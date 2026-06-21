Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/6) – Πού θα δείτε Ισπανία-Σαουδική Αραβία και Βέλγιο-Ιράν

Στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεχωρίζουν οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, με τις αναμετρήσεις Ισπανία – Σαουδική Αραβία και Βέλγιο – Ιράν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης MotoGP, Moto2, Moto3, τένις, στίβο και DTM.