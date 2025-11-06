Άγριος καβγάς on air Γιαννούλη-Παππά: «Είσαι σαλτιμπάγκος που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο» – «Παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα» – ΒΙΝΤΕΟ

Έντονος καβγάς με βαρείς χαρακτηρισμούς ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (6/11) μεταξύ του Χρήστου Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ και του Πέτρου Παππά του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Όλα άρχισαν όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέκοψε τον συνάδελφό του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος του είπε «δεν θα κάνω διάλογο κ. Παππά με εσάς, δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή μου» συμπληρώνοντας: «σαλτιμπάγκο που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο».

«Ντροπή σας. Σας επιστρέφω όλους τους χαρακτηρισμούς. Είναι αήθεια αυτό που κάνετε. Θα μου μάθετε εσείς ελληνικά κ. Γιαννούλη; Εγώ είμαι διδάκτορας της ιατρικής σχολής, τι έχετε σπουδάσει εσείς κ. Γιαννούλη;» απάντησε ο κ. Παππάς. Και πρόσθεσε: «καλάθια» όταν ο κ. Γιαννούλης του είπε «καλά». «Προστατέψτε με από τον κύριο Γιαννούλη», είπε στην συνέχεια ο κ. Παππάς προς τους παρουσιαστές.

«Είναι κακό να γλύφεις εκεί που έφτυνες. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας πολλούς από εδώ μέσα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Και ήταν αυτοί που γονυπετείς έτρεχαν πίσω από τον Τσίπρα για μια έδρα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη περιφέρεια» είπε σε υψηλούς τόνους ο Χρήστος Γιαννούλης, και απευθυνόμενος στον κ. Παππά ανέφερε «πρώτα ορτινάντσα του Κασσελάκη, μετά ΣΥΡΙΖΑ και μετά ΠΑΣΟΚ».

«Εσείς είστε γονυπετείς για να σας πάρει ο Τσίπρας αλλά μάλλον δεν θα σας πάρει. Τον παρακαλάτε στα 4 να σας πάρει» αντεπιτέθηκε ο Πέτρος Παππάς.

Ο Χρήστος Γιαννούλης έκλεισε τον καβγά λέγοντας: «αν ήξερα ότι θα ήταν εδώ αυτό το αντυπόδειγμα πολιτικής, δεν θα ερχόμουν».

Δείτε τον καβγά (μετά το 6ο λεπτό):