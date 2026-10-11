Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (11/10) – Ξεχωρίζουν τα μεγάλα ντέρμπι Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα μεγάλα ντέρμπι Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής.
  • Η 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, συμπληρώνοντας το πλούσιο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
  • Μην χάσετε τον αγώνα της Formula 1 για το Grand Prix Σιγκαπούρης 2026, καθώς και τα Γκραν Πρι Moto2 και MotoGP Ινδονησίας 2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα παιχνίδια για την 6η αγωνιστική της Super League, με κορυφαίο το ντέρμπι των «αιωνίων», τα ματς για την GBL, ο αγώνας της Formula 1 και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:00: Magenta Sport 5 | Moto2 2026, Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)

09:30: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026, Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)

10:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Σανγκάη (Κυρίως ταμπλό)

13:00: Magenta Sport 4 | Ρεάλ Μαδρίτης – Μανρέσα (ACB Liga Endesa)

13:00: ΣΠΟΡ FM TV1 | Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου (Stoiximan GBL)

13:00: Superbet YouTube Channel | Ελλάς Σύρου – Νίκη Βόλου (Superbet League 2)

13:15: Novasports Start | Ουτρέχτη – Βίλεμ (Eredivisie)

13:30: Magenta Sport 1 | Κόμο – Ρόμα (Serie A)

14:00: Magenta Sport 8 | Σαουθάμπτον – Πόρτσμουθ (EFL Championship)

14:00: Magenta Sport 3 | Μάδεργουελ – Σέλτικ (Scottish Premiership)

14:30: Novasports 6HD | WTA 1000 2026, Πεκίνο

14:30: Novasports 4HD | Χέρτα Βερολίνου – Γκρόιτερ Φιρτ (Bundesliga 2)

14:30: Novasports 3HD | Μπόχουμ – Αρμίνια Μπίλεφελντ (Bundesliga 2)

14:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Σανγκάη (Κυρίως ταμπλό)

14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μαρκό – ΑΕΛ (Superbet League 2)

15:00: Magenta Sport 3 League | Έλτσε – Θέλτα (LaLiga)

15:00: ANT1, ANT1+ | Formula 1, Grand Prix Σιγκαπούρης 2026 (Αγώνας)

15:15: Star Κεντρικής Ελλάδας | ΕΑ Προμηθέας 2014 – ΣΚ Σύλλας Λ. Αιδηψού (National League 1)

16:00: Novasports Premier League | Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League)

16:00: Novasports Prime | Χαλ – Έβερτον (Premier League)

16:00: Magenta Sport 1 | Λάτσιο – Μόντσα (Serie A)

16:00: Magenta Sport 2 | Λέτσε – Μπολόνια (Serie A)

16:30: Novasports Start | Κολωνία – Γκλάντμπαχ (Bundesliga)

17:00: Magenta Sport 1 League | Κηφισιά Tutu Deals – Παναιτωλικός (Stoiximan Super League)

17:00: ΣΚΑΪ | Ηρακλής – Λεβαδειακός (Stoiximan Super League)

17:15: Magenta Sport 4 League | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (LaLiga)

18:00: Magenta Sport 8 | Τουρκ Τέλεκομ – Μπεσίκτας (Turkish Basketball Super League)

18:00: Magenta Sport 3 | Ανόρθωση – Πάφος (Cyprus League)

18:30: Novasports Premier League | Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)

18:30: Novasports 3HD | Φράιμπουργκ – Σάλκε (Bundesliga)

19:00: Novasports Prime | Άρης – Βόλος (Stoiximan Super League)

19:00: Magenta Sport 1 | Σασουόλο – Μίλαν (Serie A)

19:30: Magenta Sport 3 League | Μπέτις – Οσασούνα (LaLiga)

20:00: Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα – Βαλένθια (ACB Liga Endesa)

20:00: Magenta Sport 2 | Μπενφίκα – Βιτόρια Γκιμαράες (Liga Portugal)

21:00: Magenta Sport 1 League | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)

21:45: Magenta Sport 1 | Κάλιαρι – Γιουβέντους (Serie A)

22:00: Magenta Sport 3 League | Ρασίνγκ Σανταντέρ – Βαλένθια (LaLiga)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ