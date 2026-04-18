Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (18/4)

Τα παιχνίδια των play-outs της Super League, τα ματς για την Greek Basketball League και οι αγώνες από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/04/2026):
12:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS3 Pozoblanco – Villaharta 1
13:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS4 Espiel 1
14:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Φούλαμ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026Βαρκελώνη
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πόρτσμουθ – Λέστερ EFL Championship
15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
15:00 Mega News ΠΑΣ Γιάννενα – Καβάλα Super League 2
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Πάρμα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League
16:00 ΕΡΤ Sports 2 Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Κολοσσός Stoiximan GBL
16:30 Novasports Extra 3 Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν
16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
17:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 Novasports Start Λιντς – Γουλβς Premier League
17:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
17:00 Novasports 4HD Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Χαλ – Μπέρμιγχαμ EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πάφος – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Stoiximan Super League
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Προμηθέας Πάτρας Stoiximan GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
18:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν
19:00 Novasports 2HD Άρης – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Λάτσιο Serie A
19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Τρέντο – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A
19:30 Novasports Prime Τότεναμ – Μπράιτον Premier League
19:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λειψία Bundesliga
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Super League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών
21:30 Novasports Start Ανόβερο – Πάντερμπορν Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Αταλάντα Serie A
22:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
22:00 Action 24 Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ Copa del Rey
22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ζιλ Βιθέντε – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal