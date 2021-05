Οι ΗΠΑ καταθέτουν την πρώτη επίσημη πρόταση για τις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού

Του Χρήστου Μαζανίτη​

Η «ώρα μηδέν» έφτασε και πλέον οι ΗΠΑ καταθέτουν και επίσημα σήμερα την πρότασή τους για το πρόγραμμα των νέων φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού. Σήμερα μεταβαίνει στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, όπου θα παραδώσει τον φάκελο με την LOA for LOR (Letter of Agreement for Letter of Request) – την τελική πρόταση των ΗΠΑ, ο ΝΙΡΟ (Navy International Programs Office) Rear Adm. Frank D. Morley, Deputy Assistant Secretary Of The Navy (International Programs).

Οι Αμερικανοί θα καταθέσουν τον πλήρη φάκελο της πρότασης, που περιλαμβάνει τα πλοία ενδιάμεσης λύσης, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ΜΕΚΟ και φυσικά την προσφορά ναυπήγησης των νέων φρεγατών του ΠΝ.

Κι εγένετο HF2

Το όνομα της νέας φρεγάτας που προτείνουν ακούει στον κωδικό HF2 – που προκύπτει προφανώς από τις λέξεις Hellenic Frigate 2. Το 2 σηματοδοτεί την αναβαθμισμένη πρόταση, η οποία διορθώνει όλες τις αδυναμίες του παρελθόντως. Συνοπτικά, η νέα φρεγάτα που βασίζεται στην αμερικανική LCS και την εξέλιξη της Σαουδαραβικής MMSC, όπως απεικονίζεται και στην επίσημη φωτογραφίας της κατασκευάστριας εταιρείας, Lockheed Martin, έχει τις εξής διαφοροποιήσεις:

- Το πυροβόλο Super Rapido 76 mm της Leonardo έχει τοποθετηθεί πιο μπροστά, με αποτέλεσμα να αφήνεται ζωτικός χώρος πίσω για περισσότερα κελιά κάθετης εκτόξευσης, τουλάχιστον 11, και βλήμματα για το Strales

- Ο ΜΚ41 που φυσικά επιτρέπει πολλαπλό φορτίο και διαφορετικούς τύπους πυραύλων, όλοι πιστοποιημένοι με το σύστημα μάχης AEGIS.

- Το βλήμα CAMM-ER, ο κορυφαίος ευρωπαϊκός πύραυλος που ενισχύει την αεράμυνα του πλοίο, που σε συνδυασμό με Strales και RAM επιτρέπει πολλαπλό σύστημα άμυνας περιοχής.

- Και φυσικά ο NSM, που θεωρείται ο κορυφαίος αντιπλοϊκός πύραυλος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο enikos.gr ο Αντιπρόεδρος της Lockheed Martin, αρμόδιος για το πρόγραμμα των φρεγατών Joe De Pietro, η πρόταση περιλαμβάνει την ναυπήγηση των τριών εκ των 4 νέων πλοίων στην Ελλάδα, σε ελληνικά ναυπηγεία με αρκετές ελληνικές εταιρείες να αποκτούν δικαίωμα κατασκευής διάφορων επί μέρους συστημάτων του πλοίου, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία αλλά και τις προϋποθέσεις συνεχούς υποστήριξης για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και βάση υποστήριξης των πλοίων του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, που επιχειρούν στην Μεσόγειο. Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει και την συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ναυπήγησης των νέων καταδρομικών FFG-62 που θα αντικαταστήσουν τα Arleigh Burke του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, δίνοντας στην χώρα μας την δυνατότητα σταθερής ροής – αντικατάστασης των μεγάλων μονάδων επιφανείας που θα αποσύρονται σταδιακά.