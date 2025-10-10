Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 10/10/2025.
Οι αθλητικές εφημερίδες 10/10/2025
27 λεπτά πριν
Ισραήλ: Ενέκρινε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα – Τι προβλέπει και ποια τα επόμενα βήματα
9 ώρες πριν
Τρίπολη: Βίντεο-σοκ από την άγρια συμπλοκή των ανηλίκων – Η αιτία του καβγά, οι κραυγές του 12χρονου και οι μαρτυρίες
8 ώρες πριν
Αττικόν: Θα χρειαστούν κι άλλα χειρουργεία για το ένα μάτι της 39χρονης εγκύου – Καρέ καρέ οι κινήσεις του 43χρονου πριν της επιτεθεί με το πιρούνι
8 ώρες πριν
Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο φέρεται να είναι πίσω από τον τραυματισμό του 68χρονου και το φονικό στο κάμπινγκ – Το άνοιγμα της διαθήκης και το νέο βίντεο ντοκουμέντο
7 ώρες πριν
Γάζα: Υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά τα εμπόδια είναι μπροστά – Ανάλυση BBC
41 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις 3 μπανάνες σε 5 δευτερόλεπτα
56 λεπτά πριν
Καρδιολόγος μοιράζεται τις 3 τροφές που εξαφανίζουν το σπλαχνικό λίπος και θωρακίζουν την υγεία της καρδιάς
10 λεπτά πριν
Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες: Να εκκενωθούν οι παράκτιες περιοχές ζητά ο πρόεδρος της χώρας
18 λεπτά πριν
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (10/10) στην Αθήνα και σε άλλες 18 περιοχές της Αττικής
33 λεπτά πριν