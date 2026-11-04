«Πρόσωπο με Πρόσωπο»: Στο επίκεντρο οι ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ – ΒΙΝΤΕΟ

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Πρόσωπο με Πρόσωπο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΑΝΤ1 μετέδωσε ζωντανά, λεπτό προς λεπτό, όλες τις εξελίξεις για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ μέσα από την εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.
  • Με απευθείας συνδέσεις, η Σία Κοσιώνη από την Ουάσιγκτον, η Μαρία Σαράφογλου και ο Θανάσης Τσίτσας από τα στρατηγεία Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών μετέφεραν την εικόνα, το κλίμα και τις σημαντικότερες στιγμές της εκλογικής βραδιάς.
  • Στο στούντιο, πολιτικοί και κορυφαίοι αναλυτές σχολίασαν την επόμενη μέρα για τον Ντόναλντ Τράμπ, αλλά και πώς το αποτέλεσμα θα επηρεάσει την παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με το βλέμμα στραμμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές που θα κρίνουν τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον, ο ΑΝΤ1 μετέδωσε ζωντανά, λεπτό προς λεπτό, όλες τις εξελίξεις μέσα από την εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, το βράδυ της Τρίτης.

Με απευθείας συνδέσεις, η Σία Κοσιώνη από την Ουάσιγκτον, η Μαρία Σαράφογλου και ο Θανάσης Τσίτσας από τα στρατηγεία Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών μετέφεραν την εικόνα, το κλίμα και τις σημαντικότερες στιγμές της εκλογικής βραδιάς.

Στο στούντιο, πολιτικοί και κορυφαίοι αναλυτές σχολίασαν την επόμενη μέρα για τον Ντόναλντ Τράμπ, αλλά και πώς το αποτέλεσμα θα επηρεάσει την παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Δείτε το μέρος Α’

Δείτε το μέρος Β’

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