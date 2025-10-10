Αλέξης Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή»

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Την πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό Μέσο Ενημέρωσης μετά την παραίτησή του από την Βουλή, αλλά και γενικότερα μετά το 2023, παραχώρησε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», η οποία θα δημοσιευτεί το Σάββατο (11/10), ο Αλέξης Τσίπρας.

Αλέξης Τσίπρας: Αμηχανία και κριτική από Αριστερά και Κεντροαριστερά – Ποιες «γραμμές» ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρώην πρωθυπουργός «προειδοποιεί, προτείνει και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το μέλλον, μιλά για την παραίτησή του και το βιβλίο του, την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει: «Το 2015 παραλάβαμε όντως μια χώρα-παρία και διεθνώς απαξιωμένη. Το 2019 παραδώσαμε μια Ελλάδα εκτός μνημονίων και επιτροπείας, με ρυθμισμένο χρέος, δεκάδες δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, δώδεκα συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, ενισχυμένη διεθνή θέση στα Βαλκάνια και την Ευρώπη…

Ο Κυρ. Μητσοτάκης και η παράταξή του, μαζί με τους συνοδοιπόρους και τους σπόνσορες της διαφθοράς, που ήταν ένοχοι γι’ αυτή την εθνική τραγωδία, κραύγαζαν “Γερούν γερά” και “βάστα Σόιμπλε”, όσο εμείς δίναμε τη μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας. Και όμως επιμένουν στη δολοφονία της αλήθειας, χωρίς καμιά ντροπή… Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…».

Σε άλλο σημείο επισημαίνει: «Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα. Σ’ αυτή θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή, και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία».

Όσο για το πολιτικό πρακτικό του στίγμα το προσδιορίζει ως εξής: «Καμιά συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμιά προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές. Στην κολυμπήθρα της κοινωνίας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού -αυτή είναι η απόφασή μου».

