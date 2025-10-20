Οι αθλητικές εφημερίδες 20/10/2025 Enikos Newsroom 05:48, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 20/10/2025. Φονικό στην Φοινικούντα: Περίπου 5,5 ώρες κράτησε η απολογία του φερόμενου «εκτελεστή» – «Ο ανιψιός αναγνώρισε λάθος άτομο» υποστήριζει

Συγχαρητήρια Χριστοδουλίδη σε Ερχιουρμάν: «Προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν»

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Τεράστιο «διπλό» των Κόκκινων Διάβολων στο «Άνφιλντ» έπειτα από… 10 χρόνια

Μεσσηνία: Προφυλακιστέοι και οι δύο συλληφθέντες για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα – Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους

Λούβρο: Τι ερευνούν οι αρχές της Γαλλίας για την κινηματογραφική ληστεία – Αυτά είναι τα 8 κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας» που άρπαξαν οι δράστες

Αιματηρό περιστατικό στο Περιστέρι – Νεκρός 37χρονος έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

Financial Times: Ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας – Του είπε ότι ο Πούτιν απειλεί να καταστρέψει την Ουκρανία

Εποχή Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό – Υπέγραψε το συμβόλαιό του ο Ισπανός προπονητής

Εφιάλτες και διατροφή: Πώς τα γαλακτοκομικά προϊόντα επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου σας, σύμφωνα με ειδικούς

Αριθμολογία: Η ηλικία στην οποία θα αλλάξει για πάντα η ζωή σας, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής σας

Ρούχα: Το κόλπο για να τα στεγνώσετε μέσα στο σπίτι χωρίς στεγνωτήριο με ένα οικιακό αντικείμενο

Ανακαλύφθηκε κολοσσιαία δεξαμενή σε αρχαία πόλη της Μεσογείου – Τα ευρήματα μαρτυρούν επιρροή από την αρχιτεκτονική των Ελλήνων

Σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Οι οικονομικές εφημερίδες 20/10/2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 20/10/2025

Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025: Υδροχόοι, οι συνεργασίες σας δοκιμάζονται

Πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ – Τι απάντησαν οι γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη

Τι δεν πρέπει να κάνετε μετά το μανικιούρ για να διατηρηθεί περισσότερο

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες: Στο τραπέζι το «πάγωμα» των αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων στις εισφορές

Συνταξιοδότηση: 3 χρόνια αργότερα η αύξηση ορίων ηλικίας – Ποιοι ασφαλισμένοι θα επηρεαστούν

Samsung Internet: Ο Android browser για τον οποίο δεν μιλάει κανείς – Και όμως κερδίζει τους άλλους γίγαντες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Τα φαντάσματα: Ο Χάρης συνειδητοποιεί ότι παρακολουθούν τις ιδιωτικές του στιγμές με τη Μαρίνα
Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς "Τα φαντάσματα" έρχονται απόψε στις 21:00 στο...

IQ 160: Σμαράγδα Καρύδη και Νίκος Κουρής επιστρέφουν απόψε με νέες περιπέτειες
Ο 3ος κύκλος του IQ 160 κάνει πρεμιέρα απόψε, Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 22:10 στο Star και… ε...

«Ηλέκτρα»: Η Ηλέκτρα αντιμέτωπη με τη μητέρα της και με μια αλήθεια που πονά
Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειρά...

Άγιος Έρωτας – επόμενα επεισόδια: Χλόη και πατήρ Νικόλαος δεν μπορούν να αγνοήσουν τα συναισθήματά τους
Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια του «Άγιου έρωτα» από Δευτέρα ως Πέμπτη στι... 