Άγριος καβγάς on air Γιαννούλη-Παππά: «Είσαι σαλτιμπάγκος που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο» – «Παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Χρήστος Γιαννούλης, Πέτρος Παππάς

Έντονος καβγάς με βαρείς χαρακτηρισμούς ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (6/11) μεταξύ του Χρήστου Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ και του Πέτρου Παππά του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Όλα άρχισαν όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διέκοψε τον συνάδελφό του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος του είπε «δεν θα κάνω διάλογο κ. Παππά με εσάς, δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή μου» συμπληρώνοντας: «σαλτιμπάγκο που πάει από το ένα κόμμα στο άλλο».

«Ντροπή σας. Σας επιστρέφω όλους τους χαρακτηρισμούς. Είναι αήθεια αυτό που κάνετε. Θα μου μάθετε εσείς ελληνικά κ. Γιαννούλη; Εγώ είμαι διδάκτορας της ιατρικής σχολής, τι έχετε σπουδάσει εσείς κ. Γιαννούλη;» απάντησε ο κ. Παππάς. Και πρόσθεσε: «καλάθια» όταν ο κ. Γιαννούλης του είπε «καλά».  «Προστατέψτε με από τον κύριο Γιαννούλη», είπε στην συνέχεια ο κ. Παππάς προς τους παρουσιαστές.

«Είναι κακό να γλύφεις εκεί που έφτυνες. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας πολλούς από εδώ μέσα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Και ήταν αυτοί που γονυπετείς έτρεχαν πίσω από τον Τσίπρα για μια έδρα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη περιφέρεια» είπε σε υψηλούς τόνους ο Χρήστος Γιαννούλης, και απευθυνόμενος στον κ. Παππά ανέφερε «πρώτα ορτινάντσα του Κασσελάκη, μετά ΣΥΡΙΖΑ και μετά ΠΑΣΟΚ».

«Εσείς είστε γονυπετείς για να σας πάρει ο Τσίπρας αλλά μάλλον δεν θα σας πάρει. Τον παρακαλάτε στα 4 να σας πάρει» αντεπιτέθηκε ο Πέτρος Παππάς.

Ο Χρήστος Γιαννούλης έκλεισε τον καβγά λέγοντας: «αν ήξερα ότι θα ήταν εδώ αυτό το αντυπόδειγμα πολιτικής, δεν θα ερχόμουν».

Δείτε τον καβγά (μετά το 6ο λεπτό):

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέντε παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου

Η ΕΛΛΟΚ ενδυναμώνει τους εκπροσώπους των ασθενών μέσω του προγράμματος «HPV: Closing the Gap»

Ακίνητα: Τι αναφέρει η νέα απόφαση για το φορομπόνους ύψους έως και 16.000 ευρώ

Νέα έρευνα – βόμβα της ΕΝΥΠΕΚΚ για τις συντάξεις – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Πώς να καθαρίσεις τη μνήμη cache του iPhone σου και να διορθώσεις οριστικά την αργή απόδοσή του

Δύο μετεωρίτες προσέκρουσαν στην επιφάνεια της Σελήνης – Αστρονόμος από την Ιαπωνία κατάφερε να τους καταγράψει – Δείτε βίν...
περισσότερα
17:09 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

«Ιθάκη»: O Αλέξης Τσίπρας ηχογραφεί το βιβλίο του σε audiobook – «Ώρα ν’ ακουστεί η δική μου φωνή» – BINTEO

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», δεν θα είναι διαθέσιμο μόνο για ανάγνωση, καθώς όπως ανακ...
16:30 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Η Πλεύση Ελευθερίας παρουσιάζει το νέο της πρόγραμμα – «Είναι σύγχρονο, πρωτότυπο και βαθιά ανθρώπινο»

Το Δίκτυο των ανθρώπων που συνέθεσαν το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Κινήματος θα παρουσιάσει η ...
16:14 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: «Η κυβέρνηση περιφρονεί όλους τους θεσμούς» – Τι είπε για την Αυτοδιοίκηση και την υπόθεση των ΕΛΤΑ

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης  για την πολιτική της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και για τ...
15:45 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στη συνάντηση με Κάλας: «Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα γεωπολιτικής και οικονομικής σταθερότητας»

Οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με επίκεντρο την Ουκρανία, τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Μέση...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς