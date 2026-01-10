Ανδρουλάκης από την Καστοριά: Θέλετε τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή;

  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από την Καστοριά, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για εγκατάλειψη της υπαίθρου, τονίζοντας την ανάγκη για δικαιοσύνη στον πρωτογενή τομέα και ζητώντας να πληρώσουν αυτοί που οργάνωσαν το «ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ».
  • Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η πράσινη μετάβαση, χαρακτηρίζοντάς την «ένα παιχνίδι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης», καθώς οι ΑΠΕ πέρασαν στα χέρια εγχώριων ολιγαρχών. Σημείωσε επίσης την εξάρτηση της Ελλάδας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και τη «βίαιη απολιγνιτοποίηση και ΑΠΕ στους ισχυρούς».
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τους πολίτες να πάρουν τον αγώνα στα χέρια τους, θέτοντας το δίλημμα «θέλετε τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή;». Τόνισε ότι «μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την φέρει» την πολιτική αλλαγή, καθώς διαθέτει κυβερνητικό πρόγραμμα και στελέχη, χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα.
«Όταν θα φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εξουσία και θα ρωτήσεις “τι θυμάστε από τη διακυβέρνησή του”, δύσκολα θα θυμάται κανείς κάτι», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σήμερα Σάββατο στην Καστοριά και καταλογίζοντας στην κυβέρνηση εγκατάλειψη της υπαίθρου και ανυπαρξία σχεδίου και οράματος αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα.

«Αν έμπαιναν στο σπίτι σας και σας έκλεβαν, δεν θα θέλατε να μάθετε ποιος σας έκλεψε, να πληρώσει και στην καλύτερη εκδοχή να σας επιστρέψει και όσα σας έκλεψε; Αυτό ζητά σήμερα ο πρωτογενής τομέας: δικαιοσύνη. Να πληρώσουν αυτοί που οργάνωσαν το ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις «κυβερνητικές μεθοδεύσεις» στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως προς την πράσινη μετάβαση έφερε το παράδειγμα του Δήμου Άργους Ορεστικού αλλά και των κτιρίων του πανεπιστημίου στη Φλώρινα, όπου υπάρχουν εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγωγή, αλλά δεν παίρνουν όρους σύνδεσης: «Πράσινη μετάβαση δεν ήταν να πάρουν τις ΑΠΕ στα χέρια τους οι εγχώριοι ολιγάρχες και να είμαστε πελάτες τους και οι παραγωγοί όμηροι του υψηλού κόστους», ανέφερε. Σημείωσε ότι «εδώ παίχτηκε ένα παιχνίδι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης και το χρεώνεται ο πρωθυπουργός», προσθέτοντας ότι «σκάνδαλο είναι και πώς έγινε η πράσινη μετάβαση αλλά και πώς διανεμήθηκε ο ενεργειακός χώρος σε βάρος των παραγωγών».

«Πόσες ενεργειακές κοινότητες έχει η Ελλάδα και πόσες η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία; Για να καταλάβουμε τι σημαίνει ενεργειακή μετάβαση. Στην Ελλάδα, αντίθετα, υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο χωρίς κανέναν λόγο, βίαιη απολιγνιτοποίηση και ΑΠΕ στους ισχυρούς», είπε. Υποστήριξε ότι «αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα σχέδια ενεργειακής μετάβασης που κύριο άξονα είχαν το χαμηλό κόστος παραγωγής και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας». Τόνισε ότι «γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή», «δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά», «δεν έχουν μέτρο προς τους ολιγάρχες».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «η Νέα Δημοκρατία ελέγχει και κατευθύνει τον δημόσιο διάλογο όπου θέλει και με τους όρους που θέλει». «Ακούγαμε γενικούς γραμματείς και στελέχη μιας κυβέρνησης να οργανώνουν ένα σκάνδαλο, να κλέβουν εκατομμύρια πόρους και αντί να απολογείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απολογείται η αντιπολίτευση. Μου θυμίζει το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου αντί να απολογείται αυτός που οργάνωσε τις υποκλοπές, ήθελαν να απολογούνται τα θύματα. Αυτό γίνεται σε όλα», σχολίασε.

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους παρευρισκόμενους στη συγκέντρωση «να πάρετε τον αγώνα στα χέρια σας και να πάτε σε κάθε χωριό και κάθε εργασιακό χώρο το δίλημμα: θέλετε τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή;». Υποστήριξε ότι «την πολιτική αλλαγή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την φέρει γιατί έχει κυβερνητικό πρόγραμμα και στελέχη να κυβερνήσουν», σχολιάζοντας ότι «κόμματα-μεσσίες δεν μπορούν να κυβερνήσουν και εν τέλει πέφτει νερό στον μύλο της Νέας Δημοκρατίας». Τόνισε πως «όλοι θέλουν αλλαγή και σταθερότητα» και ότι «αυτό μπορεί να το υπηρετήσει μόνο το ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις από συμφέροντα. Και προσωπικά δεν έχω. Εμείς λογοδοτούμε μόνο στον λαό». «’Αλλοι έχουν χορηγούς, στηρίγματα, με αποτέλεσμα αντί να απολογούνται, να επιτίθενται», είπε, προσθέτοντας: «Λένε ότι φταίμε εμείς για την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Σοβαρά; Εγώ ήμουν πρωθυπουργός όταν πήρε 40% η Νέα Δημοκρατία; Ή μήπως ήμουν εγώ αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν πήρε και δεύτερη φορά 40%; Ποιοι είναι η λύση; Αυτοί που είναι βασικοί υπεύθυνοι της ηγεμονίας του κ. Μητσοτάκη ή εμείς που αγωνιζόμαστε και έχουμε καταφέρει το κόμμα μας να ανεβαίνει σταθερά και η Νέα Δημοκρατία να πέφτει;».

Καταληκτικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «εμείς δεν διχάζουμε. Έχουμε ενωτικό λόγο. Είμαστε αξιόπιστοι στα εθνικά θέματα. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχήλια», υπογραμμίζοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσε να έχει απέναντι της ένα κόμμα που διχάζει που λαϊκίζει και στα εθνικά θέματα λέει ό,τι να ‘ναι για να έχει εύκολο αντίπαλο», όμως «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολος αντίπαλος και γι’ αυτό το χτυπούν όλοι».

 

 

16:47 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

