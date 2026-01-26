Οι αθλητικές μεταδόσεις 26/1/2026

Σύνοψη από το

  • Το εναρκτήριο παιχνίδι της Εθνικής πόλο γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στη Σλοβακία και οι αγώνες από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης αγώνες χάντμπολ από το Greek Handball Premier και μπάσκετ από την Elite League, προσφέροντας ελληνικό ενδιαφέρον.
  • Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αναμετρήσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η Serie A, η Premier League και η La Liga, με σημαντικά παιχνίδια να διεξάγονται το βράδυ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Το εναρκτήριο παιχνίδι της Εθνικής πόλο γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στη Σλοβακία και οι αγώνες από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/1/2026):

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σλοβακία Τένις Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διομήδης Άργους – Αθηναϊκός Greek Handball Premier

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερκεζεφέντι – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Νασρ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαρέζε Lega Basket Serie A

21:30 Novasports Start Θέουτα – Λεονέσα Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λιντς Premier League

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Χετάφε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νόριτς – Κόβεντρι EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτο – Ζιλ Βιθέντε Liga Portugal

08:12 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

07:38 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

05:48 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

