Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ιουλία απομακρύνεται από τον Φωκά και η Ασπασία επιστρέφει στο τραγούδι με τη στήριξη του Σταύρου

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ιουλία απομακρύνεται από τον Φωκά και η Ασπασία επιστρέφει στο τραγούδι με τη στήριξη του Σταύρου

Δυνατή η συνέχεια της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” που έρχεται απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Η Μελισσάνθη ξεμπλέκει από την χαρτοπαικτική λέσχη με τη βοήθεια του Απόστολου, η Ιουλία απομακρύνεται από τον Φωκά, η Ασπασία υποβιβάζεται σε δεύτερο όνομα στο μαγαζί, η Πολυξένη δεν μπορεί να συγκρατήσει τα αισθήματα της για τον Έκτορα και η Μαγδαληνή είναι καλεσμένη στο σπίτι των Σκλαβοδήμων.

“Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή.

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές.

Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους. Η σειρά είναι βασισμένη στο εμβληματικό best – seller της Λένας Μαντά.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

 15ο Επεισόδιο

Ο Απόστολος σώζει τη Μελισσάνθη από τα νύχια των Λάζαρου και Μηνά, ενώ δηλώνει προστάτης της Χλόης.

Η Ιουλία ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα με τον Φωκά όσον αφορά τον γάμο τους. Την ίδια στιγμή, ο Φωκάς δέχεται μια επαγγελματική πρόταση από έναν παλιό του φίλο.

Η Ασπασία ζητά την δουλειά της πίσω και ο Μίμης δέχεται, όμως την υποβιβάζει σε δεύτερο όνομα, κάτω από την αντικαταστάτριά της, την πληθωρική Νίνη. Το φλερτ της Πολυξένης και του Έκτορα δεν περνάει απαρατήρητο.

Όπως είχε προειδοποιήσει η Πελαγία και απεύχονταν η Μάρθα, η Πολυξένη βρίσκεται μπροστά σε γρίφο. Η Τζένη συναντά τη Μαγδαληνή και την προειδοποιεί για το πού πάει να μπλέξει.

Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

Η Ασπασία ζητάει χάρη από τον Λεωνίδα: 

Η Τζένη προειδοποιεί την Μαγδαληνή:

Η Πολυξένη φιλιέται με τον Έκτορα:

 Δείτε εδώ το trailer:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού η επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χίου

Αρθρίτιδα: Η καλύτερη τροφή για να προστατευτείτε από τις φλεγμονές – Την έχετε ήδη στο ντουλάπι σας

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Οι αντιλήψεις που έχει η Generation Z για την εργασία και την εκπαίδευση

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα φέτος

Πώς να αναβαθμίσετε έναν «μη συμβατό» υπολογιστή με Windows 10 σε Windows 11 δωρεάν

Οι πλανήτες μπορεί να παράγουν το δικό τους νερό κατά τη διαμόρφωσή τους – Σημαίνει αυτό περισσότερους κατοικήσιμους κόσμου...
περισσότερα
13:57 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχεται τον Νίκο Μερτζάνο, τον Papazó και τη Νίνα Μαζάνη

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει δυναμικά απόψε στις 21:00, στο MEGA. Τ...
13:43 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Η Νικαίτη φοβάται για το μέλλον της – Απόψε στις 20:00

Ο Θεόφιλος κάνει την Άννα συμμέτοχη στα χρέη του Ομίλου του στο νέο επεισόδιο της σειράς ̶...
13:11 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Πέτρος αναρωτιέται γιατί η Αλίκη δεν είναι κοντά του- Τι θα δούμε απόψε

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 2...
12:13 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Εφημερίδες 2026: Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι – Η επόμενη μέρα για τον Τύπο

Στις 21 Νοεμβρίου το 3ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΙΗΕΑ. Για τρίτη συνεχή χρονιά η Ένωση Ιδιοκτητών ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα