Συγκινητικές στιγμές στο J2US: Ο Γιάννης Σεβδικαλής έκανε πρόταση γάμου στην Σοφία Κουρτίδου πάνω στη σκηνή

Ένα τραγούδι γεμάτο νόημα και συναισθήματα ήταν αυτό που κλήθηκαν να ερμηνεύσουν στη σκηνή του J2US ο Γιάννης Σεβδικαλής και η Σοφία Κουρτίδου!

Το ζευγάρι τόσο στο σόου, όσο και στη ζωή, ερμήνευσαν το Just The Way You Are και συγκίνησαν! Ενώ στη συνέχεια, ο Γιάννης προχώρησε σε μια έκπληξη που δεν γνώριζε κανείς για την αγαπημένη του!

«Πόσο συγκινητικοί είστε;» είπε ο Νίκος Κοκλώνης και η Σοφία Κουρτίδου δάκρυσε.

«Είστε καταπληκτικοί, είστε πάνω από τον έρωτα. Γιάννη αυτό που έκανες, δεν σε είχα ικανό! Ήταν τόσο φυσικό, ωραίο, υπέροχες διφωνίες, εξαιρετικοί», είπε ο Σταμάτης Φασουλής.

«Ήταν η καλύτερή σας φορά. Παρατηρούσα ότι στα σημεία που σε άφηνε η Σοφία μόνο ήσουν σταθερός και το φαλτσέτο ήταν σταθερό. Άνετος, εκφραστικός, συναισθηματικός! Μπράβο», είπε η Δέσποινα Βανδή.

«Ακατέργαστο διαμάντι Γιάννη. Το είπατε καταπληκτικά! Έχετε ο ένας τον άλλον κι αυτό φαίνεται», είπε η Βίκυ Σταυροπούλου!

«Είστε αξιοθαύμαστοι για πολλούς λόγους. Γιάννη έμεινα έκπληκτη, μη αναμενόμενη η εμφάνιση, συγκινητικοί, αγαπησιάρικοι», είπε η Έλλη Κοκκίνου.

Η βαθμολογία του ζευγαριού ήταν 40.

Η πρόταση γάμου!

Ο Γιάννης Σεβδικαλής έκανε πρόταση γάμου στη Σοφία Κουρτίδου!

Μετά το τέλος της αξιολόγησης του ζευγαριού και τη βαθμολογία από τους κριτές, ο Γιάννης πήρε το μικρόφωνο και ζήτησε από τον μαέστρο να παίξει το «δικό του»!

Τότε άρχισε να τραγουδά, στο τέλος γονάτισε και έβγαλε το δαχτυλίδι, κάνοντας πρόταση γάμου στη Σοφία η οποία έτρεμε και έκλαιγε από συγκίνηση!

Η ίδια, έπεσε στην αγκαλιά του και φυσικά είπε το μεγάλο «ναι»!

Στο J2US βρίσκονταν και οι γονείς της, από τους οποίους είχε ζητήσει το χέρι της την προηγούμενη ημέρα, χωρίς η Σοφία Κουρτίδου να το γνωρίζει, με τις στιγμές που ακολούθησαν να είναι συγκινητικές!