Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (11/10) – Ξεχωρίζουν τα μεγάλα ντέρμπι Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι και Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Τα παιχνίδια για την 6η αγωνιστική της Super League, με κορυφαίο το ντέρμπι των «αιωνίων», τα ματς για την GBL, ο αγώνας της Formula 1 και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:00: Magenta Sport 5 | Moto2 2026, Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)

09:30: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026, Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)

10:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Σανγκάη (Κυρίως ταμπλό)

13:00: Magenta Sport 4 | Ρεάλ Μαδρίτης – Μανρέσα (ACB Liga Endesa)

13:00: ΣΠΟΡ FM TV1 | Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου (Stoiximan GBL)

13:00: Superbet YouTube Channel | Ελλάς Σύρου – Νίκη Βόλου (Superbet League 2)

13:15: Novasports Start | Ουτρέχτη – Βίλεμ (Eredivisie)

13:30: Magenta Sport 1 | Κόμο – Ρόμα (Serie A)

14:00: Magenta Sport 8 | Σαουθάμπτον – Πόρτσμουθ (EFL Championship)

14:00: Magenta Sport 3 | Μάδεργουελ – Σέλτικ (Scottish Premiership)

14:30: Novasports 6HD | WTA 1000 2026, Πεκίνο

14:30: Novasports 4HD | Χέρτα Βερολίνου – Γκρόιτερ Φιρτ (Bundesliga 2)

14:30: Novasports 3HD | Μπόχουμ – Αρμίνια Μπίλεφελντ (Bundesliga 2)

14:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Σανγκάη (Κυρίως ταμπλό)

14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μαρκό – ΑΕΛ (Superbet League 2)

15:00: Magenta Sport 3 League | Έλτσε – Θέλτα (LaLiga)

15:00: ANT1, ANT1+ | Formula 1, Grand Prix Σιγκαπούρης 2026 (Αγώνας)

15:15: Star Κεντρικής Ελλάδας | ΕΑ Προμηθέας 2014 – ΣΚ Σύλλας Λ. Αιδηψού (National League 1)

16:00: Novasports Premier League | Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League)

16:00: Novasports Prime | Χαλ – Έβερτον (Premier League)

16:00: Magenta Sport 1 | Λάτσιο – Μόντσα (Serie A)

16:00: Magenta Sport 2 | Λέτσε – Μπολόνια (Serie A)

16:30: Novasports Start | Κολωνία – Γκλάντμπαχ (Bundesliga)

17:00: Magenta Sport 1 League | Κηφισιά Tutu Deals – Παναιτωλικός (Stoiximan Super League)

17:00: ΣΚΑΪ | Ηρακλής – Λεβαδειακός (Stoiximan Super League)

17:15: Magenta Sport 4 League | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (LaLiga)

18:00: Magenta Sport 8 | Τουρκ Τέλεκομ – Μπεσίκτας (Turkish Basketball Super League)

18:00: Magenta Sport 3 | Ανόρθωση – Πάφος (Cyprus League)

18:30: Novasports Premier League | Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι (Premier League)

18:30: Novasports 3HD | Φράιμπουργκ – Σάλκε (Bundesliga)

19:00: Novasports Prime | Άρης – Βόλος (Stoiximan Super League)

19:00: Magenta Sport 1 | Σασουόλο – Μίλαν (Serie A)

19:30: Magenta Sport 3 League | Μπέτις – Οσασούνα (LaLiga)

20:00: Magenta Sport 4 | Μπαρτσελόνα – Βαλένθια (ACB Liga Endesa)

20:00: Magenta Sport 2 | Μπενφίκα – Βιτόρια Γκιμαράες (Liga Portugal)

21:00: Magenta Sport 1 League | Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Stoiximan Super League)

21:45: Magenta Sport 1 | Κάλιαρι – Γιουβέντους (Serie A)

22:00: Magenta Sport 3 League | Ρασίνγκ Σανταντέρ – Βαλένθια (LaLiga)