην κηδεία του Σαββόπουλου» της είπε η Σοφία Βούλτεψη.

