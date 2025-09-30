Τηλεθέαση (29/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (29/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • SKAI- Σήμερα 18,3%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 15,6%
  • ALPHA – Happy Day 15,3%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,3%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8%

Ζώνη 10-1

  • SKAI –  Αταίριαστοι 17,1%
  • ANT1 – Το Πρωινό 12,9%
  • MEGA – Buongiorno 12,4%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 10,5%
  • OPEN – 10 παντού 8,2%
  • STAR – Breakfast@Star 8,7%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ANT1 – Αποκαλύψεις 15,5%
  • SKAI – Live You 13,8%
  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 12,3%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 10,7%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 10,7%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,9%
  • STAR -First Dates 5,2%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ο τροχός της τύχης – 17,6%
  • MEGA – Live News 17,4%
  • ALPHA – Deal 15,3%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 13,6%
  • MEGA – The Chase 13,3%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,9%
  • ANT1 – 5X5 9,9
  • STAR – Cash or trash 9,7%
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,5%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 4,5%
  • SKAI- Power Talk 4,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • ALPHA – Happy Day 19,3%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 12,9%
  • SKAI- Σήμερα 12,8%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,8%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 5,2%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 16,1%
  • STAR – Breakfast@Star 8,8%
  • MEGA – Buongiorno 11%
  • ANT1 – Το Πρωινό 13,2%
  • SKAI – Αταίριαστοι 8%
  • OPEN – 10 παντού 3,6%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 21,5%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 12,7%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 11,9%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 11,4%
  • SKAI – Live You 7,9%
  • STAR – First Dates 3,7%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 2,4%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 14,4%
  • ALPHA – Deal  13,7%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 12,9%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 11,4%
  • MEGA – The Chase 11,4%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10%
  • ANT1 – 5X5  8,6%
  • STAR – Cash or trash 7,8%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 4,2%
  • SKAI – Το ‘χουμε! 4%
  • SKAI -Power Talk 2,6%

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τετράπτυχο της περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα

Παρθενογένεση: Οι γυναίκες ίσως να είναι πιο κοντά στο να κάνουν παιδιά χωρίς τη συμμετοχή ανδρών – Ποια ηθικά διλήμματα πρ...

ΗΠΑ: Δασμούς 10% στις εισαγωγές ξυλείας υπέγραψε ο Τραμπ

Υπουργικό Συμβούλιο: Τι θα συζητηθεί για το φορολογικό νομοσχέδιο και τα ενοίκια

Το FBI προειδοποιεί: Όλοι οι χρήστες smartphone πρέπει να σταματήσουν αυτές τις κλήσεις – «Κινδυνεύουν τα χρήματά σας»

Γυναίκα που αγνόησε προειδοποίηση μέντιουμ και κατέληξε με μεταλλική πλάκα στο κεφάλι της
περισσότερα
11:20 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 30/9/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 30 Σε...
11:06 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (29/9): Τα νούμερα στην prime time – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time τη Δευτέρα (29/9)....
08:56 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Η Γη της Ελιάς: Η Ασπασία και η Κούλα εντοπίζουν το πτώμα της Πολυξένης και ειδοποιούν τον Κουράκο

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», συνεχίζεται απόψε με νέο επεισόδιο. Η άφιξη του ...
21:06 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Δικαστής: Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας σειράς με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη έφτασε

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο πολυβραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει πρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης