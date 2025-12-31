Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 31/12/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 31/12/2025
7 ώρες πριν
Καιρός: Πρωτοχρονιά στον… πάγο με τσουχτερό κρύο και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν – Πού αναμένεται να χιονίσει
4 ώρες πριν
Φως στο Τούνελ: Η παραδοχή σοκ του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου – «Μην ανησυχείς κάηκε νεκρή»
8 ώρες πριν
Ρεβεγιόν στα μπλόκα για τους αγρότες: Βάζουν στην άκρη τα τρακτέρ για διευκόλυνση των εκδρομέων – Ξανακλείνουν τους δρόμους μετά την Πρωτοχρονιά
8 ώρες πριν
Τι σημαίνει η ανάπτυξη των ρωσικών πυραύλων Oreshnik με πυρηνική ικανότητα στη Λευκορωσία – Η μάχη Κιέβου και Μόσχας να κερδίσουν την υποστήριξη του Τραμπ
10 ώρες πριν
Γιάννης Τσουκαλάς: «Με το που είδαν το δικό τους άτομο να είναι κάτω στο ρινγκ έχασαν τον έλεγχο, θόλωσαν και μας επιτέθηκαν»
1 ώρα πριν
Ξεχάστε το αλάτι: Το βότανο που ενισχύει τη γεύση και προστατεύει την υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με ειδικούς
8 ώρες πριν
Συγκλονιστική ανακάλυψη στην Ιερουσαλήμ – Τελετουργικό λουτρό γεμάτο στάχτη μαρτυρά το τέλος μίας εποχής πριν από 2.000 χρόνια
2 ώρες πριν
Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€
6 δευτερόλεπτα πριν