Ο «Φραπές» στο κουίζ του Politico για το 2025 – Ποια ήταν η ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, το Politico επιχειρεί να δοκιμάσει τις γνώσεις μας μέσα από ένα κουίζ με γεγονότα που «σημάδεψαν» τη χρονιά. Ανάμεσα στις ερωτήσεις υπήρχε και μία που αφορούσε την Ελλάδα και, πιο συγκεκριμένα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το κουίζ της χρονιάς του POLITICO. Πόσο καλά θυμάστε το 2025;» είναι ο τίτλος του κουίζ. «Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις για να μάθετε αν είστε αληθινός λάτρης της πολιτικής ή απλώς ένας περιστασιακός παρατηρητής των ευρωπαϊκών υποθέσεων», αναφέρει το Politico πριν ξεκινήσει το κουίζ με τις 61 ερωτήσεις για γεγονότα της πολιτικής σκηνής που συνέβησαν σε ολόκληρο τον κόσμο την χρονιά που φεύγει σε λίγες μέρες.

Η 12η ερώτηση έχει άρωμα ελληνικό. «Η ελληνική κυβέρνηση έχει συγκλονιστεί από ένα τεράστιο σκάνδαλο σχετικά με απάτη που αφορά τα αγροτικά κονδύλια της ΕΕ. Ποιο είναι το όνομα που έχει δοθεί σε ένα από τα βασικά πρόσωπα που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της έρευνας;». Η σωστή απάντηση είναι «Φραπές» και προφανώς η ερώτηση αναφέρεται στον Γιώργο Ξυλούρη.

Οι άλλες επιλογές ήταν Σουβλάκι και Ουζάκι.