Συνέδριο «Ελλάδα 2030»: 8 – 9 Ιουνίου 2026

Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το υψηλού κύρους συνέδριο «Ελλάδα 2030», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026, στο Athenaeum InterContinental.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξη των εργασιών του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και των στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας κατά την επόμενη πενταετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Το συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους διακεκριμένοι ομιλητές και εκπρόσωποι από την κυβέρνηση, τον επιχειρηματικό κόσμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα και επαγγελματικούς φορείς, με κοινό όραμα τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Με έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, οι εργασίες του συνεδρίου θα επικεντρωθούν σε κρίσιμους τομείς της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και της οικονομίας της χώρας, όπως:

Η οικονομία και η αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας έως το 2030

Η βιομηχανία και η δευτερογενής παραγωγή

Η ενέργεια και η ενεργειακή μετάβαση

Η διαχείριση υδάτινων πόρων και η βιώσιμη ανάπτυξη

Η αγροτική ανάπτυξη και ο πρωτογενής τομέας

Οι υποδομές και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα

Η ναυτιλία, οι μεταφορές και η λιμενική πολιτική

Η εργασία, η κοινωνική ασφάλιση και το ανθρώπινο δυναμικό

Η εθνική άμυνα και η αμυντική βιομηχανία

Η καινοτομία, η τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Η επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Στόχος του συνεδρίου είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της Ελλάδας έως το 2030.

Μέσα από θεματικές ομιλίες, διαλόγους και ανοιχτές συζητήσεις, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο γόνιμου προβληματισμού και ουσιαστικών προτάσεων για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στη χώρα.

