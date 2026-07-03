Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Πολυξένη αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή της

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Νέο επεισόδιο της σειράς “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” έρχεται απόψε στις 23:00 στον Alpha.

Η Μαγδαληνή μαθαίνει από την Τερέζα όλη την αλήθεια για τις δουλειές του Οδυσσέα και αποφασίζει να τον εγκαταλείψει για το καλό των παιδιών της.

Η Ιουλία και η Ευανθία οργανώνουν την κηδεία του Κυριάκου ενώ παράλληλα ο νέος ντετέκτιβ που ερευνά τη δολοφονία του Φωκά, προσεγγίζει τη Λέλα με ψεύτικη ταυτότητα ώστε να μάθει περισσότερα.

Η Πολυξένη βρίσκεται μπροστά σε ένα επαγγελματικό δίλημμα αλλά η είδηση των αρραβώνων του Θαλή, την πληγώνει και την οδηγεί σε μία ακραία απόφαση.

Η Μελισσάνθη, συγκλονισμένη από το χαμό της ανιψιάς της, τηλεφωνεί στην Ασπασία για να της σταθεί ενώ παράλληλα αποφασίζουν με τον Απόστολο να μετακομίσουν μόνιμα στο Λαγονήσι.

Η Ασπασία προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πένθος της κι ένα τηλεφώνημα από τη Μελισσάνθη, θα την βυθίσει ξανά στη θλίψη της ενώ παράλληλα η εικόνα της μικρής Θεοδώρας στο πάλκο, την φέρνει στα όρια της.

Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

H Μελισσάνθη τηλεφωνεί στην Ασπασία για να της συλλυπηθεί:

Η Πολυξένη, πάνω στη θλίψη της, αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή της:

Η Μαγδαληνή παίρνει την απόφαση να εγκαταλείψει τον Οδυσσέα:

Δείτε εδώ το trailer: