Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (18/4)

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα παιχνίδια των play-outs της Super League, τα ματς για την Greek Basketball League και οι αγώνες από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/04/2026):

12:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS3 Pozoblanco – Villaharta 1

13:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS4 Espiel 1

14:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Φούλαμ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026Βαρκελώνη

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πόρτσμουθ – Λέστερ EFL Championship

15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

15:00 Mega News ΠΑΣ Γιάννενα – Καβάλα Super League 2

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Πάρμα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League

16:00 ΕΡΤ Sports 2 Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Κολοσσός Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 3 Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

17:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports Start Λιντς – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

17:00 Novasports 4HD Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Χαλ – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πάφος – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Stoiximan Super League

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Προμηθέας Πάτρας Stoiximan GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

18:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

19:00 Novasports 2HD Άρης – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Λάτσιο Serie A

19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Τρέντο – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A

19:30 Novasports Prime Τότεναμ – Μπράιτον Premier League

19:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λειψία Bundesliga

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Ανόβερο – Πάντερμπορν Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:00 Action 24 Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ Copa del Rey

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ζιλ Βιθέντε – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
15:55 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Άγιος έρωτας: Ο Λεωνίδας μαθαίνει ότι ο μικρός Κυριάκος είναι εγγονός του

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Άγιος Έρωτας” από Δε...
12:16 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν ν...
10:04 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

J2US: Το ζευγάρι που αποχώρησε και η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε ο Νίκος Κοκλώνης για το επόμενο live

Με λάμψη, δυνατές εμφανίσεις και ανατροπές ολοκληρώθηκε ακόμη μια βραδιά για το J2US. Στο 8ο κ...
09:53 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Η Άννα γνωρίζει για τον Μανώλη και την Κατερινέτα και όλα αλλάζουν δραματικά

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης