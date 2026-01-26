Οι αθλητικές μεταδόσεις 26/1/2026

Το εναρκτήριο παιχνίδι της Εθνικής πόλο γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στη Σλοβακία και οι αγώνες από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/1/2026):

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σλοβακία Τένις Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διομήδης Άργους – Αθηναϊκός Greek Handball Premier

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερκεζεφέντι – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Νασρ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαρέζε Lega Basket Serie A

21:30 Novasports Start Θέουτα – Λεονέσα Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λιντς Premier League

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Χετάφε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νόριτς – Κόβεντρι EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτο – Ζιλ Βιθέντε Liga Portugal