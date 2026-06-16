Αγαπηδάκη: Νέο μοντέλο δημόσιας υγείας με κατ’ οίκον φροντίδα και τηλεϊατρική

Η δημιουργία ενός νέου μοντέλου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με έμφαση στην κατ’ οίκον νοσηλεία, την τηλεϊατρική και την ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, στο 5ο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΥ με θέμα «Σύγχρονες Προκλήσεις και Προοπτικές στη Δημόσια Υγεία».

Η κ. Αγαπηδάκη ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συνένωσης, σε επιχειρησιακό επίπεδο, των Κινητών Ομάδων Υγείας, των Κινητών Μονάδων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενώ παράλληλα δημιουργείται κοινό κέντρο επιχειρήσεων στο Αττικό Νοσοκομείο. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία αυτή θα επιτρέψει την παροχή κατ’ οίκον ιατρικής φροντίδας και νοσηλείας, ενώ ήδη υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα ογκολογικής φροντίδας και χημειοθεραπείας στο σπίτι στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, επισημαίνοντας ότι μπορεί να εξυπηρετήσει πολίτες ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές, πραγματοποιώντας εξειδικευμένες εξετάσεις εξ αποστάσεως. Υπογράμμισε επίσης ότι το παραδοσιακό μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπου ο ασθενής μεταβαίνει στις δομές υγείας, έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο του, καθώς οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες απαιτούν πιο ενεργητικές παρεμβάσεις και υπηρεσίες που φτάνουν στον πολίτη.

Έμφαση στην ενίσχυση του ΕΟΔΥ

Η Αναπληρώτρια Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), σημειώνοντας ότι οι κοινές δράσεις και κατευθύνσεις έχουν λάβει διεθνή αναγνώριση. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΟΔΥ, υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον της υγείας συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της πρόληψης.

Αναφερόμενη στην ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας, η κ. Αγαπηδάκη επεσήμανε ότι οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται σήμερα θα δημιουργήσουν πολύτιμα δεδομένα και εργαλεία για τον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων πολιτικών τα επόμενα χρόνια.

Η κλιματική κρίση και τα χρόνια νοσήματα

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη δημόσια υγεία. Η κ. Αγαπηδάκη επισήμανε ότι η αύξηση των θερμοκρασιών και η μεταβολή των καιρικών συνθηκών επηρεάζουν τόσο τα μεταδιδόμενα όσο και τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, οδηγώντας σε αυξημένη πίεση στα επείγοντα περιστατικά και στα νοσοκομεία.

Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συχνότητα νοσηλειών ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, οι οποίοι στην Ελλάδα μπορεί να χρειάζονται έως και δύο ή τρεις νοσηλείες ετησίως. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τις Κινητές Ομάδες Υγείας ως βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση και υποστήριξη ασθενών που ζουν μόνοι ή δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, της κλιματικής κρίσης και της αυξανόμενης επιβάρυνσης από χρόνια νοσήματα, με στόχο τη διατήρηση των ασθενών στην κοινότητα και τη μείωση της ανάγκης για επαναλαμβανόμενες νοσηλείες