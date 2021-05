Συνέντευξη στο πλαίσιο του ψηφιακού συνεδρίου "The Global Boardroom" που διοργανώνει η εφημερίδα "Financial Times" έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στην εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού, τόνισε ότι "τα πρόσφατα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά. Τα κρούσματα μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Αν τα συνδυάσετε με την επιτάχυνση των εμβολιασμών, τα self test και το γεγονός πως μπορούμε να κάνουμε δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, εκτιμώ ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί σημαντικά. Η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και το λιανεμπόριο λειτουργούν και θεωρώ πως η κατάσταση θα βελτιωθεί σημαντικά εντός του μήνα».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, πως «θα ανοίξουμε με ασφάλεια» επαναλαμβάνοντας ότι όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει προς την Ελλάδα θα μπορεί να το κάνει, είτε με το πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε με το τεστ αντισωμάτων, είτε με ένα μοριακό τεστ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε, μάλιστα, ότι αυτές τις ημέρες ξεπερνιέται φράγμα των 100.000 εμβολιασμών ανά ημέρα και σημείωσε πως καθώς θα έρχονται περισσότερα εμβόλια τον Μάιο και τον Ιούνιο «εκτιμούμε ότι σύντομα θα μπορούμε να προσφέρουμε εμβόλια σε όλον τον ενήλικο πληθυσμό».

Για την οικονομία

Στα της Οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε πως η οικονομία είναι έτοιμη για ένα rebound κάνοντας λόγο για επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων με όπλο και τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης. «Δεν θα σκορπίσουμε τα χρήματα», είπε χαρακτηριστικά κάνοντας λόγο για κεφάλαια, που θα κατευθυνθούν σε κρίσιμους για την χώρα τομείς.

«Οι κεφαλαιαγορές είναι αισιόδοξες για την Ελλάδα. Εκδίδουμε πενταετές ομόλογο, μετά από καιρό. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για να υλοποιήσει μια φιλόδοξη μεταρρυθμιστική ατζέντα», σημείωσε ο πρωθυπουργός.