Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 16/12/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 16/12/2025
4 ώρες πριν
Ακίλα Σάλεχ: «Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής – Ανοίγει ο διάλογος με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία
8 ώρες πριν
Αγρότες: Την Τρίτη η απόφαση για διάλογο ή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους – Πώς χαρακτηρίζουν τις ανακοινώσεις Τσιάρα και οι επόμενες κινήσεις
7 ώρες πριν
Τραμπ για Ουκρανία: «Είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία από ποτέ» – «Πολυεθνική δύναμη» προτείνουν οι Ευρωπαίοι
8 ώρες πριν
Κυψέλη: Η 16χρονη που μαχαίρωσε την 14χρονη είχε συλληφθεί 3 φορές στο παρελθόν – Έβριζε καθηγητές, έβαζε φωτιές σε κάδους και εκβίαζε συμμαθητές της
7 ώρες πριν
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Θλίψη για τα 15 θύματα – Οργή στην εβραϊκή κοινότητα που προειδοποιούσε επί δύο χρόνια
15 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 10 ανθρώπους θα βρει το κόκκινο αυγό σε 7 δευτερόλεπτα
29 λεπτά πριν
Υψηλή χοληστερίνη: Γιατρός αποκαλύπτει δύο τρόπους για να την μειώσετε χωρίς φαρμακευτική αγωγή
59 λεπτά πριν
Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ιχθύες, δεν χρειάζεται να έχετε όλες τις απαντήσεις
1 λεπτό πριν
Με νέα μέτρα για τη στέγη ψηφίζεται σήμερα ο προϋπολογισμός – Οι δημοσιονομικοί και αναπτυξιακοί στόχοι
15 λεπτά πριν
