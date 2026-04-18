Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (18/4)

Τα παιχνίδια των play-outs της Super League, τα ματς για την Greek Basketball League και οι αγώνες από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/04/2026):

12:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS3 Pozoblanco – Villaharta 1

13:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS4 Espiel 1

14:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Φούλαμ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026Βαρκελώνη

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πόρτσμουθ – Λέστερ EFL Championship

15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

15:00 Mega News ΠΑΣ Γιάννενα – Καβάλα Super League 2

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Πάρμα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League

16:00 ΕΡΤ Sports 2 Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Κολοσσός Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 3 Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

17:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports Start Λιντς – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

17:00 Novasports 4HD Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Χαλ – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πάφος – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Stoiximan Super League

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Προμηθέας Πάτρας Stoiximan GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

18:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

19:00 Novasports 2HD Άρης – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Λάτσιο Serie A

19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Τρέντο – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A

19:30 Novasports Prime Τότεναμ – Μπράιτον Premier League

19:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λειψία Bundesliga

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Ανόβερο – Πάντερμπορν Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:00 Action 24 Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ Copa del Rey

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ζιλ Βιθέντε – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal