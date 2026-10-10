Οι κόρες της Αρετής: Η Άννα σώζει τον Αλέξη – Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

«Οι κόρες της Αρετής» έρχονται με διπλά επεισόδια αυτή τη Δευτέρα 12 & Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 22:00 στον Alpha.

Η Ναταλία και ο Αλέξης καταλήγουν στο νοσοκομείο, μετά από ατύχημα με το αυτοκίνητο…

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 22:00 – Επεισόδιο: 5

Καθένας στην οικογένεια Κεχαγιά προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον χαμό της Έφης, που με τη δύναμη και την αγάπη της κρατούσε την οικογένεια ενωμένη, με τον δικό του τρόπο.

Ο Αλέξης όμως έχει χάσει τον εαυτό του. Πίνει, μεθάει, ξεφεύγει.

Η Άννα μοιάζει θαμπωμένη από τη βίλα στην οποία την έχει πάει η μητέρα της, γεγονός που δεν αρέσει καθόλου στον Νικόλα που φοβάται μήπως η μάνα της, της φουσκώσει τα μυαλά.

Η Ναταλία έρχεται για άλλη μια φορά σε κόντρα με τη μάνα της για την ματαιοδοξία της και την πίεση που ασκεί στην Άννα.

Η Μαρίνα, μια παράξενη, απόμακρη κοπέλα που δε θέλει πολλά πολλά με κανέναν εμφανίζεται στην καντίνα του Πάκη.

Αυτός μιλάει για κεραυνοβόλο έρωτα, γεγονός που καθόλου δε συμμερίζεται η Μαρίνα που έχει πιάσει δουλειά στο ουζερί στο λιμανάκι.

Η Αρετή περιμένει πως και πως την αναχώρηση της Σωτηρίας από τη βίλα, ώστε να αναλάβει εκείνη τα ηνία, πιέζοντας τη μικρή της κόρη να είναι συνέχεια μαζί της εκεί, με στόχο να κερδίσει τον θαυμασμό της οικογένειας και να την πάρουν στον διαγωνισμό.

Ο Λεωνίδας, χαμένος χωρίς την Έφη, ενώ η μυστηριώδης γυναίκα συνεχίζει να τον πιέζει για το μυστικό του.

Μόνο που αυτή τη φορά η Αρετή παρατηρεί την ένταση μεταξύ τους και της μπαίνουν υποψίες.

Ο Αλέξης, μεθυσμένος, πάει να φύγει από το γυμναστήριο. Η Ναταλία του απαγορεύει να οδηγήσει έτσι και καταλήγει να παίρνει εκείνη το αυτοκίνητο.

Ενώ οδηγεί, μια απροσεξία του Αλέξη που την αποσπά από τον δρόμο, θα τους ρίξει σε ένα χαντάκι.

Επεισόδιο: 6

Η Φαίη βρίσκει την Άννα να την έχει πάρει ο ύπνος στο κρεβάτι του πατέρα της με εκείνον να προσπαθεί να την ξυπνήσει. Παρεξηγεί αυτό που είδε και φέρνει τεράστια αναστάτωση στο σπίτι. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν η Φαίη καταλαβαίνει πως, ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχει φέρει ο Αλέξης με κοπέλες του διαγωνισμού, είναι και η Άννα.

Η Ξένια βρίσκει όλα αυτά ως μια τέλεια ευκαιρία να απολύσει την Αρετή. Όμως την ένταση στο σπίτι διακόπτει η είδηση πως ο Αλέξης είναι στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο ατύχημα.

Εκεί, η οικογένεια Κεχαγιά, θα ανακαλύψει σοκαρισμένη, πως μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν η άλλη κόρη της Αρετής, η Ναταλία. Η Νία σε σοκ με το νέο ότι ο Αλέξης ήταν στο αυτοκίνητο με άλλη κοπέλα.

Παρά την αναστάτωση και τα πολλά ερωτήματα για τις συμπτώσεις που όλο φέρνουν τις κόρες της Αρετής κοντά στην οικογένεια Κεχαγιά, η Άννα είναι εκείνη που θα δώσει αίμα για να σώσει τον Αλέξη.

Ο Κωνσταντίνος, που δεν μπορεί να πιστέψει σε τόσες συμπτώσεις, βάζει να ψάξουν και να μάθουν τα πάντα για την Αρετή και τις κόρες της. Είναι σίγουρος πώς έχουν πλησιάσει την οικογένειά του με κάποιο σχέδιο.

Η Λουκία μαθαίνει πως, πίσω από την πλάτη της, ο γιος της Νικόλας, έστειλε την Αρετή να δουλέψει στη βίλα. Γίνεται έξαλλη.

Όταν η Ναταλία, γεμάτη αγωνία, πάει να δει πώς είναι ο Αλέξης, συναντά τον Κωνσταντίνο, τον άντρα που της φέρθηκε τόσο άσχημα στο ξενοδοχείο εκείνο το βράδυ. Χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 22:00 – Επεισόδιο: 7

Η Ναταλία ξυπνά στο νοσοκομείο μετά τη λιποθυμία της και το πρώτο που ρωτά είναι αν ο Αλέξης ζει. Μαθαίνει πως σώθηκε, αλλά σοκάρεται όταν συνειδητοποιεί ότι ο άντρας που τη βοήθησε ήταν ο Κωνσταντίνος, ο αδελφός του Αλέξη.

Ο ίδιος άνθρωπος που η ίδια μισεί μετά τον τρόπο που την ταπείνωσε εκείνο το βράδυ στο ξενοδοχείο. Παράλληλα, η είδηση του ατυχήματος γίνεται πρωτοσέλιδο και η Ναταλία παρουσιάζεται ως η «μυστηριώδης καλλονή» δίπλα στον Αλέξη Κεχαγιά.

Η Αρετή βλέπει αμέσως την κατάσταση ως ευκαιρία και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα. Ο Λεωνίδας την ευχαριστεί για την κίνηση της Άννας να δώσει αίμα αλλά της ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί τη σχέση τους λήξασα, όμως εκείνη κλέβει το κινητό του για να κρατήσει τον έλεγχο.

Στο νοσοκομείο, οι δημοσιογράφοι πολιορκούν τη Ναταλία και η Αρετή φροντίζει διακριτικά να τροφοδοτήσει το σκάνδαλο αντί να το αποφύγει. Ο Κωνσταντίνος και η Ναταλία ανταλλάσσουν ένα βαρύ βλέμμα, όταν συναντιούνται ξανά.

Τώρα και ο Κωνσταντίνος καταλαβαίνει ποια είναι. Η Άννα και ο Νικόλας συμφιλιώνονται τρυφερά, ενώ η σχέση τους δυναμώνει παρά τις αντιρρήσεις της Αρετής. Ο Πάκης συνεχίζει αδέξια να κυνηγά τη Μαρίνα, αλλά εκείνη τον απορρίπτει ψυχρά και τον βάζει στη θέση του.

Στην οικογένεια Κεχαγιά, η Νία προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση της δίπλα στον Αλέξη, ενώ η Τζένη την υπονομεύει με ειρωνεία.

Η Αρετή είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα ώστε να επιστρέψει και πάλι στη βίλα και στη ζωή της οικογένειας.

Επεισόδιο: 8

Η Ναταλία αποκαλύπτει στην Άννα ότι ο Κωνσταντίνος, ο αδελφός του Αλέξη, είναι ο άντρας που την είχε εξευτελίσει στο παρελθόν πετώντας της χρήματα στα μούτρα, και δηλώνει αποφασισμένη να τον εκδικηθεί.

Η Αρετή, έχοντας κρυφά το κινητό του Λεωνίδα, προσπαθεί να ξαναμπεί δυναμικά στη ζωή των Κεχαγιάδων. Όταν εμφανίζεται απρόσκλητη στη βίλα, συγκρούεται με την Ξένια, η οποία την κατηγορεί ανοιχτά ότι εκείνη κάλεσε τους δημοσιογράφους στο νοσοκομείο.

Ο Λεωνίδας όμως την υπερασπίζεται και τελικά, συγκινημένος από τη δραματική της εξομολόγηση και το παιχνίδι ενοχής που του στήνει, της επιτρέπει να επιστρέψει στη δουλειά για τις τελευταίες μέρες που της μένουν μέχρι να επιστρέψει η Σωτηρία.

Αυτό προκαλεί μεγάλη ένταση στην οικογένεια Κεχαγιά που κανείς τους δεν θέλει την Αρετή μέσα στο σπίτι τους. Παράλληλα, ο Αλέξης συνεχίζει να απομακρύνει τη Νία, η οποία αρνείται να δεχτεί τον χωρισμό τους.

Η Άννα και ο Νικόλας κάνουν όνειρα για το μέλλον. Ένας καυγάς του Νικόλα με τον πατέρα του, τον Περικλή, με αφορμή την Άννα και την μητέρα της, οδηγεί τον Περικλή σε βίαιο ξέσπασμα πάνω στον γιο του. Το επόμενο πρωί, παρά τον πόνο και την εξάντληση, ο Νικόλας πηγαίνει στο κρίσιμο tryout για μεγαλύτερη ομάδα, αλλά η κακή του κατάσταση επηρεάζει την απόδοσή του.

Ο Αλέξης, για να αποφύγει μια και καλή τη Νία, κάνει μια δήλωση στους δημοσιογράφους που θα σοκάρει τους πάντες και θα γίνει η αφορμή μελλοντικών συγκρούσεων.

Η Ναταλία πηγαίνει στη βίλα. Και όταν βλέπει μπροστά της τον Κωνσταντίνο κάνει μια κίνηση ανταπόδοσης της ταπείνωσης που αυτός την έκανε να νιώσει, που θα αφήσει όλους τους παραβρισκόμενους μπερδεμένους.