Τηλεθέαση (29/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (29/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- SKAI- Σήμερα 18,3%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 15,6%
- ALPHA – Happy Day 15,3%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,3%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 8%
Ζώνη 10-1
- SKAI – Αταίριαστοι 17,1%
- ANT1 – Το Πρωινό 12,9%
- MEGA – Buongiorno 12,4%
- ALPHA – Super Κατερίνα 10,5%
- OPEN – 10 παντού 8,2%
- STAR – Breakfast@Star 8,7%
Μεσημεριανή ζώνη
- ANT1 – Αποκαλύψεις 15,5%
- SKAI – Live You 13,8%
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 12,3%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 10,7%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 10,7%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,9%
- STAR -First Dates 5,2%
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Ο τροχός της τύχης – 17,6%
- MEGA – Live News 17,4%
- ALPHA – Deal 15,3%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 13,6%
- MEGA – The Chase 13,3%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,9%
- ANT1 – 5X5 9,9
- STAR – Cash or trash 9,7%
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,5%
- SKAI- Το ‘χουμε! 4,5%
- SKAI- Power Talk 4,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- ALPHA – Happy Day 19,3%
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 12,9%
- SKAI- Σήμερα 12,8%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,8%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 5,2%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 16,1%
- STAR – Breakfast@Star 8,8%
- MEGA – Buongiorno 11%
- ANT1 – Το Πρωινό 13,2%
- SKAI – Αταίριαστοι 8%
- OPEN – 10 παντού 3,6%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 21,5%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 12,7%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 11,9%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 11,4%
- SKAI – Live You 7,9%
- STAR – First Dates 3,7%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 2,4%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 14,4%
- ALPHA – Deal 13,7%
- STAR – Ο τροχός της τύχης 12,9%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 11,4%
- MEGA – The Chase 11,4%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10%
- ANT1 – 5X5 8,6%
- STAR – Cash or trash 7,8%
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 4,2%
- SKAI – Το ‘χουμε! 4%
- SKAI -Power Talk 2,6%