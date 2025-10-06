Σκολίδη – Λεβεντογιάννης: Η χημεία των πρωταγωνιστών του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» και η… ανατροπή στο σενάριο

Η Φαίη Σκορδά υποδέχτηκε στο πλατό του «Buongiorno» τους πρωταγωνιστές της νέας κωμωδίας του MEGA, «HOTΕΛ ΕΛVIRA», Ελίζα Σκολίδη και Μιχάλη Λεβεντογιάννη.

Οι δύο ηθοποιοί ξεκίνησαν την εμφάνισή τους με ένα τραγούδι που τους συντρόφευε καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς, το «Έρημα κορμιά» από τον Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Οι πρωταγωνιστές εξέφρασαν την ανυπομονησία τους για την πρεμιέρα, καθώς η σειρά έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα από τον περασμένο Μάιο. «Έχουμε τελειώσει μέσα στον Μάιο και περιμένουμε όλο το καλοκαίρι.

Είχε αγιάζι, βροχές, αέρα και δυσκόλευε πολύ τους φωτογράφους, οι οποίοι έπρεπε να έχουν καλοκαιρινό φως» είπε η Ελίζα Σκολίδη. «Είναι πραγματικά πολύ ωραία σειρά, μεταφέρεται όλο το κλίμα του καλοκαιριού» πρόσθεσε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

Η διαδικασία του casting

Η πρωταγωνίστρια του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» περιέγραψε τη διαδικασία του casting για τον ρόλο: «Δεν έλεγαν τι είναι η σειρά, τίποτα.

Απλώς, “Έλα να σε δούμε για κάτι. Είναι κωμωδία.” Πήρα ένα κείμενο το διάβασα, το έμαθα. Ήταν πολύ ωραία η ακρόαση, ήταν εκεί ο σκηνοθέτης και η Φρόσω Ράλλη η παραγωγός μας με το σκυλάκι της».

Όλα πήγαν καλά, παρότι η Ελίζα Σκολίδη σημείωσε πως εκείνο το πρωινό δεν ήταν και το καλύτερό της: «Ήταν πολύ κακή μου μέρα, με νεύρα από το πρωί. Είχα τσακωθεί με έναν πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο και είχα στενοχωρηθεί πολύ, πάρκαρα όπως να ‘ναι και φορούσα ένα παντελόνι με μπογιές». Τότε η Ράλλη της είπε: «Έχεις λίγη μπογιά στο παντελόνι σου», για να απαντήσει η ηθοποιός: «Ναι, ναι, έβαφα και δεν βγαίνει». Η παραγωγός, βλέποντας την αλήθεια της, είπε: «Αχ, αυτή τη γυναίκα τη θέλω».

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης σχολίασε πως η πρόταση του έγινε πάνω-κάτω με τον ίδιο τρόπο που έγινε με την Ελίζα. «Συνήθως η διαδικασία του casting τα τελευταία χρόνια είναι να δουν πόσο ταιριάζω με τους συνεργάτες.

Αν και πιστεύω ότι δεν μπορείς να το δεις σε μια τόσο άχαρη διαδικασία, όπως αυτή του casting» σημείωσε επίσης ο ηθοποιός και πρόσθεσε: «Με την Ελίζα συναντήθηκα πρώτη φορά στο σπίτι του σκηνοθέτη για την πρώτη ανάγνωση. Εκεί ήταν η πρώτη επαφή. Πήγε πάρα πολύ ωραία εξ αρχής».

Η χημεία και οι ώρες στο αυτοκίνητο

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ελίζα Σκολίδη μίλησαν όμως και για τη γνωριμία τους και τις ατελείωτες ώρες στο αυτοκίνητο από και προς τα γυρίσματα που τους έφεραν ακόμη πιο κοντά. «Πηγαίναμε 6 η ώρα το πρωί μαζί.

Αλλά αξίζει να τον πηγαινοφέρνω/ουμε. Είναι εμπειρία» είπε η ηθοποιός, που ωστόσο εξήγησε πως είχαν δυσκολία να βρουν κοινό σημείο στη μουσική και το βρήκαν στο τραγούδι «Έρημα Κορμιά» με το οποίο και μπήκαν στην εκπομπή.

«Δεν μου άρεσε η οδήγηση, είχα πάθει και ένα ατύχημα ως συνοδηγός και είχα φοβηθεί, είχα απογοητευθεί. Έχω δίπλωμα, αλλά δεν έχω την οδηγική συμπεριφορά. Πήρα μια μηχανή, αλλά την πούλησα σε δυο μήνες» είπε από την πλευρά του ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, εξηγώντας γιατί ήταν πάντα ο συνοδηγός της Ελίζας στα γυρίσματα.

Η αναγνωρισιμότητα και ο «σταρ»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την αναγνωρισιμότητα. «Εγώ νομίζω ότι είναι αυτός ο σταρ και αυτό ας το αγκαλιάσουμε. Τον έχουν αναδείξει ως τέτοιον. Δεν τον νοιάζει και είναι αυθεντικός εντελώς. Είναι ένας κούκλος, είναι ευγενέστατος, είναι φοβερός ηθοποιός και δεν τον νοιάζει» σημείωσε η Ελίζα Σκολίδη για τον συμπρωταγωνιστή της.

Από την πλευρά του ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, αφού ξεκαθάρισε πως κατά τη γνώμη του δεν υπάρχουν σταρ στην Ελλάδα, είπε για τη συμπρωταγωνίστριά του: «Δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει αυτή τη ματαιοδοξία.

Αν κανείς έχει τη ματαιοδοξία του εξωφύλλου, το εξώφυλλο δεν θα το κάνεις ποτέ. Θέλει απλά να κάνει τη δουλειά της σωστά, όπως την κάνει».

«Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά κι αν αυτή το φέρει αυτό (την αναγνωρισιμότητα), ευπρόσδεκτο.

Έχω υπάρξει με ανθρώπους που δεν μπορούν να περπατήσουν στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτη η αγάπη, αλλά υπάρχει κάτι που λέγεται ιδιωτικότητα, ακόμη κι αν είναι σε δημόσιο χώρο. Εγώ μέχρι στιγμής έχω πάρει πολύ καλά σχόλια. Δεν έχω νιώσει την παρέμβαση» είπε η Ελίζα Σκολίδη.

Η επιλογή της υποκριτικής και ο χαρακτήρας

Η Ελίζα Σκολίδη θυμήθηκε πως αποφάσισε να γίνει ηθοποιός έπειτα από μια θεατρική παράσταση την οποία παρακολούθησε στο σχολείο: «Το έγραψα στο ημερολόγιο μου στα 15 που πήγαμε με το σχολείο σε μια παράσταση, «Το Μεγάλο μας Τσίρκο». Έπαιζε ο Τάσος Νούσιας και έγραψα “αποφάσισα να γίνω ηθοποιός”».

Μιλώντας για την οικογένειά της, ως παιδί ψυχαναλυτών, σημείωσε πως στο μεγάλωμά της υπήρξε μια δυσκολία. «Τελικά ήταν δυσκολία ότι εγώ έμαθα να επικοινωνώ αυτό που θέλω γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν να το κάνουν αυτό. Οπότε νόμιζα ότι εγώ έχω το πρόβλημα» σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης παραδέχτηκε πως είναι αρκετά εσωστρεφής και ανοίγεται σε λίγους ανθρώπους. «Σε πολύ συγκεκριμένα άτομα που ξέρω ότι θα πάρω και απαντήσεις που δεν θα μου αρέσουν. Δεν το σκέφτομαι. Έχω λίγους φίλους, και από τη δουλειά ακόμη λιγότερους. Σκέφτομαι σε ποιον θα μιλήσω για ποιο θέμα. Τα έχω χωρισμένα σε κατηγορίες.

Ήμουν πάντα εσωστρεφής και τώρα με τη δουλειά, επειδή ένα σύνολο της απαιτεί και την έκθεση, αυτό μου ήρθε λίγο ξαφνικό. Δεν υπολόγισα ότι πρέπει να πάω σε μια εκπομπή, να φωτογραφηθώ για μια συνέντευξη» είπε.

Οι ρόλοι και ο έρωτας στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA»

Στη συνέχεια οι ηθοποιοί μίλησαν για τους ρόλους τους. «Το ξενοδοχείο αυτό το κληρονόμησε από τον πατέρα της που τον έχει χάσει, δεν έχουν πολλά λεφτά, προσπαθεί να το ζωντανέψει. Είναι πολύ αστείο γιατί προσπαθεί να στηριχθεί σε ανθρώπους οι οποίοι κάπως δεν μπορούν να βοηθήσουν» σημείωσε η Ελίζα Σκολίδη για τον ρόλο της Ελβίρας.

Από την πλευρά του ο Χάρι, ο ρόλος που ενσαρκώνει ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης «είναι λίγο πιο σκοτεινός, πιο ύπουλος. Πάω να τη βοηθήσω με τα λεφτά άλλων, είμαι στέλεχος μιας πολυεθνικής». Ο ηθοποιός πάντως υποστήριξε πως δεν είναι ο «κακός» της ιστορίας.

«Είναι πιο ρεαλιστικός χαρακτήρας γιατί έχει αυτές τις δύο όψεις που έχουμε όλοι. Έχει τεράστια ανατροπή και την τελευταία, τελευταία ανατροπή του χαρακτήρα αυτού, όταν την διαβάσαμε ήμασταν όλοι… δεν μας το είχαν πει» συμπλήρωσε η συμπρωταγωνίστριά του.

Για τη σχέση του Χάρι και της Ελβίρας ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης είπε: «Θα είναι πολύ μεγάλος ο έρωτας και θα αργήσει λίγο. Στο τρίτο-τέταρτο επεισόδιο θα αρχίσει ένα σκίρτημα, να τη βλέπει κάπως διαφορετικά».

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA», ο πιο hot τουριστικός προορισμός στην ελληνική τηλεόραση, κάνει πρεμιέρα απόψε και μας υποδέχεται κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00 στο MEGA.