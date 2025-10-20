Οι πολιτικές εφημερίδες 20/10/2025

Enikos Newsroom

Media

πολιτικές εφημερίδες

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 20/10/2025.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες: Στο τραπέζι το «πάγωμα» των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων στις εισφορές

Συνταξιοδότηση: 3 χρόνια αργότερα η αύξηση ορίων ηλικίας – Ποιοι ασφαλισμένοι θα επηρεαστούν

Samsung Internet: Ο Android browser για τον οποίο δεν μιλάει κανείς – Και όμως κερδίζει τους άλλους γίγαντες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
20:29 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Τα φαντάσματα: Ο Χάρης συνειδητοποιεί ότι παρακολουθούν τις ιδιωτικές του στιγμές με τη Μαρίνα

Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Τα φαντάσματα” έρχονται απόψε στις 21:00 στο...
18:21 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

IQ 160: Σμαράγδα Καρύδη και Νίκος Κουρής επιστρέφουν απόψε με νέες περιπέτειες

Ο 3ος κύκλος του IQ 160 κάνει πρεμιέρα απόψε,  Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 22:10 στο Star και… ε...
13:53 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

«Ηλέκτρα»: Η Ηλέκτρα αντιμέτωπη με τη μητέρα της και με μια αλήθεια που πονά

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειρά...
11:01 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Έρωτας – επόμενα επεισόδια: Χλόη και πατήρ Νικόλαος δεν μπορούν να αγνοήσουν τα συναισθήματά τους

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα» από Δευτέρα ως Πέμπτη στι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης