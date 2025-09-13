Οι αθλητικές εφημερίδες 13/9/2025 Enikos Newsroom 05:48, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 13/9/2025. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Μοιράσου το: σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 8 ώρες πριν Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Κακή εμφάνιση και βαριά ήττα για την Εθνική – Την Κυριακή για το χάλκινο κόντρα στην Φινλανδία 8 ώρες πριν Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η πολιτική βία απειλεί τις ΗΠΑ και ο Τραμπ «σφυρίζει» αδιάφορα 8 ώρες πριν Πάτρα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το τροχαίο με τους 2 νεκρούς στην Ολυμπία Οδό – «Τρέχαμε με 130 χιλιόμετρα και ξαφνικά έσβησαν όλα» 7 ώρες πριν Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του 22χρονου δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ – Οι Ρεπουμπλικάνοι γονείς του, οι φωτογραφίες με όπλα και οι φράσεις που χάραξε στις σφαίρες 8 ώρες πριν Αθήνα: Τέσσερις φορές είχε συλληφθεί στο παρελθόν ο 42χρονος «Κοντός» – Κατέθεσε εναντίον του αστυνομικός που είχε φυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας 31 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν το διαφορετικό πρόσωπο σε 7 δευτερόλεπτα 47 λεπτά πριν Κουνουπίδι: Οι 6 πιθανές παρενέργειες από την υπερβολική κατανάλωση – Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για πέτρες στους νεφρούς 1 ώρα πριν Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025: Καρκίνοι, δώστε μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες 8 ώρες πριν Εκπληκτική ανακάλυψη: Βρέθηκε τυχαία ένα από τα μεγαλύτερα προϊστορικά νεκροταφεία κατά τη διάρκεια έργων σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 2 ημέρες πριν doValue Greece: Αλλάζει τα δεδομένα στις πληρωμές – Νέα υπηρεσία IRIS για άμεση και δωρεάν εξόφληση δανείων 3 ημέρες πριν Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης: Η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα στην πράξη 2 ημέρες πριν Shopranos ERP Connector: Πώς η διασύνδεση eShop & ERP μετατρέπει τα δεδομένα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 14 ώρες πριν Μεγάλος διαγωνισμός: Κερδίστε μια 2ήμερη κρουαζιέρα στον Αργοσαρωνικό από το Signature Travel 1 λεπτό πριν Καναδάς – G7: Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 16 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (13/9) στην Αθήνα και σε άλλες 6 περιοχές της Αττικής 29 λεπτά πριν Ισχυρή σεισμική δόνηση άνω των 7 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι 31 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν το διαφορετικό πρόσωπο σε 7 δευτερόλεπτα 47 λεπτά πριν Κουνουπίδι: Οι 6 πιθανές παρενέργειες από την υπερβολική κατανάλωση – Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για πέτρες στους νεφρούς ENIKOS NETWORK Τι πρέπει να κάνετε το βράδυ για να χάσετε βάρος; Το μυστικό για να ξεκολλήσετε τον μεταβολισμό Άδωνις Γεωργιάδης: Τα κίνητρα στο ΕΣΥ δουλεύουν- Από τις 246 θέσεις που προκηρύχθηκαν μόνο 2 είναι χωρίς υποψηφιότητα Παπασταύρου στον ΑΝΤ1: «Η ενέργεια είναι η καρδιά της ανάπτυξης και όπλο γεωπολιτικής ισχύος» ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες – Τι πρέπει να γνωρίζετε Γιατί η χρήση VPN είναι πιο σημαντική από ποτέ Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3; περισσότερα 15:30 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 Eurovision 2026: Και η Ολλανδία θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό εάν συμμετέχει το Ισραήλ Και η Ολλανδία, μετά την Ιρλανδία, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό της Eurov... 13:14 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 Χένρι Καβίλ: Τραυματίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Highlander» – Η παραγωγή μετατέθηκε για το 2026 Ο δημοφιλής ηθοποιός Χένρι Καβίλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για την ... 10:09 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 Τηλεθέαση (11/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (11/9) για τις εκπομπές της πρω... 07:22 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 Οι αθλητικές μεταδόσεις 12/9/2025 – Τι ώρα και πού θα δείτε τον αγώνα Ελλάδα – Τουρκία Ο ημιτελικός του Ευρωμπάσκετ Ελλάδα – Τουρκία ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 1 λεπτό πριν Καναδάς – G7: Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν για... 16 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (13/9) στην Αθήνα και σε... 29 λεπτά πριν Ισχυρή σεισμική δόνηση άνω των 7 Ρίχτερ στη χερσόνησο... 31 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα... 47 λεπτά πριν Κουνουπίδι: Οι 6 πιθανές παρενέργειες από την... 51 λεπτά πριν Σαν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα... 55 λεπτά πριν Λάρισα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε... 1 ώρα πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 13/9/2025 Παπασταύρου στον ΑΝΤ1: «Η ενέργεια είναι η καρδιά της ανάπτυξης και όπλο γεωπολιτικής ισχύος» ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες – Τι πρέπει να γνωρίζετε ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,2% στον τζίρο των επιχειρήσεων – Δείτε αναλυτικά τα νέα στοιχεία Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες είναι οι παγίδες της Εφορίας για IRIS και αναλήψεις ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική αύξηση στον δείκτη μισθολογικού κόστους – Δείτε αναλυτικά τα νέα στοιχεία MUST READ Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους» Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος