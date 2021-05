Η μεγάλη μάχη για την ανοσία - Σχέδιο 6 εβδομάδων για ένα ασφαλές καλοκαίρι

Του Γιώργου Σιαδήμα

Μάχη με ορίζοντα έξι εβδομάδων, ώστε να χτιστεί ένα τείχος ανοσίας απέναντι στον κορονοϊό έως το τέλος Ιουνίου, ξεκινά η κυβέρνηση. Πέρα από τους μαζικούς εμβολιασμούς, το κλειδί σε αυτόν τον σχεδιασμό θα είναι τα self tests. Η επανεκκίνηση της οικονομίας και της ίδιας της κοινωνίας έχει δομηθεί πάνω στα τεστ αυτοδιάγνωσης και η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα για να είναι στα ράφια των φαρμακείων περίπου 6 εκατ. self tests την εβδομάδα. Μπορεί τα εμβόλια και οι νέες εμβολιαστικές γραμμές, που ανοίγουν συνεχώς, να είναι -μαζί με τον καιρό- τα βασικά όπλα απέναντι στην πανδημία, αλλά, σε αυτή τη φάση, ο ρόλος των self tests είναι καθοριστικός, αφού, μέχρι να επιτευχθεί ο μαζικός εμβολιασμός και να χτιστεί το πρώτο τείχος ανοσίας, τουλάχιστον σε έξι με οκτώ εβδομάδες, βοηθούν στην ανίχνευση τυχόν κρουσμάτων, δηλαδή ασυμπτωματικών.

Δεν ήταν τυχαία η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο της Μεγάλης Δευτέρας. «Φτάνουμε τα 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Και αν τηρήσουμε το σχέδιό μας, στα τέλη Μαΐου μπορούμε να πλησιάσουμε τα 5 εκατομμύρια. Κάθε νέο βήμα μας πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, δηλαδή με συνεχή self tests, με αποστάσεις, με μάσκα, με ατομική υγιεινή, ώστε ό,τι ανοίγει στη χώρα να μη χρειαστεί να ξανακλείσει», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Από τις πρώτες

Η χώρα μας ήταν από τις πρώτες που χρησιμοποίησαν τα self tests -και μάλιστα δωρεάν- για την επανεκκίνηση συγκεκριμένων κλάδων, αλλά πλέον στο παιχνίδι έχουν μπει και άλλες χώρες. Κάτι που σημαίνει πως η κατάσταση δυσκολεύει, όχι μόνο στο οικονομικό κομμάτι, αφού μπορεί να αυξηθεί το κόστος, αλλά και ανάμεσα στα κράτη, αφού πλέον η κάθε πλευρά κάνει στρατηγικές κινήσεις και συμμαχίες για να πετύχει τον στόχο της. Μάλιστα, η Ελλάδα τα τελευταία 24ωρα, μετά τη ματαίωση του δεύτερου διαγωνισμού για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων self tests, προχώρησε σε απευθείας διαπραγματεύσεις με εταιρείες για την προμήθεια των προτέστ με την καλύτερη δυνατή τιμή, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σύναψε συμφωνία με κινεζική εταιρεία για την προμήθεια 18 εκατ. self tests. Την υψηλή εποπτεία του project από την αρχή είχε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ τον όλο σχεδιασμό «έτρεξε» ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Ακης Σκέρτσος, ο οποίος είχε παρουσιάσει το σχέδιο πριν από περίπου ένα μήνα. Ενεργό ρόλο, όμως, έχει και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, που έχει πλήρη εικόνα για τις ποσότητες των τεστ, αλλά και για τους κλάδους στους οποίους πρέπει να πέσει το βάρος.

