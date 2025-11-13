Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Ο Απόστολος καταρρέει μπροστά σε όλους και η Ιουλία σε τρυφερό τετ-α-τετ με τον Κίμωνα

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Η Μελισσάνθη δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση από τη Χλόη, η Ιουλία βγαίνει ραντεβού με τον Κίμωνα, η Ασπασία ζητά εξηγήσεις από τη Δέσποινα, η Πολυξένη πληγώνεται από τον Έκτορα και η Μαγδαληνή δέχεται μία απρόσμενη επίσκεψη από τον Ιάκωβο.

Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται από την πρόταση της Χλόης, να υιοθετήσει το παιδί της, ενώ ο Απόστολος καταρρέει μπροστά σε όλους.

Η Ιουλία έπειτα από ένα καβγά με την Ευγενία φτάνει στα όριά της και καταλήγει μαζί με τον Κίμωνα, γεγονός που τους φέρνει ουσιαστικά κοντά για πρώτη φορά.

Η Ασπασία παρατηρεί την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της Δέσποινας, η οποία τελικά ομολογεί, πως είναι έγκυος και ζητά την βοήθειά της.

Ο Έκτορας γίνεται μήλο της έριδος, όταν η Μάρθα αντικαθιστά την Πολυξένη στις πρόβες λόγω ασθένειας.

Αργότερα, μια δυσάρεστη έκπληξη για την Πολυξένη διακόπτει το βραδινό επισκεπτήριο του Έκτορα. Ο Ιάκωβος επισκέπτεται αιφνιδιαστικά τη Μαγδαληνή, για να της κάνει μια πρόταση.

