Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/6) – Πού θα δείτε Ισπανία-Σαουδική Αραβία και Βέλγιο-Ιράν

Στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεχωρίζουν οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, με τις αναμετρήσεις Ισπανία – Σαουδική Αραβία και Βέλγιο – Ιράν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης MotoGP, Moto2, Moto3, τένις, στίβο και DTM.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Ισπανία – Σαουδική Αραβία και Βέλγιο – Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
  • Παράλληλα, οι μεταδόσεις καλύπτουν και άλλα αθλήματα, όπως MotoGP, τένις (WTA, ATP) και στίβο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/6/2026):

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP κραν Πρι Τσεχίας (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (Αγώνας)

13:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Αγώνας)

14:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Αγώνας)

14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM Γερμανία, Λόσιτζριντ

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD World Athletics Continental Tour Gold

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Σαουδική Αραβία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

20:00 ΕΡΤ1 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Ιράν Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

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